Ο Χάρισον Φορντ υποψήφιος για Emmy έπειτα από 50 χρόνια καριέρας

Καθ’ όλη τη διάρκεια μιας λαμπρής καριέρας που εκτείνεται σε περισσότερες από πέντε δεκαετίες, ο Χάρισον Φορντ έχει ενσαρκώσει μερικούς από τους πλέον εμβληματικούς χαρακτήρες της Εβδομης Τέχνης, από τον θρυλικό Ιντιάνα Τζόουνς μέχρι τον ακαταμάχητο Χαν Σόλο στο «Star Wars». Πλέον, μπορεί να προσθέσει και μια υποψηφιότητα για Emmy στο εντυπωσιακό βιογραφικό του.

Ο 83χρονος σταρ του Χόλιγουντ πέτυχε ένα νέο ορόσημο, λαμβάνοντας την πρώτη του υποψηφιότητα για Emmy για τον ρόλο του στη σειρά «Shrinking» της Apple TV+. Ο Φορντ υποδύεται τον δρ Πολ Ρόουντς, έναν κυνικό αλλά γοητευτικό θεραπευτή και μέντορα. Η ερμηνεία του απέσπασε διθυραμβικές κριτικές ήδη από την πρώτη σεζόν, ωστόσο δεν είχε αναγνωριστεί από την Τηλεοπτική Ακαδημία, γεγονός που σχολιάστηκε ως σημαντική παράλειψη, σύμφωνα με το Variety.

Πλέον ο Φορντ γίνεται ο δεύτερος σε μεγαλύτερη ηλικία ηθοποιός που λαμβάνει υποψηφιότητα στην κατηγορία Β’ Ανδρικού Ρόλου σε κωμική σειρά, μετά τον Αλαν Αρκιν, ο οποίος ήταν 86 ετών όταν προτάθηκε, το 2020, για τον ρόλο του στο «The Kominsky Method» του Netflix.

Η σειρά «Shrinking», την οποία υπογράφουν οι Μπρετ Γκόλντστιν, Τζέισον Σίγκελ και Μπιλ Λόρενς, επέστρεψε φέτος με δεύτερη σεζόν, καταγράφοντας και πάλι εξαιρετικές κριτικές και συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία. Παράλληλα, η υποψηφιότητα του Φορντ είναι μία από τις πολλές που συγκέντρωσε η σειρά – μεταξύ άλλων για τον Τζέισον Σίγκελ στην κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου και για την Τζέσικα Γουίλιαμς στη Β’ Γυναικείου.

Αν και ο Φορντ είναι περισσότερο γνωστός για τις κινηματογραφικές επιτυχίες του, αυτή είναι η πρώτη φορά που τιμάται από την Τηλεοπτική Ακαδημία. Μέχρι σήμερα, η μοναδική του υποψηφιότητα για σημαντικό βραβείο ήταν το Οσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Μάρτυρας Εγκλήματος» («Witness») του 1985.

Ο βετεράνος ηθοποιός συμμετέχει φέτος στην κούρσα των βραβείων και με τον ρόλο του στη σειρά «1923» του Τέιλορ Σέρινταν, ένα δραματικό πρίκουελ του επιτυχημένου «Yellowstone», όπου υποδύεται τον πατριάρχη της οικογένειας Ντάτον.

Οι υποψηφιότητες για τα 77α βραβεία Emmy ανακοινώθηκαν από τους ηθοποιούς Χάρβεϊ Γκιγιέν («What we do in the shadows») και Μπρέντα Σονγκ («Running point») από το Θέατρο Wolf της Τηλεοπτικής Ακαδημίας, στο Νορθ Χόλιγουντ.

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου και θα μεταδοθεί ζωντανά από το CBS στις 8 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ), ενώ θα είναι διαθέσιμη για streaming και on demand μέσω της πλατφόρμας Paramount+.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News