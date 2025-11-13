Ο Τραμπ ψέκασε τον Σάρα με την «καλύτερη κολόνια» και τον ρώτησε πόσες συζύγους έχει

Ο «προσωρινός» πρόεδρος της Συρίας μπήκε στον Λευκό Οίκο, τη Δευτέρα, από μια πλαϊνή είσοδο, σχεδόν στα κρυφά, και οι δημοσιογράφοι έμειναν εκτός Οβάλ Γραφείου, μην τυχόν τον ρωτήσουν για το τρομοκρατικό παρελθόν του και φέρουν σε δύσκολη θέση τον ίδιο και τον οικοδεσπότη του.

Αλλά σε ένα βίντεο της συνάντησης, που ανέφερε η Telegraph, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως δεν μπορεί να κρύψει τον θαυμασμό του για τον Αχμεντ Αλ Σάρα, πρώην καταζητούμενο του FBI.

«Αυτό είναι ανδρικό άρωμα», είπε ο Τραμπ, ενώ αφαιρούσε το χρυσό καπάκι από ένα μπουκάλι της δικής του κολόνιας πριν ψεκάσει τον πρώην αρχηγό μιας παραστρατιωτικής ομάδας που συνδέεται με το Ισλαμικό Κράτος και την Αλ Κάιντα.

«Είναι το καλύτερο άρωμα, ΟΚ;», λέει ο αμερικανός πρόεδρος στον Σάρα, που δεν φάνηκε ιδιαίτερα πρόθυμος να βάλει κολόνια.

Ο Τραμπ είπε ότι υπήρχε ένα δεύτερο μπουκάλι για τη σύζυγό του, και τον ρώτησε, γελώντας: «Πόσες συζύγους έχεις; Μία;».

Οταν ο Σάρα, ο οποίος μέχρι πριν από μέρες είχε χαρακτηριστεί «παγκόσμιος τρομοκράτης», γέλασε και επιβεβαίωσε ότι έχει μόνο μία σύζυγο, ο Τραμπ τον χτύπησε στο μπράτσο γελώντας. «Με εσάς, ποτέ δεν ξέρω», είπε.

Η αστεία αναφορά στον τρόπο με τον οποίο το Ισλάμ επιτρέπει τέσσερις συζύγους (υπό ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις) σηματοδότησε μια πολύ διαφορετική ατμόσφαιρα από την τελευταία φορά που ο Σάρα ήταν «φιλοξενούμενος» των ΗΠΑ –κρατούμενος στις διαβόητες στρατιωτικές φυλακές Αμπού Γκράιμπ στο Ιράκ, δεκαετίες νωρίτερα.

Σκληροπυρηνικοί υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, όπως η Λόρα Λούμερ, επέκριναν τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, επισημαίνοντας επανειλημμένα τη βία των τζιχαντιστών ανταρτών του Σάρα. «Για την ιστορία, δεν το βρίσκω αστείο» έγραψε για το σκηνικό στο Οβάλ Γραφείο.

