Δέκα χρόνια Μπατακλάν: Σχεδίαζαν νέο χτύπημα κοντά στην επέτειο;

Καθώς ετοιμάζεται να τιμήσει την 10η επέτειο της χειρότερης τρομοκρατικής επίθεσης στη σύγχρονη ιστορία της, η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα ανησυχητική υπενθύμιση της συνεχιζόμενης ισλαμιστικής απειλής.

Οπως έγραψαν οι Times, οι εισαγγελείς που ασχολούνται με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας δήλωσαν ότι ανακάλυψαν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η 27χρονη πρώην «σύζυγος» του Σαλάχ Αμπντεσλάμ, του μοναδικού επιζώντος δράστη της σφαγής στο Μπατακλάν του 2015, σχεδίαζε πρόσφατα δικό της τρομοκρατικό χτύπημα.

Η κατονομαζόμενη ως «Μαέβα Μπ.», από το Μοντομπάν της νοτιοδυτικής Γαλλίας, η οποία αλλαξοπίστησε και έγινε μουσουλμάνα, περιγράφεται ως χαρακτηριστική περίπτωση μιας νέας γενιάς επίδοξων τρομοκρατών που σχεδιάζουν επιθέσεις μέσω διαδικτύου, και έχει τεθεί υπό επίσημη έρευνα.

Η 27χρονη ερευνάται μαζί με έναν 20χρονο άνδρα από το Μονπελιέ, τον οποίο «παντρεύτηκε» σε θρησκευτική τελετή μετά τον χωρισμό της από τον Αμπντεσλάμ, καθώς και μια 17χρονη φερόμενη ως συνεργό τους.

Ο 36χρονος Αμπντεσλάμ, ο οποίος επέζησε όταν η ζώνη με τα πυρομαχικά δεν εξερράγη, εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης και, σύμφωνα με τους Times, σήμερα βρίσκεται σε απομόνωση στη φυλακή υψίστης ασφαλείας Βεντάν-λε-Βιέιγ, κοντά στο Καλέ της βόρειας Γαλλίας.

Οι εισαγγελείς ξεκίνησαν έρευνα όταν βρέθηκαν στην κατοχή του στικάκια USB που περιείχαν «τζιχαντιστική προπαγάνδα».

Οι ερευνητές, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ των Times, πιστεύουν ότι τα στικάκια εισήχθησαν παράνομα στη φυλακή πριν από περίπου ένα χρόνο από τη Μαέβα Μπ., η οποία είχε ξεκινήσει να του γράφει παθιασμένες επιστολές μετά τη φυλάκισή του. Ο κατάδικος λάμβανε αντίστοιχου περιεχομένου γράμματα από περίπου 20 γυναίκες.

Ο Αμπντεσλάμ και η Μαέβα αργότερα «παντρεύτηκαν» σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε τηλεφωνικά και δεν αναγνωρίζεται από τον γαλλικό νόμο, όπως αναφέρει η εφημερίδα Le Monde. Λέγεται ότι χώρισαν τον περασμένο Απρίλιο, όταν η φυλακή απέρριψε το αίτημα συζυγικών επισκέψεων. Οι δυο τους δεν είχαν καμία επαφή από τότε, ενώ ο Αμπντεσλάμ φέρεται να «ξαναπαντρεύτηκε» με την ίδια ανεπίσημη τελετή.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι όταν η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στο διαμέρισμα της Μαέβα Μπ. στο πλαίσιο της έρευνας για τα USB, βρήκε στοιχεία για σχεδιαζόμενη τρομοκρατική επίθεση στη Γαλλία. Λέγεται ότι το συζήτησε στο διαδίκτυο με τον «σύζυγό» της και την συνεργό τους, ενώ οι λεπτομέρειες του σχεδιαζόμενου χτυπήματος δεν έχουν ακόμα αποκαλυφθεί.

Οι αναλυτές ισχυρίζονται ότι η Μαέβα Μπ. δρα με σύγχρονες «τεχνικές». Σε αντίθεση με τους προκατόχους της, των οποίων τα σχέδια εκπονούνταν σε βάσεις του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ και τη Συρία, αυτοί βρίσκουν συνεργούς και πιθανούς στόχους μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με το νέο δόγμα της οργάνωσης, οι επιθέσεις με μαχαίρι, ή με αυτοκίνητο, οργανώνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι Times αναφέρουν ότι ο γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες, δηλώνει πως ο συναγερμός για απειλή παραμένει υψηλός και καλεί την αστυνομία να βρίσκεται σε επιφυλακή αυτή την εβδομάδα, καθώς ο πρόεδρος Μακρόν ετοιμάζεται να ηγηθεί των εκδηλώσεων μνήμης – ιδίως σε μια τελετή για τα θύματα στο Παρίσι την Πέμπτη.

Το μακελειό στο θέατρο

Στις 13 Νοεμβρίου 2015, η γαλλική ομάδα ποδοσφαίρου ανδρών έπαιζε φιλικό αγώνα εναντίον της Γερμανίας, όταν βόμβες εξερράγησαν έξω από το γήπεδο Σταντ ντε Φρανς, σκοτώνοντας ένα άτομο και σηματοδοτώντας την έναρξη της πιο ματωμένης νύχτας στο Παρίσι του 21ου αιώνα. Το Ισλαμικό Κράτος, το οποίο σχεδίαζε την επίθεση για έναν χρόνο στη βάση του στη Συρία, είχε μεταφέρει τους δολοφόνους εκμεταλλευόμενο το τεράστιο μεταναστευτικό κύμα εκείνης της χρονιάς.

Η εννεαμελής τρομοκρατική μονάδα διασκορπίστηκε σε όλο το βόρειο Παρίσι, πραγματοποιώντας μαζικές ένοπλες επιθέσεις στην αίθουσα συναυλιών Μπατακλάν, όπου έπαιζε το αμερικανικό ροκ συγκρότημα Eagles of Death Metal, καθώς και σε έξι μπαρ και εστιατόρια. Συνολικά 132 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 413 τραυματίστηκαν.

Ο 28χρονος βεγλομαροκινός ενορχηστρωτής των επιθέσεων, Αμπντελχαμίντ Αμπαούντ εντοπίστηκε πέντε ημέρες αργότερα σε διαμέρισμα στο βόρειο Παρίσι, όπου εξουδετερώθηκε από αστυνομικά πυρά. Ο Αμπντεσλαμ, 36 ετών σήμερα, έφυγε από το Παρίσι τη βραδιά των επιθέσεων και συνελήφθη στο Βέλγιο έναν χρόνο αργότερα.

Η δικηγόρος του, Ολιβιά Ρονάν, δηλώνει στους Times ότι δεν γνώριζε το τρομοκρατικό σχέδιο της Μαέβα Μπ. Αφήνει να εννοηθεί ότι ο τρομοκράτης είχε γυρίσει την πλάτη του στη τζιχαντιστική βία, λέγοντας ότι επιθυμεί να συναντήσει τα θύματα των επιθέσεων της 13ης Νοεμβρίου 2015. «Είναι κάποιος που θα ήθελε ενδεχομένως να εξηγήσει λίγο την κατάσταση, να συζητήσει, να ανοίξει μια πόρτα επικοινωνίας», αναφέρει η Ρονάν.

Ο πρόεδρος του συλλόγου θυμάτων τρομοκρατίας «Ζωή στο Παρίσι», Αρτίρ Ντενουβό, ο οποίος επέζησε της σφαγής στο Μπατακλάν, εμφανίζεται θετικός σε μια τέτοια προσέγγιση, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι πολλά θύματα ενδιαφέρονται «για την προτεινόμενη συνάντηση στη φυλακή με τον πελάτη σας», απευθυνόμενος στη Ρονάν.

Πολλοί από τους ανθρώπους που κατέθεσαν στη δίκη του 2021 ζητούν συμφιλίωση με τον δράστη των επιθέσεων, επαναλαμβάνοντας το μήνυμα του δημοσιογράφου Αντουάν Λεϊρίς, ο οποίος συνέγραψε ένα βιβλίο μετά τη δολοφονία της συζύγου του στο Μπατακλάν, με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Δεν θα Εχεις το Μίσος μου».

Ορισμένοι σχολιαστές ισχυρίζονται ότι η άρνηση εκδίκησης του Λεϊρίς δείχνει πώς η Γαλλία παραμένει ενωμένη μετά τις επιθέσεις. Ο προκάτοχος του Εμανουέλ Μακρόν, Φρανσουά Ολάντ, πρόεδρος της Γαλλίας την ημέρα των τρομοκρατικών επιθέσεων, λέει στους Times ότι «αυτές οι επιθέσεις είχαν ως στόχο να μας διχάσουν, αλλά απέναντι στην τρομοκρατία, η ενότητα είναι ίσως το σημαντικότερο όπλο μας».

Υπάρχει πάντως και άλλη άποψη. Οι ηγέτες της μουσουλμανικής κοινότητας ισχυρίζονται ότι το στίγμα εναντίον τους έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαετία – και οι δημοσκοπήσεις τείνουν να τους δικαιώνουν. Μια έρευνα του ινστιτούτου IFOP, που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, διαπιστώνει ότι το 66% των μουσουλμάνων έχουν υποστεί διακρίσεις τα τελευταία χρόνια.

Μια άλλη δημοσκόπηση του ινστιτούτου CSA δείχνει ότι το 66% των Γάλλων θεωρεί το Ισλάμ ασύμβατο με τις γαλλικές δημοκρατικές αξίες. Ο Ζιλ Κεπέλ, διάσημος ειδικός σε ισλαμιστικά ζητήματα και διευθυντής της Εδρας Μέσης Ανατολής – Μεσογείου στην περίφημη Ecole Normale Supérieure του Παρισιού, συμφωνεί ότι οι διαιρέσεις βαθαίνουν, αλλά ισχυρίζεται ότι αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον αυξανόμενο ισλαμικό ριζοσπαστισμό.

Ο Κεπέλ θέτει την κλιμάκωση στο πλαίσιο της χειρότερης πολιτικής κρίσης στη Γαλλία εδώ και 60 χρόνια, με τον Μακρόν να διορίζει σειρά αδύναμων κυβερνήσεων μειοψηφίας, η τελευταία από τις οποίες αγωνίζεται ακόμα να περάσει τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους στη γαλλική Εθνοσυνέλευση.

«Αυτή η εβδομάδα μνήμης, που έχει ως στόχο να μας ενώσει, δυστυχώς λαμβάνει χώρα σε μια εποχή όπου η εγκατάλειψη του πολιτικού μας συστήματος και η δυσλειτουργία των θεσμών ανοίγουν το δρόμο προς τον ριζοσπαστισμό», λέει ο Κεπέλ στην εφημερίδα Le Figaro. «Αν οι διαφωνίες μας ξεπερνούν όσα μας ενώνουν και διαλύουν την εθνική μας συνένωση, ένα χάσμα βίας θα ανοίξει κάτω από τα πόδια μας και θα γίνεται όλο και πιο βαθύ», συμπληρώνει.

