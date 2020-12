Ο… θαρραλέος Κιμ έκανε ένα από τα κινεζικά εμβόλια;

Λίγο απωανατολίτικο μυστήριο δεν έβλαψε ποτέ κανέναν… παρατηρητή του, άνθρωπο δηλαδή μη εμπλεκόμενο σε συνωμοτική απωανατολίτικη δράση. Το θέμα είναι αν έπαθε κάτι ο πρωταγωνιστής της ιστορίας μας, ο τύραννος της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιόνγκ-ουν.

Γιατί να πάθει; Επειδή η κινεζική νομενκλατούρα είναι το στήριγμά του, οι άνθρωποί του. Χωρίς αυτούς, η τυραννίδα του πέφτει με ένα φύσημα. Ωστόσο, και η πολλή παρέα με τους κόκκινους μανδαρίνους μπορεί ενίοτε να βλάψει τον ίδιο τον τύραννο.

Πώς δηλαδή; Να, επειδή οι φήμες οργιάζουν ότι ο Κιμ «χτύπησε» ένα από τα τρία (τουλάχιστον τρία) κορονοϊκά εμβόλια που μαστορεύονται στην Κίνα και βρίσκονται σε στάδιο δοκιμών, δηλαδή δεν είναι ακόμη έτοιμα.

Πρόκειται για ένα μυστήριο μεταξύ αδελφών ψυχών, που εμάς, πάντως, δεν θα μας δημιουργήσει καμία παρενέργεια.

Κατόπιν αυτού, πρέπει να αναγνωριστεί στον Κιμ ότι διαθέτει θάρρος. Διότι όλοι οι υπόλοιποι που δοκίμασαν κάποιο από τα κινεζικά εμβόλια, κινέζοι πολίτες βέβαια εκείνοι, δεν το έκαναν με τη θέλησή τους σε καμία περίπτωση.

Υπεύθυνος για το γεωπολιτικό κουτσομπολιό με ολίγη από Covid-19 είναι ένας Ελληνοαμερικανός, αναλυτής των βορειοκορεατικών υποθέσεων, ο οποίος ανέφερε σαν πηγές της συγκεκριμένης πληροφορίας που διακίνησε την Ιαπωνία.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Harry Kazianis, του Κέντρου Εθνικού Συμφέροντος με έδρα την Ουάσινγκτον, ο Κιμ εμβολιάστηκε «πριν από δύο ή τρεις εβδομάδες» μαζί με αρκετά μέλη της οικογενείας του και του υπηρετικού προσωπικού του.

My scoop in @19_forty_five on #NorthKorea (Kim and family received a Chinese #coronavirus vaccine #COVID19)https://t.co/Xv3nuSwNOO

— Harry Kazianis (@GrecianFormula) November 30, 2020