Ο σκληρός, πικρός ουκρανικός χειμώνας

Καθώς η Ουκρανία διανύει έναν από τους βαρύτερους χειμώνες στα χρονικά -και τον πιο κρύο από την πρώτη εισβολή της Ρωσίας στην Κριμαία, το 2014- η Μόσχα βομβαρδίζει σχεδόν καθημερινά, εδώ και μήνες, τις ενεργειακές υποδομές της χώρας, βυθίζοντας στο παγωμένο σκοτάδι το Κίεβο και άλλες μεγάλες πόλεις.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει δώσει εντολή να πλήξουν ιδιαίτερα την ουκρανική πρωτεύουσα με στόχο να σπάσει το ηθικό των πολιτών και να τους αναγκάσει να φύγουν, καθώς η θερμοκρασία έχει πέσει στους 20 βαθμούς κάτω από το μηδέν και η ζωή χωρίς θέρμανση και ηλεκτρικό είναι αφόρητη.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ρωσία στοχεύει τους ουκρανικούς πυρηνικούς υποσταθμούς, σε μια προσπάθεια να διακόψει την παροχή θέρμανσης και ηλεκτρικού ρεύματος.

Πράγματι, ο πυρηνικός σταθμός του Τσερνόμπιλ έχασε κάθε εξωτερική τροφοδοσία σε ηλεκτρικό ρεύμα το πρωί της Τρίτης λόγω των εντατικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, όπως ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/ΙΑΕΑ) στην πλατφόρμα X.

«Ο σταθμός του Τσερνόμπιλ έχασε κάθε εξωτερική τροφοδοσία και οι ηλεκτρικές γραμμές προς άλλους πυρηνικούς σταθμούς έχουν επίσης επηρεαστεί», διευκρίνισε ο ΔΟΑΕ. «Ο ΔΟΑΕ παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης προκειμένου να αποτιμήσει την επίδραση στην πυρηνική ασφάλεια», πρόσθεσε ο γενικός διευθυντής Ραφαέλ Γκρόσι.

Στις πολικές θερμοκρασίες, το ενεργειακό σύστημα του Κιέβου, που έχει αποδυναμωθεί από μήνες καθημερινών ρωσικών επιθέσεων, κλονίζεται υπό το βάρος της αυξανόμενης χειμερινής ζήτησης, των σφοδρών βομβαρδισμών και της αυξανόμενης έλλειψης πυρομαχικών για την αεροπορική άμυνα.

«Ο συνδυασμός του ακραίου κρύου και των αλλεπάλληλων ρωσικών επιθέσεων ωθεί το ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας στα όρια», δήλωσε στους Financial Times ο Μαξίμ Τιμτσένκο, διευθύνων σύμβουλος της DTEK, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας της Ουκρανίας. «Αντιμετωπίζουμε μια άνευ προηγουμένου απειλή και παλεύουμε για κάθε μεγαβάτ».

Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε ότι ο στόχος της Μόσχας είναι να χρησιμοποιήσει τον χειμώνα ως όπλο, να εξαντλήσει την αποφασιστικότητα των πολιτών και να αναγκάσει το Κίεβο να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όπου η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει για τον τερματισμό του πολέμου.

Μια ουκρανική αντιπροσωπεία έφτασε στο Μαϊάμι το Σαββατοκύριακο για να συνεχίσει τις συνομιλίες με τους αμερικανούς ομολόγους της.

Η πρεσβευτής της Ουκρανίας στις ΗΠΑ, Ολια Στεφανίσινα, δήλωσε ότι το Κίεβο και η Ουάσινγκτον σκοπεύουν να υπογράψουν ένα σημαντικό έγγραφο για την οικονομική ευημερία της χώρας, στο Νταβός.

Μια ξεχωριστή συμφωνία για εγγυήσεις ασφαλείας έχει αποδειχθεί πιο δύσκολη, αλλά δύο ανώτεροι ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στους FT ότι ελπίζουν να συμφωνήσουν στους γενικούς όρους που θα υπογραφούν στην Ουάσινγκτον λίγο μετά το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Η Ρωσία έχει στοχεύσει ιδιαίτερα την ουκρανική πρωτεύουσα, με κύματα πυραύλων και drones που στοχεύουν τις υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις αναφέρουν τουλάχιστον άλλες 10 ημέρες, μέχρι τα τέλη του μήνα, με θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν, καθώς το Κίεβο είναι καλυμμένο με παχύ στρώμα πάγου και χιονιού, και ο ποταμός Δνείπερος που χωρίζει την πόλη στα δύο, έχει παγώσει.

Σε ορισμένες περιοχές της πρωτεύουσας οι διακοπές ρεύματος διαρκούν ημέρες.

Το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη, περισσότερα από 300 drones και πύραυλοι βαλλιστικοί και Κρουζ της Ρωσίας έπληξαν ξανά το Κίεβο και άλλες πόλεις της Ουκρανίας. Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά της ουκρανικής πρωτεύουσας έμειναν χωρίς ηλεκτρικό και θέρμανση για μία ακόμα φορά, την ώρα που η θερμοκρασία πλησίαζε τους 14 βαθμούς κάτω από το μηδέν.

«Η Ρωσία στοιχηματίζει ότι μπορεί να μας σπάσει με “ενεργειακή τρομοκρατία”», δήλωσε ο Ντένις Σμιχάλ, υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας, στο Κοινοβούλιο, την Παρασκευή. Τόνισε ότι «δεν έχει μείνει ούτε ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία που να μην έχει δεχτεί επίθεση από τον εχθρό».

Ο Τιμτσένκο είπε στους Financial Times ότι η εταιρεία του είχε αναπτύξει «εκατοντάδες ομάδες στο έδαφος που κάνουν ό,τι μπορούν για να διατηρήσουν την παροχή ενέργειας. Δεν διακυβεύεται μόνο η θέρμανση και το φως, αλλά και υπηρεσίες ζωτικής σημασίας όπως το νερό και η αποχέτευση», είπε.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε την Παρασκευή ότι όλα τα σχολεία της πρωτεύουσας θα παραμείνουν κλειστά μέχρι την 1η Φεβρουαρίου, προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα «στην ασφάλεια των παιδιών… σε δύσκολες συνθήκες». Προέτρεψε επίσης τους κατοίκους να ξεπεράσουν το κρύο αλλού και να εγκαταλείψουν την πρωτεύουσα, αν μπορούν.

Οι περισσότεροι, όμως, δεν μπορούν να φύγουν. Οι τοπικές αρχές έχουν στήσει σκηνές και ειδικούς χώρους μέσα σε δημόσια κτίρια, όπου οι άνθρωποι μπορούν να ζεσταθούν, να φορτίσουν τις ηλεκτρονικές συσκευές τους και να φάνε ένα ζεστό γεύμα.

Η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία της Ουκρανίας, με τη βοήθεια αρκετών διεθνών ΜΚΟ, εξόπλισε 100 βαγόνια για να χρησιμεύσουν ως κινητά κέντρα θέρμανσης και φόρτισης.

Μόνο αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ο Ζελένσκι την Κυριακή, η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερα από 1.300 επιθετικά drones, περίπου 1.050 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες και 29 πυραύλους διαφόρων τύπων εναντίον κρίσιμων υποδομών της Ουκρανίας.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου, περισσότερες από 200 επιθέσεις με drones στόχευσαν επίσης τις περιοχές Σούμι, Χάρκοβο, Ντνίπρο, Ζαπορίζια, Χμελνίτσκι και Οδησσό, είπε, σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο άτομα.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι κάθε επίθεση «υπονομεύει» τις προσπάθειες των ΗΠΑ και άλλων χωρών να τερματίσουν τον πόλεμο: «Η Ουκρανία είναι όσο το δυνατόν πιο εποικοδομητική στη διπλωματία, ενώ η Ρωσία επικεντρώνεται μόνο στις επιθέσεις και στο να βασανίζει τους ανθρώπους».

Προειδοποίησε ότι τα αποθέματα πυρομαχικών της αεροπορικής άμυνας της χώρας εξαντλούνται επικίνδυνα, δηλώνοντας την Παρασκευή ότι μέχρι εκείνο το πρωί, πολλά συστήματα είχαν μείνει χωρίς πυραύλους.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας, Ολέγκ Ιβάσενκο, προειδοποίησε τον Ζελένσκι το Σάββατο ότι η Ρωσία ετοιμάζει ακόμη πιο στοχευμένες επιθέσεις σε υποσταθμούς που τροφοδοτούν με ρεύμα τα πυρηνικά εργοστάσια της χώρας.

Στο Κίεβο, μερικοί άνθρωποι αντέχουν ακόμα μέσα στα σκοτεινά και κρύα σπίτια τους, ντυμένοι με βαριά ρούχα και κουβέρτες και μαζεμένοι γύρω από κεριά. Σε ένα βίντεο που έγινε viral στο Facebook, ο Βαλέρι Τσάλι, πρώην πρέσβης της Ουκρανίας στις ΗΠΑ, έδειξε πώς χρησιμοποιούσε ένα καμινέτο για να τηγανίσει αυγά στο σπίτι του.

Ο Τσάλι αστειεύτηκε ότι η κρίση είχε και κάποια πλεονεκτήματα.

«Οι οικογενειακές σχέσεις γίνονται πιο θερμές» και η «εθνική ταυτότητα της Ουκρανίας γίνεται πιο ισχυρή», είπε.

«Η ενσυναίσθηση έχει αυξηθεί», πρόσθεσε. Αν οι Ουκρανοί είχαν αποστασιοποιηθεί από τις σκληρές πραγματικότητες της ζωής στην πρώτη γραμμή για τις δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες που υπερασπίζονται τη χώρα, τώρα έχουν μια ανανεωμένη αίσθηση της θυσίας τους.

«Δεν ξέρουν όλοι πώς είναι να βρίσκεσαι σε ένα χαράκωμα υπό πυρά, αλλά πώς είναι να ζεις σε θερμοκρασία -20 °C… οι άνθρωποι καταλαβαίνουν», είπε.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News