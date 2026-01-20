Κίεβο: Χιλιάδες κτίρια χωρίς θέρμανση μετά από νέους βομβαρδισμούς των Ρώσων

Ακόμα μία νυxτερινή αεροπορική επίθεση της Μόσχας στέρησε και πάλι τη θέρμανση σε περισσότερες από 5.600 πολυκατοικίες στο Κίεβο ενώ η θερμοκρασία έχει πέσει στους 14 βαθμούς κάτω από το μηδέν, ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο.

«Μετά την επίθεση αυτή, 5.635 πολυκατοικίες είναι χωρίς θέρμανση», δήλωσε ο δήμαρχος μέσω του Telegram. Σε μεγάλο μέρος της πόλης έχει διακοπεί και η υδροδότηση, πρόσθεσε.

Μια γυναίκα τραυματίσθηκε από τα ρωσικά πλήγματα και νοσηλεύεται, ενώ κτίρια υπέστησαν ζημιές, ανάμεσά τους και ένα δημοτικό σχολείο, πρόσθεσε.

Πριν από 10 ημέρες, οι Ρώσοι είχαν πραγματοποιήσει τη χειρότερη επίθεση της Μόσχας στο ενεργειακό δίκτυο του Κιέβου από την αρχή της εισβολής τους στην Ουκρανία πριν από τέσσερα χρόνια.

Η επίθεση αυτή, που πραγματοποιήθηκε τα χαράματα της 9ης Ιανουαρίου, είχε στοχοθετήσει ενεργειακές εγκαταστάσεις στερώντας τη θέρμανση στη μισή πόλη και το ρεύμα σε εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους για μέρες, σε θερμοκρασίες παγετού.

Την περασμένη νύχτα, η Ρωσία έστειλε αρχικά στο Κίεβο μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μάχης μεγάλου βεληνεκούς, πριν εξαπολύσει πυραύλους Κρουζ εναντίον της πόλης και της περιφέρειάς της.

Εκρήξεις ακούσθηκαν επανειλημμένα στο κέντρο της πρωτεύουσας.

«Οι κοινοτικές και ενεργειακές υπηρεσίες εργάζονται για να αποκαταστήσουν τη θέρμανση, την υδροδότηση και την ηλεκτροδότηση στις κατοικίες των πολιτών του Κιέβου», ανέφερε ο Κλίτσκο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σχεδόν το 80% των πολυκατοικιών, που δεν έχουν σήμερα θέρμανση, είχαν αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα και μετά την προηγούμενη επίθεση.

Παράλληλα, μια κρίσιμης σημασίας εγκατάσταση υποδομής στην περιφέρεια της Βίνιτσα της κεντρικής Ουκρανίας, επλήγη από ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε η κυβερνήτης, Ναταλία Ζαμπολότνα.

Η Ζαμπολότνα δεν διευκρίνισε το είδος της εγκατάστασης που επλήγη, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν θύματα.

Στην Βίνιτσα βρίσκεται το αρχηγείο της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας.

Ζελένσκι: Επείγουσα ανάγκη για πυραύλους αεράμυνας

Η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία στη διάρκεια της νύχτας με περισσότερα από 300 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και «σημαντικό» αριθμό βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων Κρουζ, δήλωσε την Τρίτη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο ουκρανός πρόεδρος είπε ότι η χώρα είχε λάβει ανεφοδιασμό σε πυραύλους αντιαεροπορικής άμυνας μόλις μία ημέρα νωρίτερα, κάτι που την βοήθησε να ενισχύσει την άμυνά της, αλλά πρόσθεσε ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για περαιτέρω προμήθειες.

«Οι εταίροι δεν πρέπει να αποτύχουν να το τηρήσουν αυτό –οι πύραυλοι αντιαεροπορικής άμυνας είναι πραγματική προστασία για την ανθρώπινη ζωή», δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτηση στο Χ.

Την ίδια στιγμή, ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών ζήτησε επείγουσα στήριξη, μεταξύ άλλων συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και πίεση μέσω κυρώσεων στη Ρωσία, λέγοντας ότι το πιο πρόσφατο «βάρβαρο πλήγμα» της Μόσχας είναι μήνυμα αφύπνισης για τους παγκόσμιους ηγέτες που συγκεντρώνονται στο Νταβός.

«Χρειαζόμαστε επείγουσα πρόσθετη ενεργειακή βοήθεια, αντιαεροπορική άμυνα και μέσα αναχαίτισης, καθώς και πίεση μέσω κυρώσεων στη Μόσχα», δήλωσε ο Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτηση στο Χ.

