Ο Πανένκα και ο μύθος του «τέλειου» πέναλτι

Στις 20 Ιουνίου 1976 η -ενωμένη τότε- Τσεχοσλοβακία αντιμετώπιζε τη Δυτική Γερμανία στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος (του σημερινού Euro) στο Βελιγράδι. Προηγήθηκε με 2-0, αλλά η πανίσχυρη εκείνη την εποχή αντίπαλός της ισοφάρισε λίγο πριν συμπληρωθούν τα 90 λεπτά. Το σκορ δεν άλλαξε στην παράταση, κι έτσι για πρώτη φορά σε τόσο υψηλό επίπεδο το τρόπαιο θα κρινόταν στη… ρουλέτα των πέναλτι.

Οταν ο Ούλι Χένες έστειλε την μπάλα άουτ, πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, ήταν η σειρά του Αντονίν Πανένκα να δοκιμάσει την τύχη του. Αν ευστοχούσε, η Τσεχοσλοβακία θα πανηγύριζε τον παρθενικό της τίτλο ολοκληρώνοντας μια τεράστια έκπληξη – οι Γερμανοί ήταν το αδιαφιλονίκητο φαβορί. Ο επιθετικός μέσος της Μποέμιανς Πράγας στάθηκε μπροστά από την άσπρη βούλα, σήκωσε το κεφάλι και κοίταξε τον θρυλικό γκολκίπερ, Ζεπ Μάγιερ, το «τοτέμ» των τερματοφυλάκων, στα μάτια.

Πήρε λίγα μέτρα φόρα, άφησε τον «Der Titan» (Ο Τιτάνας) των Γερμανών να κινηθεί προς μια κατεύθυνση (την αριστερή του γωνία) και με το πόδι του «χάιδεψε» την μπάλα για να της δώσει μια καμπυλωτή τροχιά και να τη στείλει ακριβώς στο κέντρο του τέρματος. Ηταν ένα «σκαφτό», αδύναμο σουτ που θα μπορούσε να αποκρούσει κι ένα παιδί. Αλλά ποιος γκολκίπερ θα στεκόταν ακίνητος σε μια εκτέλεση πέναλτι;

Ακόμη και σήμερα, που υπάρχει η υποψία μιας εκτέλεσης «α λα Πανένκα», οι τερματοφύλακες διαλέγουν μια γωνία και αρχίζουν να πέφτουν, δεξιά (55%} ή αριστερά (42%}, πριν, καν, ο παίκτης ακουμπήσει την μπάλα. Μόνο στο 3% των εκτελέσεων μένουν ακίνητοι, σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα της Πρέμιερ Λιγκ που δημοσίευσε το Athletic.

Ευρωπαϊκά media «θυμήθηκαν» αυτή την ιστορία, που γράφτηκε πριν από 50 χρόνια, με αφορμή το δράμα του Μπραχίμ Ντίας, του φορ της Ρεάλ Μαδρίτης, στον κυριακάτικο τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Το δικό του «Πανένκα» δεν πήγε καλά, και αυτό το χαμένο πέναλτι κόστισε στο Μαρόκο το στέμμα του αφρικανικού ποδοσφαίρου. Κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος, αν με μια «συμβατική» εκτέλεση ο 26χρονος Ισπανο-μαροκινός θα είχε στείλει την μπάλα στα δίχτυα της Σενεγάλης και την ομάδα του στον παράδεισο, αλλά ένα είναι βέβαιο: ότι η επιλογή του αυτή τον έβαλε «για τα καλά» στο στόχαστρο των απογοητευμένων οπαδών. Επιπλέον, ο παίκτης που χάνει πέναλτι με τέτοιο τρόπο γίνεται αντικείμενο χλευασμού. Περίγελως.

Η στατιστική δικαιώνει τους ποδοσφαιριστές που σημαδεύουν το κέντρο της εστίας. Το ποσοστό ευστοχίας σε αυτά τα πέναλτι, αναφέρει το BBC Sport, ανέρχεται στο 84%, σύμφωνα με τα δεδομένα του Παγκοσμίου Κυπέλλου (από το 1966) και του Euro (από το 1980). Το αντίστοιχο ποσοστό όταν η μπάλα κατευθύνεται προς τα αριστερά είναι 78%. Και προς τα δεξιά, 74%. Αλλά το «Πανένκα» είναι μια τέχνη πολύ ιδιαίτερη, που απαιτεί κινήσεις απόλυτης ακρίβειας.

Μια σειρά από κορυφαίους παίκτες, όπως ο Λιονέλ Μέσι, ο Τιερί Ανρί, ο Φραντσέσκο Τότι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Νεϊμάρ, ο Αντρέα Πίρλο και ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, εκτέλεσαν τέτοια πέναλτι με επιτυχία. Ο… αθεόφοβος Ζινεντίν Ζιντάν το τόλμησε σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου, το 2006 απέναντι στον Τζιανλουίτζι Μπουφόν, και τα κατάφερε οριακά: η μπάλα προσέκρουσε στην κάτω πλευρά του οριζόντιου δοκαριού και πέρασε τη γραμμή τέρματος κατά μερικά εκατοστά.

Ωστόσο, πολλοί άλλοι, επίσης σπουδαίοι ποδοσφαιριστές, δοκίμασαν και «έσπασαν τα μούτρα τους». Πρόκειται για μια εκτέλεση υψηλού ρίσκου. Θέλει και πολλή εξάσκηση. Επίσης, ψυχολογική προετοιμασία.

Στις 20 Ιουνίου 2011, στην 35η επέτειο του ιστορικού του γκολ, ο Πανένκα αποκάλυψε: «Στην Μποέμιανς μετά την προπόνηση συνήθιζα να μένω με τον γκολκίπερ, Ζντένεκ Χρούτσκα, και να εκτελώ δεκάδες πέναλτι. Βάζαμε στοιχήματα (μπίρες, σοκολάτες, κλπ) και ήταν τόσο καλός, που σχεδόν πάντα με κέρδιζε. Τα βράδια σκεφτόμουν τι θα μπορούσα να κάνω για να τον νικήσω. Επειδή έπεφτε συνεχώς στις γωνίες του τέρματος, δεξιά ή αριστερά, μου ήρθε αυτή η ιδέα του χαλαρού σουτ στο κέντρο, που θα ήταν μεγάλη έκπληξη για εκείνον. Είχα εκτελέσει τέτοιο πέναλτι και σε επίσημο ματς της Μποέμιανς, εναντίον της Ντούκλα Πράγας, αλλά ο πολύς κόσμος το είδε για πρώτη φορά ένα μήνα μετά, στον τελικό του 1976.

Την παραμονή του μεγάλου αγώνα ο Πανένκα είχε πει στον προπονητή του και σε έναν συμπαίκτη του στην εθνική ότι αν εκτελούσε πέναλτι, θα το έκανε με τον συγκεκριμένο τρόπο. Προσπάθησαν να τον μεταπείσουν, αλλά ήταν αποφασισμένος. Την επόμενη μέρα πρόσφερε στους φιλάθλους μια πρωτόγνωρη εμπειρία, κάτι που δεν είχαν, καν, φανταστεί. Ο Τύπος τον χαρακτήρισε «ποιητή του ποδοσφαίρου». Ο Πελέ δήλωσε σε συνέντευξή του πως «μόνο ένας τρελός, ή μια ιδιοφυΐα, θα μπορούσε να εκτελέσει ένα τέτοιο πέναλτι». Ακόμη και σήμερα, στα 77 του, όσοι τον συναντούν, τον ρωτούν για αυτή του την έμπνευση που έγραψε το όνομά του στο βιβλίο της Ιστορίας του ποδοσφαίρου.

Μέχρι τη μέρα που συνταξιοδοτήθηκε ως επαγγελματίας παίκτης, εκτέλεσε πέναλτι με τον ίδιο τρόπο μόνο μια φορά. Οι αντίπαλοι γκολκίπερ ήταν υποψιασμένοι, πια. Τέτοια ρίσκα δεν είναι για να τα παίρνεις συχνά. Και, σίγουρα, όχι σε κομβικούς αγώνες. «Αν είχα αποτύχει σε εκείνον τον τελικό, δεν θα μπορούσα να συνεχίσω να παίζω ποδόσφαιρο», έχει πει σε συνεντεύξεις του.

«Η εκτέλεση πέναλτι είναι μια πολύ προσωπική υπόθεση», τόνισε στο Athletic ο μεγαλύτερος σπεσιαλίστας του είδους στα χρονικά της Πρέμιερ Λιγκ, Αλαν Σίρερ. «Κάθε παίκτης έχει τον δικό του τρόπο». Αλλά θα συμφωνήσει με τον Πανένκα, ότι ο κοινός παρονομαστής της επιτυχίας από την άσπρη βούλα είναι η εξάσκηση.

Στις δύο τελευταίες προπονήσεις πριν από κάθε αγώνα ζητούσε από τους αναπληρωματικούς γκολκίπερ της ομάδας του να… κάνουν υπερωρίες στα γκολπόστ. Τους έλεγε ποια γωνία θα σημάδευε, και προσπαθούσε να στείλει την μπάλα εκεί που δεν μπορούσαν να την φτάσουν. Δεν σταματούσε, αν δεν είχε συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε εύστοχες εκτελέσεις.

