Αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις – είναι χειρότερο

«Ανέμενα στωικά χθες μέχρι το βράδυ, παρακολουθώντας την πλήρη “απογύμνωση” των Μέσων Ενημέρωσης». Ετσι ξεκινάει η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού, με την οποία «απαντάει» στον χαμό που προκάλεσαν οι δηλώσεις της περί αμβλώσεων και δημόσιας διαβούλευσης στο Open.

Καταπληκτική πρόταση, περιλαμβάνει τα πάντα: στωικότητα, τα «κακά» ΜΜΕ, απογύμνωση (όχι δική της, των Μέσων). Συνεχίζει την ανάρτηση με ένα κατεβατό, στο οποίο μας λέει ότι δεν είπε ποτέ όσα είπε, εμείς φταίμε που τα διαστρεβλώσαμε. Στο μεταξύ, υπάρχει βίντεο, αλλά η ίδια δεν το αναρτά, αναρτά, αντ’ αυτού, μια σταθερή εικόνα από τη συνέντευξη.

Η κυρία Καρυστιανού αποφάσισε να κάνει κόμμα για να πολεμήσει το σαθρό σύστημα που «μας λέει διαρκώς ψέματα». Να σηκώσει τη σημαία της αλήθειας. Πριν αλέκτορα φωνήσαι, όμως, άρχισε να λέει και η ίδια ψέματα. Και μάλιστα άτεχνα. Φυσικά και είπε να μπουν οι αμβλώσεις σε δημόσια διαβούλευση, δεν είμαστε ούτε κουφοί ούτε τρελοί· όχι όλοι, τουλάχιστον.

Ο δε δικηγόρος της –επειδή πάντα μπορεί να γίνει και χειρότερο– λίγες ώρες αργότερα υπερασπίστηκε τη θέση της, λέγοντας ότι τα πάντα πρέπει να μπαίνουν σε δημόσια διαβούλευση, ακόμη και η μοιχεία, γιατί όχι; Να κάνουμε δημοψηφίσματα, είπε, «όπως οι βόρειες χώρες». Για τα λυμένα ζητήματα; Τίποτε δεν θεωρείται λυμένο στον κόσμο της κυρίας Καρυστιανού και των συνεργατών της. Προφανώς ούτε καν το γεγονός ότι υπάρχει Σύνταγμα και αυτά που λένε είναι αντισυνταγματικά.

Αυτή η ξετσίπωτη απαξίωση του Συντάγματος και των θεσμοθετημένων ζητημάτων, είναι το πιο σημαντικό σημείο στις τοποθετήσεις αυτές, όχι το ζήτημα των αμβλώσεων. Διότι όσο το Σύνταγμα και οι θεσμοί είναι στη θέση τους, καθένας μπορεί να βγαίνει να λέει ό,τι θέλει. Να επικαλείται όσες «αμεσοδημοκρατίες» κάνει κέφι. Να πιστεύει ότι θα ψηφίζει ο κάθε άσχετος για το αν θα κάνω εγώ παιδί ή όχι.

Η περιβόητη αμεσοδημοκρατία, την οποία έκανε καραμέλα και ο Στέφανος Κασσελάκης, είναι πυρηνική βόμβα στα χέρια επιτήδειων ή άσχετων. Και κάθε αυτόκλητου «μεσσία» που μπορεί να παρασύρει τα πλήθη. Τίποτε από όλα αυτά δεν είναι τυχαίο. Η Ιστορία είναι γεμάτη ανθρώπους που εκμεταλλεύονται το προσωπικό τους «γκελ» για να περάσουν εκ του πονηρού στο κοινό επικίνδυνες ιδέες. Ή ακόμη και να ανοίξουν επικίνδυνες συζητήσεις.

Τα κατάφερε, τελικά, η Μαρία Καρυστιανού να κουβεντιάζουμε σήμερα κάτι που δεν έπρεπε να υπάρχει καν στο δημόσιο διάλογο ως «ζήτημα». Βγήκαν από την αφάνεια οι «τα δικαιώματα του αγέννητου παιδιού», σέρνοντας πίσω τους σκοτάδια αιώνων. Οι MAGA της Ελλάδας. Και αυτό είναι μόνο μια κερκόπορτα. Απαξ και την ανοίξεις, δεν έχει τέλος αυτό που θα βγει από μέσα. Κάθε κατάκτηση θα είναι υπό αίρεση και αναθεώρηση. Δεν βλέπει κανείς τι γίνεται στις ΗΠΑ του Τραμπ;

Σήμερα, η ίδια μας λέει «δεν είπα αυτό, είπα άλλο», βαθαίνοντας το σκοτάδι με γερές δόσεις gaslighting. Να μας βγάλει όλους ψεύτες, να τα βάλει με τα ΜΜΕ, να στρέψει το κοινό της εναντίον όσων μιλάνε λογικά, να κάνει τη στρεψοδικία κανόνα.

Φταίει ο δημοσιογράφος που έκανε τη «λάθος» ερώτηση, φταίνε όσοι την πολεμάνε, φταίει το σύστημα, όλοι φταίνε εκτός από την ίδια. Και στο φόντο, πάντα το φωτοστέφανο της «μητέρας των Τεμπών», η οποία είναι εξ ορισμού αλάνθαστη και άμεμπτη.

Η κυρία Καρυστιανού μιλάει συχνά για «φως» και «οξυγόνο», που λείπουν από τη χώρα. Ακόμη και αν λείπουν, και πράγματι αρκετές φορές το νιώθουμε όλοι, το θέμα δεν είναι να αναπληρωθεί το κενό με περισσότερο σκοτάδι και δηλητηριώδη αέρια. Αν θέλαμε Μελόνι ή Ορμπαν, τους έχουμε ήδη, δεν χρειάζεται άλλος υποψήφιος. Αυτό που χρειάζεται είναι κάποιος να μας δείξει τον δρόμο προς τα μπροστά όχι προς τα πίσω.

Είτε όλα αυτά τα κάνει από αφέλεια και απειρία, είτε από πρόθεση, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: Η Μαρία Καρυστιανού βαδίζει στο δρόμο της λαϊκιστικής Υπερδεξιάς, με ακρίβεια χιλιοστού. Και μάλιστα της λαϊκιστικής Υπερδεξιάς που απευθύνεται σε έναν πληθυσμό κουρασμένο, απογοητευμένο και σε σύγχυση· του χειρότερου είδους δηλαδή.

Κανένα πρόβλημα. Θα της έβγαζα το καπέλο εάν είχε την τιμιότητα να το παραδεχτεί, να ξέρουμε ποιος είναι ποιος και να πορευτούμε ανάλογα.

