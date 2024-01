Ο Γιώργος Λάνθιμος πήρε και τη Χρυσή Σφαίρα για το «Poor things»!

Ο Γιώργος Λάνθιμος είναι πλέον ένα βήμα από τον θρίαμβο στα Όσκαρ! Τέσσερις μήνες μετά τη βράβευσή του με τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία, για το πολυσυζητημένο φιλμ του «Poor things», ο έλληνας κινηματογραφιστής έλαβε και τη Χρυσή Σφαίρα Kαλύτερης Tαινίας (στην κατηγορία μιούζικαλ/κωμωδία) στην 81η απονομή των Golden Globes στο Χόλιγουντ!

Στη λαμπερή βραδιά στο Beverly Hilton του Μπέβερλι Χιλς στο Λος Αντζελες —ξημερώματα Δευτέρας, ώρα Ελλάδος— ο κ. Λάνθιμος έχασε μεν τη Χρυσή Σφαίρα Σκηνοθεσίας (νικητής αναδείχτηκε ο Κρίστοφερ Νόλαν για το εντυπωσιακό «Οπενχάιμερ»), αλλά έφυγε με το μεγάλο βραβείο της τελετής, κάνοντας μάλιστα την ανατροπή των προγνωστικών καθώς οι αναλυτές προεξοφλούσαν την επικράτηση της «Barbie» στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Και δεν είναι μόνο αυτό: η πρωταγωνίστριά του στο «Poor things», η Εμα Στόουν τιμήθηκε με τη Χρυσή Σφαίρα α’ γυναικείου ρόλου για τη συγκλονιστική της ερμηνεία ως Μπέλα.

Emma Stone’s acceptance speech for her second Golden Globe win. pic.twitter.com/tjCQeyrDmK

— Film Updates (@FilmUpdates) January 8, 2024