Ο φόβος κατακλύζει το Καράκας – Ενοπλες πολιτοφυλακές στους δρόμους

Το καθεστώς της Βενεζουέλας έχει αναπτύξει ένοπλες πολιτοφυλακές για να περιπολούν στους δρόμους, να λειτουργούν σημεία ελέγχου και να ελέγχουν τα κινητά τηλέφωνα των πολιτών, σε μια προσπάθεια να εδραιώσει την εξουσία του μετά την επίθεση των ΗΠΑ στο Καράκας.

Παραστρατιωτικές ομάδες γνωστές ως colectivos, διασχίζουν την πρωτεύουσα με μοτοσικλέτες και όπλα, σε μια επίδειξη δύναμης για να καταστείλουν κάθε διαφωνία ή τυχόν αντίληψη για κενό εξουσίας, σύμφωνα με τον Guardian.

Οι ένοπλοι έψαξαν αυτοκίνητα και απαίτησαν πρόσβαση στα τηλέφωνα των πολιτών για να ελέγξουν τις επαφές, τα μηνύματα και τις αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μια σαφή επίδειξη προς τον πληθυσμό ότι το καθεστώς παρέμενε στην εξουσία παρά την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Μια επίφαση κανονικότητας επέστρεψε σε μεγάλο μέρος της πόλης, με τα καταστήματα και τα αρτοποιεία να ανοίγουν ξανά και τους ανθρώπους να πηγαίνουν στη δουλειά τους –αλλά η αβεβαιότητα για το τι θα συμβεί στη συνέχεια, δημιούργησε μια νευρική ατμόσφαιρα.

Η προσωρινή πρόεδρος, Ντέλσι Ροντρίγκες, προσπάθησε να προβάλει μια αίσθηση ηρεμίας και ελέγχου κατά την ορκωμοσία της τη Δευτέρα, αλλά δεν μπόρεσε να κρύψει το σοκ και την νευρικότητα της κυβέρνησης.

Την Τρίτη, η Ροντρίγκες φάνηκε να σκληραίνει τον τόνο της έναντι των ΗΠΑ, λέγοντας σε τηλεοπτική ομιλία ότι «κανένας εξωτερικός παράγοντας δεν κυβερνά τη Βενεζουέλα» –μια σαφής αντίκρουση της ισχυρισμού του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ κυβερνούν τη χώρα.

Την Κυριακή, η πρώην αντιπρόεδρος του Μαδούρο είχε προχωρήσει σε μια συμβιβαστική δήλωση, στην οποία «κάλεσε την κυβέρνηση των ΗΠΑ να συνεργαστούν σε ένα πρόγραμμα συνεργασίας».

Οι Αρχές στο Καράκας αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο μιας νέας επίθεσης από τις ΗΠΑ, καθώς και οικονομικής κατάρρευσης, εσωτερικής διάσπασης του καθεστώτος και επιστροφής των ηγετών της αντιπολίτευσης που βρίσκονται στο εξωτερικό, σημείωσε ο Guardian.

Τεταμένη ηρεμία

Τη Δευτέρα το βράδυ, οι δυνάμεις ασφαλείας πυροβόλησαν κατά μη εξουσιοδοτημένων drones που, σύμφωνα με πληροφορίες, εξέλαβαν ως αμερικανικά. «Δεν υπήρξε καμία σύγκρουση, ολόκληρη η χώρα παραμένει απόλυτα ήρεμη», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αναπληρωτής υπουργός Πληροφοριών. Ωστόσο, πρόκειται για τεταμένη ηρεμία.

Τη Δευτέρα, τουλάχιστον 14 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων 13 μέλη διεθνών ΜΜΕ, συνελήφθησαν στο Καράκας. Ολοι εκτός από έναν, αφέθηκαν αργότερα ελεύθεροι.

Ενα έκτακτο διάταγμα προσπάθησε να καταστείλει κάθε δημόσια εκδήλωση για την ανατροπή του Μαδούρο και διέταξε την αστυνομία να αναζητήσει και να συλλάβει «όλους όσους εμπλέκονται στην προώθηση ή στην υποστήριξη της ένοπλης επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών».

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν colectivos –ορισμένοι με μάσκες– να μπλοκάρουν αυτοκινητόδρομους, να περιφέρονται σε γειτονιές που υποστηρίζουν την αντιπολίτευση και να ανακρίνουν κατοίκους, ωθώντας τους ανθρώπους να προειδοποιήσουν τους φίλους και τους συγγενείς τους μέσω WhatsApp και άλλων πλατφορμών να αφήσουν τα τηλέφωνά τους στο σπίτι ή να διαγράψουν από αυτά πολιτικό περιεχόμενο.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Ντιοσντάδο Καμπέλο, δημοσίευσε μια φωτογραφία του με αστυνομικούς που κρατούσαν όπλα και φώναζαν, «πάντα πιστοί, ποτέ προδότες».

Η 53χρονη Ζάνεθ Φουέντες, γιατρός σε ιδιωτική κλινική στο Καράκας, είπε στον Guardian ότι η παρουσία ενόπλων ομάδων –μερικοί με στολές, άλλοι με πολιτικά– έκανε τη διαδρομή της από και προς την εργασία, «τρομακτική».

Οι πυροβολισμοί τη Δευτέρα το βράδυ ενίσχυσαν την αίσθηση ότι η κυκλοφορία στους δρόμους είναι επικίνδυνη. Η ίδια είπε ότι βγαίνει από το σπίτι μόνο για να πάει στη δουλειά και ποτέ μετά τις 6 το απόγευμα.

Η Φουέντες εξέφρασε την ελπίδα ότι η τρέχουσα αναταραχή μπορεί να οδηγήσει στο τέλος της κυριαρχίας του τσαβισμού, του κινήματος που έφερε στην εξουσία ο Ούγκο Τσάβες το 1999. «Αν κάτι χτίστηκε σε τόσα χρόνια, δεν μπορεί να γκρεμιστεί σε μια μέρα».

Αντίθετα, οι υποστηρικτές της κυβέρνησης καταδίκασαν την απαγωγή του Μαδούρο και δήλωσαν ότι θα υπερασπιστούν την κυριαρχία της Βενεζουέλας. «Ο λαός της Βενεζουέλας έχει εγγενή μαχητικό πνεύμα», δήλωσε στον Guardian ο Γουίλμερ Φλόρες, υπάλληλος του υπουργείου Οικονομικών. «Είμαστε οι απελευθερωτές της Αμερικής και δεν μας εκφοβίζει τίποτα».

Με την κυβέρνηση Τραμπ να προειδοποιεί για πιθανές νέες στρατιωτικές επιθέσεις και τον αποκλεισμό των εξαγωγών πετρελαίου να περιορίζει τα έσοδα, υπάρχουν εικασίες για διαιρέσεις εντός του καθεστώτος σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του Τραμπ, διατηρώντας παράλληλα τις αντιιμπεριαλιστικές πεποιθήσεις.

Σε αντίθεση με την Ροντρίγκες, η οποία δεν αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες στις ΗΠΑ, υπουργοί όπως ο Καμπέλο, που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών, θα μπορούσαν να χάσουν όχι μόνο την εξουσία τους, αλλά και την ελευθερία τους.

Μια άλλη ανησυχία για την κυβέρνηση είναι η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η ηγέτης της αντιπολίτευσης που κινητοποίησε εκατομμύρια ψηφοφόρους πέρυσι, η οποία έφυγε κρυφά στο Οσλο για να παραλάβει το Νομπέλ Ειρήνης και τώρα ορκίζεται να επιστρέψει.

«Σκοπεύω να επιστρέψω στο σπίτι μου το συντομότερο δυνατό», δήλωσε στο Fox News. «Πιστεύουμε ότι αυτή η μετάβαση πρέπει να προχωρήσει», δήλωσε σε συνέντευξή της. «Κερδίσαμε τις εκλογές με συντριπτική πλειοψηφία υπό συνθήκες απάτης. Σε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, θα κερδίσουμε πάνω από το 90% των ψήφων».

Ο Τραμπ, ωστόσο, απέρριψε δημοσίως τη Ματσάδο, λέγοντας ότι δεν έχει υποστήριξη στη Βενεζουέλα, και σιωπηρά ενέκρινε τη συνέχιση της διακυβέρνησης των υποστηρικτών του Μαδούρο υπό την Ροντρίγκες –με την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της ευνοϊκής πρόσβασης για τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες.

