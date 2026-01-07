ΗΠΑ για Γροιλανδία: Για «χρήση στρατού» μιλά ο Λευκός Οίκος – για αγορά ο Ρούμπιο

Ο Μάρκο Ρούμπιο, επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να «αγοράσουν» τη Γροιλανδία και ότι πρόσφατες δηλώσεις αμερικανών αξιωματούχων για την τύχη της ημιαυτόνομης νήσου, που ανήκει στη Δανία, δεν πρέπει να ερμηνευτούν ως αναγγελία στρατιωτικής επέμβασης.

Ο Ρούμπιο έκανε τα σχόλια αυτά κεκλεισμένων των θυρών, σε ενημέρωση βουλευτών και γερουσιαστών των ΗΠΑ, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Οι New York Times ανέφεραν εξάλλου πως ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τους συνεργάτες του να του παρουσιάσουν επικαιροποιημένο σχέδιο για την «απόκτηση» της Γροιλανδίας.

Ο αμερικανός πρόεδρος είχε διατυπώσει την ιδέα ήδη κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο.

Την Τρίτη (06.01), ωστόσο, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, επιβεβαίωσε τους λόγους για τους οποίους ανησυχεί η Δανία και μαζί της όλη η Ευρωπαϊκή Ενωση, λέγοντας ότι ανάμεσα στις επιλογές οι οποίες μελετώνται από τις ΗΠΑ, είναι και η «χρήση του στρατού».

Σε σχόλιό του στο BBC, o Λευκός Οίκος δήλωσε ότι η απόκτηση της Γροιλανδίας αποτελεί «προτεραιότητα εθνικής ασφάλειας».

Η δήλωση αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά την έκδοση κοινής δήλωσης από τους ευρωπαίους ηγέτες, υπέρ της Δανίας, στην οποία ανήκει η νήσος της Αρκτικής και η οποία αντιτίθεται στις φιλοδοξίες του Τραμπ.

Ο Τραμπ επανέλαβε το Σαββατοκύριακο ότι οι ΗΠΑ «χρειάζονται» τη Γροιλανδία για λόγους ασφαλείας, προτρέποντας την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, να προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε επίθεση από τις ΗΠΑ θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ.

ΗΛέβιτ δήλωσε την Τρίτη: «Ο πρόεδρος και η ομάδα του συζητούν μια σειρά επιλογών για την επίτευξη αυτού του σημαντικού στόχου εξωτερικής πολιτικής και, φυσικά, η χρήση του αμερικανικού στρατού είναι πάντα μια επιλογή στη διάθεση του αρχιστράτηγου».

Την Τρίτη, έξι ευρωπαίοι σύμμαχοι εξέφρασαν την υποστήριξή τους στη Δανία.

«Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και μόνο η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν τις σχέσεις τους», δήλωσαν οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Ισπανίας και της Δανίας σε κοινή τους δήλωση.

Τονίζοντας ότι ενδιαφέρονται εξίσου με τις ΗΠΑ για την ασφάλεια στην Αρκτική, οι ευρωπαίοι υπογράφοντες της κοινής δήλωσης ανέφεραν ότι αυτό πρέπει να επιτευχθεί «συλλογικά» από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Ζήτησαν επίσης «την τήρηση των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της απαραβίαστης φύσης των συνόρων».

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, χαιρέτισε τη δήλωση και ζήτησε «σεβασμό στον διάλογο».

«Ο διάλογος πρέπει να διεξαχθεί με σεβασμό στο γεγονός ότι το καθεστώς της Γροιλανδίας βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και στην αρχή της εδαφικής ακεραιότητας», δήλωσε ο Νίλσεν.

Το ζήτημα του μέλλοντος της Γροιλανδίας επανήλθε στην επιφάνεια μετά την αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα.

Μια μέρα μετά την επιδρομή, η Κέιτι Μίλερ, σύζυγος του άτυπου «πρωθυπουργού» του Τραμπ, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έναν χάρτη της Γροιλανδίας με τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας, μαζί με τη λέξη «ΣΥΝΤΟΜΑ».

Τη Δευτέρα, ο Στίβεν Μίλερ, δήλωσε ότι «η επίσημη θέση της αμερικανικής κυβέρνησης είναι ότι η Γροιλανδία πρέπει να γίνει μέρος των ΗΠΑ».

Σε επανειλημμένες ερωτήσεις σε συνέντευξη στο CNN σχετικά με το αν οι ΗΠΑ θα αποκλείσουν τη χρήση βίας για την προσάρτησή της, ο Μίλερ απάντησε: «Κανείς δεν θα πολεμήσει τις ΗΠΑ για το μέλλον της Γροιλανδίας».

Η Γροιλανδία, που έχει πληθυσμό 57.000 κατοίκους, έχει εκτεταμένη αυτοδιοίκηση από το 1979, αν και η άμυνα και η εξωτερική πολιτική παραμένουν στα χέρια της Δανίας.

Ενώ οι περισσότεροι Γροιλανδοί τάσσονται υπέρ της τελικής ανεξαρτησίας από τη Δανία, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν συντριπτική αντίθεση στο να γίνει μέρος των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν ήδη στρατιωτική βάση στο νησί.

Ο Μόργκαν Ανγκάτζου, 27 ετών, ένας Ινουίτ που ζει στο Ιλουλισάτ στη δυτική περιοχή της χώρας, δήλωσε στο BBC ότι ήταν «τρομακτικό να ακούω τον ηγέτη του ελεύθερου κόσμου να γελάει με τη Δανία και τη Γροιλανδία και να μιλάει για εμάς σαν να είμαστε κάτι που μπορεί να διεκδικήσει».

Πρόσθεσε ότι ανησυχεί για το τι θα συμβεί στη συνέχεια αναρωτιέται αν ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας θα έχει την τύχη του Μαδούρο– ή ακόμα και για το ενδεχόμενο «εισβολής των ΗΠΑ στη χώρα μας».

Ενας ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε στο Reuters ότι οι επιλογές των ΗΠΑ περιλαμβάνουν την άμεση αγορά της Γροιλανδίας ή τη σύναψη Συμφώνου Ελεύθερης Σύνδεσης με το έδαφος.

Σε απάντηση, ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο BBC την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ «είναι πρόθυμες να οικοδομήσουν μακροχρόνιες εμπορικές σχέσεις που θα ωφελήσουν τους Αμερικανούς και τον λαό της Γροιλανδίας».

«Οι κοινοί μας εχθροί είναι όλο και πιο δραστήριοι στην Αρκτική. Αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Βασίλειο της Δανίας και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Η Γροιλανδία και η Δανία είχαν προηγουμένως δηλώσει ότι ζήτησαν να συναντηθούν γρήγορα με τον Ρούμπιο για να συζητήσουν τις αμερικανικές διεκδικήσεις για το νησί.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, δήλωσε ότι η συζήτηση με τον αμερικανό ομόλογό του, θα πρέπει να επιλύσει «ορισμένες παρεξηγήσεις».

Ο αμερικανός γερουσιαστής Ερικ Σμιτ, τόνισε την πτυχή της εθνικής ασφάλειας όταν μίλησε στο BBC την Τρίτη.

«Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις», είπε. «Ελπίζω ότι η Ευρώπη θα καταλάβει ότι μια ισχυρή Αμερική είναι καλή -είναι καλή για τον δυτικό πολιτισμό».

Ο Τραμπ εξέφρασε την ιδέα του να αποκτήσει τη Γροιλανδία ως στρατηγικό κέντρο των ΗΠΑ στην Αρκτική κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του, λέγοντας το 2019: «Ουσιαστικά είναι μια μεγάλη συμφωνία ακινήτων».

Υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον από τη Ρωσία και την Κίνα για το νησί, το οποίο διαθέτει ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα σπάνιων γαιών, καθώς η τήξη των πάγων αυξάνει την πιθανότητα δημιουργίας νέων εμπορικών διαδρομών.

Τον Μάρτιο, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Αμερική θα «προχωρήσει όσο πρέπει» για να αποκτήσει τον έλεγχο του εδάφους.

Κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κογκρέσο το περασμένο καλοκαίρι, ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ρωτήθηκε αν το Πεντάγωνο είχε σχέδια να καταλάβει τη Γροιλανδία με τη βία, αν χρειαστεί, και απάντησε ότι «έχουν σχέδια για κάθε ενδεχόμενο».

