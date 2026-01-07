Εξτρα επιστροφή ενοικίου σε 50.000 γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς – με αναδρομική ισχύ η διάταξη

Διάταξη για την αναδρομική επιστροφή ενός ακόμα ενοικίου για το 2025, σε περίπου 50.000 γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν «εκτός έδρας» στην Περιφέρεια, έρχεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η καταβολή του πριν από το τέλος Μαρτίου.

Οπως επισημαίνει στο σχετικό ρεπορτάζ της η ΕΡΤ, με το δεύτερο ενοίκιο για το προηγούμενο έτος, οι δικαιούχοι θα πάρουν πίσω συνολικά τρία ενοίκια μέσα στο 2026. Δηλαδή ένα ακόμα για πέρυσι και δύο τον ερχόμενο Νοέμβριο, για το τρέχον έτος.

Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια

Σύμφωνα πάντα με την ΕΡΤ, δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι όλοι οι γιατροί, οι νοσηλευτές και οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν και μισθώνουν κατοικίες μακριά από τους τόπους μόνιμης διαμονής τους, εξαιρουμένων όσων υπηρετούν σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Η καταβολή γίνεται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, προκειμένου το μέτρο να λειτουργήσει ως κίνητρο παραμονής και προσέλκυσης προσωπικού στις εν λόγω περιοχές.

Τα ποσά

Το ύψος της επιστροφής υπολογίζεται με βάση το γενικό πλαίσιο που ίσχυσε για την επιστροφή ενός ενοικίου τον περασμένο Νοέμβριο. Έτσι, το ανώτατο ποσό για κύρια κατοικία ανέρχεται στα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Παράλληλα, το ποσό της κάθε επιστροφής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης μίσθωσης που έχει δηλωθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ώστε να διασφαλίζεται ότι η ενίσχυση ανταποκρίνεται στο πραγματικό μηνιαίο ενοίκιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διπλασιασμός – και κατ’ επέκταση η τριπλή καταβολή εφέτος – αφορά ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, με εξαίρεση την Αττική και τη Θεσσαλονίκη.

Βασική προϋπόθεση είναι η μισθωμένη κατοικία να βρίσκεται εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας όπου υπηρετεί ο δικαιούχος, ώστε η ενίσχυση να συνδέεται άμεσα με την πραγματική ανάγκη στέγασης στον τόπο εργασίας.

Το ποσό της κάθε επιστροφής δεν θα μπορεί να υπερβεί τα 800 ευρώ, εκτός εάν ο ενοικιαστής βαρύνεται και με εξαρτώμενα τέκνα, οπότε για κάθε ένα από τα τέκνα αυτά θα δικαιούται επιπλέον ανώτατο όριο επιστροφής 50 ευρώ. Όμως για να φτάσει να εισπράξει ένας ενοικιαστής το ανώτατο ποσό της παροχής, δηλαδή τα 800 ευρώ συν 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, θα πρέπει το μηνιαίο ενοίκιο κύριας κατοικίας που κατέβαλλε στη διάρκεια του 2024 ή του 2025 να υπερέβαινε τα 800 ευρώ και επιπλέον οι καταβολές να γίνονταν και τους 12 μήνες του έτους.

Αναλυτικά, για την τριπλή επιστροφή ενοικίου σε περίπου 50.000 ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς θα ισχύσουν τα εξής:

-Η αναδρομική επιστροφή μέρους της δαπάνης ενοικίων θα αφορά μισθώσεις του φορολογικού έτους 2024 και η καταβολή των ποσών στους δικαιούχους θα γίνει εφάπαξ εντός του πρώτου τριμήνου του 2026. Τον Νοέμβριο του 2026 θα καταβληθεί η διπλή επιστροφή ενοικίου που θα αφορά στη δαπάνη ενοικίων του έτους 2025.

-Σε κάθε περίπτωση αναδρομικής καταβολής, για το 2024, η οικονομική ενίσχυση θα χορηγηθεί αυτόματα σε κάθε δικαιούχο, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής του δήλωσης για το έτος 2024.

-Το ποσό της επιστροφής, που θα δοθεί αναδρομικά στο πρώτο τρίμηνο του 2026, θα είναι ίσο με το ένα δωδέκατο (1/12) του συνολικού ποσού ενοικίων κύριας κατοικίας που καταβλήθηκαν το 2024. Αν υπήρξαν περισσότερες από μία διαδοχικές μισθώσεις, το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των καταβληθέντων μισθωμάτων. Η διπλή επιστροφή που θα δοθεί τον Νοέμβριο του 2026 θα αφορά τις δαπάνες για ενοίκια που πραγματοποιήθηκαν το 2025. Το ποσό της κάθε μίας από τις δύο ενισχύσεις θα είναι ίσο με το ένα δωδέκατο (1/12) του συνολικού ποσού ενοικίων κύριας κατοικίας που καταβλήθηκαν το 2024. Αν υπήρξαν περισσότερες από μία διαδοχικές μισθώσεις, το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των καταβληθέντων μισθωμάτων.

Για να γίνει η τριπλή επιστροφή του ενοικίου, θα πρέπει:

• Να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης («Μισθωτήριο») για το ακίνητο.

• Να έχει δηλωθεί ο αριθμός της δήλωσης αυτής στη φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2024 (έντυπο Ε1, Πίνακας 6) για την αναδρομική είσπραξη της ενίσχυσης για το 2024 καθώς και στη φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2025 που θα έχει υποβληθεί μέχρι τον Ιούλιο του 2026 για την είσπραξη της διπλής ενίσχυσης τον ερχόμενο Νοέμβριο. Σε περίπτωση τροποποίησης της μίσθωσης, αρκεί να έχει δηλωθεί ο αριθμός της τελευταίας δήλωσης μίσθωσης.

• Εάν δεν έχει δηλωθεί ο αριθμός του μισθωτηρίου στο Ε1, η Α.Α.Δ.Ε. θα διενεργήσει διασταυρωτικό έλεγχο και εφόσον από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή και την ενεργή δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ, τα στοιχεία μίσθωσης ταυτοποιούνται μέσω του δηλωθέντος αριθμού παροχής ρεύματος, η ενίσχυση θα καταβάλλεται κανονικά.

Το ποσό της ενίσχυσης που θα καταβληθεί σε κάθε δικαιούχο θα υπολογιστεί με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά (βάσει της ενεργούς δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ) και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.

