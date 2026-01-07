Χάος από το χιόνι στην Ευρώπη: Εξι νεκροί – Ακυρώθηκαν εκατοντάδες δρομολόγια αεροπλάνων και τρένων

Οι έντονες χιονοπτώσεις και οι παγωμένες καιρικές συνθήκες προκάλεσαν εκτεταμένες διαταραχές στις μετακινήσεις σε όλη την Ευρώπη, με έξι νεκρούς σε περιστατικά που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες.

Πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους σε δύο διαφορετικές περιοχές της Γαλλίας λόγω των επικίνδυνων συνθηκών οδήγησης, σύμφωνα με τις αρχές, ενώ μια γυναίκα σκοτώθηκε στο Σαράγεβο, όπου το χιόνι έφτασε τα 40 εκατοστά.

Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν σε όλη την Ευρώπη, με χιλιάδες επιβάτες αποκλεισμένους στα αεροδρόμια του Παρισιού και του Αμστερνταμ.

Το χάος αναμενόταν να συνεχιστεί και την Τετάρτη.

Στη Γαλλία, τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους σε δύο περιστατικά στη Λαντ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, λόγω του παγετού, σύμφωνα με τις αρχές.

Αλλα δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία στην περιοχή της πρωτεύουσας της Γαλλίας. Το ένα ήταν αποτέλεσμα σύγκρουσης μεταξύ ενός ΙΧ και ενός φορτηγού στην ανατολική πλευρά του Παρισιού.

Το άλλο άτομο έχασε τη ζωή του όταν ένας οδηγός ταξί χτύπησε σε κράσπεδο λόγω του χιονιού και έπεσε στον ποταμό Μάρνη, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Η κακοκαιρία ήταν έντονη και στα Βαλκάνια. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της στη βοσνιακή πρωτεύουσα Σαράγεβο τη Δευτέρα, όταν ένα δέντρο έπεσε πάνω της, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο γάλλος υπουργός Μεταφορών, Φιλίπ Ταμπαρό, δήλωσε ότι αναμένονταν περισσότερες χιονοπτώσεις στη χώρα την Τετάρτη. Κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν στο ελάχιστο τις μετακινήσεις τους και να εργαστούν από το σπίτι.

Χάος στις μεταφορές

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι 38 περιοχές τέθηκαν σε πορτοκαλί συναγερμό για χιόνι και παγετό την Τετάρτη. Πολλά σιδηροδρομικά δρομολόγια ακυρώθηκαν σε διάφορα μέρη της χώρας.

Στην πρωτεύουσα της Γαλλίας, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι το αεροδρόμιο Roissy-Charles de Gaulle θα ακύρωνε το 40% των πτήσεων του για αρκετές ώρες το πρωί της Τετάρτης, ώστε το προσωπικό να μπορέσει να καθαρίσει το χιόνι από τους διαδρόμους.

Το αεροδρόμιο Orly της πρωτεύουσας σχεδίαζε να ακυρώσει το ένα τέταρτο των πτήσεων του κατά την ίδια χρονική περίοδο.

Περισσότερες από 400 πτήσεις ακυρώθηκαν στο αεροδρόμιο Schiphol του Αμστερνταμ την Τετάρτη, προκαλώντας εκτεταμένες διαταραχές στα σχέδια των ταξιδιωτών.

Εκατοντάδες επιβάτες έμειναν εγκλωβισμένοι, με πολλούς να μην μπορούν να επιβιβαστούν σε πτήσεις με ανταπόκριση. Μεγάλες ουρές σχηματίστηκαν στα γκισέ των αεροπορικών εταιρειών, καθώς οι επιβάτες περίμεναν πληροφορίες για το πότε θα ξαναρχίσουν οι πτήσεις.

Πολλές από τις ακυρωμένες πτήσεις πραγματοποιούνταν από την ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM, η οποία προειδοποίησε ότι είχε σχεδόν εξαντλήσει το υγρό που ξεπαγώνει τα αεροσκάφη της, λόγω καθυστερήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Στο αεροδρόμιο Schiphol, πολλοί ταξιδιώτες παραπονέθηκαν για τις ουρές και την έλλειψη πληροφοριών.

Το αεροδρόμιο Schipol δήλωσε ότι «τα συνεργεία αποχιονισμού εργάζονται όλο το 24ωρο για να διατηρήσουν τους διαδρόμους καθαρούς και ότι ο πάγος αφαιρείται από τα αεροσκάφη προσεκτικά για να διασφαλιστεί ότι όλοι μπορούν να ταξιδέψουν με ασφάλεια».

Αλλες 600 πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες να απογειωθούν από το Αμστερνταμ την Τετάρτη, έχουν επίσης ακυρωθεί, ενώ σταμάτησαν και τα δρομολόγια των σιδηροδρόμων.

Την Τρίτη το πρωί, όλες οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες στην Ολλανδία σταμάτησαν για σύντομο χρονικό διάστημα μετά από διακοπή λειτουργίας του συστήματος πληροφορικής.

Ορισμένα τρένα άρχισαν να κυκλοφορούν μετά τις 9 το πρωί τοπική ώρα, αλλά τα προβλήματα συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τα δρομολόγια Eurostar από το Αμστερνταμ προς το Παρίσι είτε ακυρώθηκαν είτε είχαν καθυστέρηση.

