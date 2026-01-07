Επίθεση στο Πανεπιστήμιο Brown: Βίντεο με την ομολογία του δράστη – «Είμαι ζώο όπως και ο Τραμπ»

Ο άνδρας, που σκότωσε δύο φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Brown στις ΗΠΑ και στη συνέχεια έναν καθηγητή του MIT, ομολόγησε τα εγκλήματά του σε βίντεο που μαγνητοσκόπησε μετά τα γεγονότα, στο οποίο εμφανίζεται να μην έχει μετανοήσει για τις πράξεις του.

Στο βίντεο δεν αναφέρεται στο κίνητρό του, ανακοίνωσαν οι αμερικανικές Αρχές.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επεσήμανε ότι το βίντεο αυτό εντοπίστηκε στη διάρκεια των ερευνών που πραγματοποίησαν οι αρχές στην αποθήκη στο Νιού Χάμσαϊρ όπου αυτοκτόνησε ο Κλαούντιο Νέβες Βαλέντε στις 18 Δεκεμβρίου, πέντε ημέρες μετά την επίθεσή του στο Brown.

Ο 48χρονος Νέβες Βαλέντε εισέβαλε στο κτίριο Φυσικής του πανεπιστημίου, που βρίσκεται στο Ρόουντ Αϊλαντ, στις 13 Δεκεμβρίου και άνοιξε πυρ εναντίον φοιτητών την ώρα που έδιναν εξετάσεις. Από τα πυρά του σκοτώθηκαν η Ελα Κουκ και ο Μουχαμάντ Αζίζ Ουμουρζόκοφ, ενώ τραυματίστηκαν εννέα άτομα.

Δύο ημέρες αργότερα πήγε στη Βοστώνη της Μασαχουσέτης, περίπου 80 χιλιόμετρα μακριά, στην οικία του Νούνο Λουρέιρο, καθηγητή του MIT, και τον σκότωσε.

Ο Νέβες Βαλέντε είχε φτάσει στις ΗΠΑ από την Πορτογαλία πριν από 25 χρόνια για να σπουδάσει Φυσική στο Μπράουν, όμως ποτέ δεν πήρε το πτυχίο του.

«Δεν με νοιάζει πώς θα με κρίνετε ή τι θα σκεφτείτε για εμένα», δήλωσε στο βίντεο. «Δεν με ενδιαφέρει να γίνω διάσημος, να αφήσω κληρονομιά ή κάτι τέτοιο (…). Δεν έχω καμία υπομονή για αυτό».

Στο βίντεο, ο Νέβες Βαλέντε, τονίζει ότι του άρεσε το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τον αποκάλεσε «ζώο». «Με είπε ζώο, που είναι αλήθεια. Είμαι ζώο όπως και εκείνος».

Φαίνεται ότι αναφερόταν στις δηλώσεις του Τραμπ τον Μάιο του 2018, όταν είχε αποκαλέσει τους μετανάστες «ζώα», ζητώντας την υιοθέτηση πιο αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής.

Παράλληλα ο Νέβες Βαλέντε τόνισε ότι «δεν μισώ την Αμερική». Αν και στη συνέχεια πρόσθεσε «δεν την αγαπώ», εκτιμώντας ότι ήταν λάθος του που πήγε στις ΗΠΑ.

Εξάλλου παραπονέθηκε για το γεγονός ότι τραυματίστηκε στη διάρκεια της επίθεσής του εναντίον του Λουρέιρο.

«Παραδέχθηκε ότι σχεδίαζε την επίθεση εναντίον του Brown εδώ και καιρό», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Δικαιοσύνης.

«Αν και ο Νέβες Βαλέντε δήλωσε ότι στόχος του ήταν το Brown, σύμφωνα με την πρώτη εξέταση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί, δεν εξήγησε το κίνητρό του πίσω από την επίθεση εναντίον φοιτητών στο πανεπιστήμιο ή εναντίον του καθηγητή του MIT», σημείωσε η ανακοίνωση.

Το βίντεο αυτό δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα.

