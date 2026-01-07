«Κουραμπιέδες» από άμμο: Στο Ράλλυ Ντακάρ 2026

Περίπου 325 οχήματα βρίσκονταν στις 3 Ιανουαρίου 2026 στο λιμάνι Γιανμπού, της Ερυθράς Θάλασσας. Τα πάντα όλα: Αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, φορτηγά, πρωτότυπες κατασκευές, εργοστασιακές συμμετοχές, ριψοκίνδυνοι τύποι. Απ’ όλα έχει ο μπαξές. Είναι οι τύποι αυτοί που εν μέσω εορτών, αλλά και πολύ πριν από αυτές καθώς προετοιμάζονται επί μήνες, είναι αποφασισμένοι να συμμετέχουν στον σκληρότερο αντοχής στον κόσμο.

Προφανώς εδώ ο αυτοσκοπός είναι, κατ’ αρχάς, να τερματίσεις. Να ξεπεράσεις τα προσωπικά σου όρια, να αντέξουν τα αντίστοιχα του μηχανήματος, να συνθηκολογήσεις με το μέσα σου για το είδος της περιπέτειας που συχνά έχει αφήσει πίσω του τραυματίες και νεκρούς και ίσως δεις τη σημαία του τερματισμού.

Σε επίπεδο αριθμών, το Ράλλυ Ντακάρ 2026 αποτελεί την 48η έκδοση του θρυλικού αγώνα και θα διεξάγεται σερί, ήδη από τώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, έως τις 17 Ιανουαρίου 2026 στη Σαουδική Αραβία, για έβδομη συνεχή χρονιά στη Μέση Ανατολή.

Ο φετινός αγώνας περιλαμβάνει συνολικά 14 επίσημα σκέλη («stages») σε απόσταση περίπου 8.000 χιλιομέτρων, από τα οποία πάνω από 5.000 χιλιόμετρα είναι ειδικές διαδρομές χρονομέτρησης («special stages») σε έδαφος με άμμο, βράχους, χαλίκια και αχανείς εκτάσεις.

Υπάρχουν επίσης δύο «marathon stages», δηλαδή ειδικές διαδρομές-μαραθώνιες (σ.σ. ναι, παντού υπάρχει ένας «Μαραθώνας») όπου οι ομάδες δεν επιτρέπεται να λάβουν εξωτερική τεχνική υποστήριξη μεταξύ ημέρας και νύχτας.

Στον φετινό αγώνα συμμετέχουν εκατοντάδες οδηγοί και συνοδηγοί από πολλές χώρες (περίπου 812 συμμετέχοντες από 69 χώρες), σε επτά κατηγορίες: Αυτοκίνητα, Μοτοσικλέτες, Challenger, SSV (Side by Side), Trucks, Dakar Classic και Mission 1000 (με εναλλακτικές τεχνολογίες).

Ως γνωστόν, ο αγώνας απαιτεί εξαιρετική αντοχή και τεχνική ικανότητα, καθώς οι διαγωνιζόμενοι αντιμετωπίζουν ακραίες θερμοκρασίες, δύσβατους αμμόλοφους και πλοήγηση σε απέραντο έδαφος χωρίς ετικέτες δρόμου. Η δε διαδρομή για μοτοσυκλέτες και για τετράτροχα χωρίζεται σε διαφορετικούς δρόμους σε ορισμένα σκέλη, αυξάνοντας την πρόκληση για καλή πλοήγηση και στρατηγική.

Στις συμμετοχές, σημαντικοί οδηγοί και κατασκευαστές σημειώνουν ενδιαφέρον, όπως και προσωπικότητες του motorsport σαν τον 63χρονο Κάρλος Σάινθ, που αν τα καταφέρει, θα έχει κερδίσει πέντε φορές στο συγκεκριμένο αγώνα. Και φυσικά θα είναι ο γηραιότερος έβερ. Ανάμεσα στις συμμετοχές και ένας Έλληνας, ο Βασίλης Μπούδρος, που βρίσκεται στον αγώνα για 4η φορά.

Καλή επιβίωση σε όλους και σε μας καλή χώνεψη!

