Αυτά είναι τα μέτρα για τους αγρότες – Μητσοτάκης: Εθνική προτεραιότητα το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα

Εχουμε ικανοποιήσει 20 από τα 27 αιτήματα που έχουν θέσει οι αγρότες, υπάρχουν όμως και αιτήματα που δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά, είτε επειδή είναι πέρα από τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, είτε εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου, υπογράμμισαν μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, στη συνέντευξη Τύπου με την ανακοίνωση των μέτρων για το Αγροτικό, στην τελευταία της κίνηση με στόχο τον τερματισμό των μπλόκων.

Η κυβέρνηση έριξε παράλληλα και το γάντι στην αντιπολίτευση, καλώντας τη αν πιστεύει πως υπάρχει περιθώριο και για άλλα, επιπρόσθετα μέτρα υπέρ των αγροτών, να τα παρουσιάσει κοστολογημένα, προσδιορίζοντας με ακρίβειαι από πού θα βρεθούν οι πόροι για την υλοποίησή τους.

«Στηρίζουμε μια ισχυρή Κοινή Αγροτική Πολιτική – το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα είναι εθνική προτεραιότητα», διεμήνυσε νωρίτερα μέσω ανάρτησής του- ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρώτος τον λόγο στη συνέντευξη Τύπου για την εξειδίκευση των μέτρων (δείτε τη επάνω), πήρε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, επαναλαμβάνοντας μεταξύ άλλων ότι από τα συνολικά 27 αιτήματα που έχουν θέσει οι εκπρόσωποι των αγρατών στα μπλόκα, έχουν ήδη ικανοποιηθεί τα 16 και τέσσερα είναι υπό εξέταση.

Υπάρχουν όμως, υπογράμμισε και αιτήματα εκτός δημοσιονομικών ορίων και ευρωπαϊκού πλαισίου, που δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά.

Για μία ακόμη φορά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ξεκαθάρισε πως η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι μη διαπραγματεύσιμη (δεδομένου έχει και τη «σφραγίδα» της Κομισιόν), ενώ αντίστοιχα ούτε η κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας είναι εφικτή, καθώς αποτελεί υποχρέωση σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Το ίδιο, είπε, ισχύει και για το αίτημα περί εγγυημένων κατώτατων τιμών στα παραγόμενα προϊόντα.

Εθνικός Διάλογος

Από την πλευρά του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε την έναρξη Εθνικού Διαλόγου με όλους τους αγρότες για τη νέα ΚΑΠ, μέσω συνδιασκέψεων σε κάθε περιφέρεια της χώρας.

Τα μέτρα για τους αγρότες είναι συγκεκριμένα, κοστολογημένα και εφαρμόσιμα υπογράμμισε ο κ. Τσιάρας, και αν κάποιος θεωρεί ότι υπάρχει περιθώριο για επιπλέον μέτρα, να τα παρουσιάσει κοστολογημένα, προσδιορίζοντας από πού θα βρεθούν οι απαιτούμενοι πόροι.

Και ακολούθως πέρασε στην ανακοίνωση των μέτρων:

1. Αναδιανομή αδιάθετων πόρων της βασικής ενίσχυσης

Από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι οι πόροι που θα μείνουν αδιάθετοι από τη βασική ενίσχυση θα διανεμηθούν στους αγρότες. Δεν θα επιστρέψουν στις Βρυξέλλες.

Εκτιμάται ότι από τη βασική ενίσχυση θα περισσέψουν περίπου 160 εκατ. ευρώ.

Οι βαμβακοπαραγωγοί και οι σιτοπαραγωγοί θα λάβουν 80 εκατ. ευρώ μέσω οικολογικών σχημάτων, για την πλήρη κάλυψη της σχετικής ζήτησης. Φυσικά εξετάζουμε και την περίπτωση των παραγωγών της μηδικής η εμπορία της οποίας επλήγη από τα μέτρα βιοασφάλειας για την ευλογιά.

Οι κτηνοτρόφοι θα λάβουν 80 εκατ. ευρώ: 40 εκατ. ευρώ επιπρόσθετης βασικής ενίσχυσης και άλλα 40 εκατ. ευρώ μέσω οικολογικών σχημάτων, για την πλήρη κάλυψη της σχετικής ζήτησης

Η πληρωμή των οικολογικών σχημάτων πραγματοποιείται εντός του β΄ τριμήνου, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων.

2. Ρεύμα στα 8,5 λεπτά/kWh

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι στο τιμολόγιο ΓΑΙΑ, η ΔΕΗ επεκτείνει από 1ης Απριλίου 2026 την κάλυψη σταθερής τιμής για δύο έτη. Για όσους δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές η τιμή μειώνεται σε 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα. Η Ελλάδα ,επεσήμανε ο κ. Τσιάρας, είναι η μοναδική χώρα στην ΕΕ που εφαρμόζει σύστημα εγγυημένων τιμών – αυτή είναι η χαμηλότερη δυνατή τιμή, ώστε να μην εγερθούν θέματα ανταγωνισμού. Όλοι οι νέοι αγρότες θα έχουν το δικαίωµα συµµετοχής στο ΓΑΙΑ – σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι έχουν ήδη ενταχθεί, ενημέρωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. 3. Τροποποίηση Κανονισμού ΕΛΓΑ Θεσπίζεται αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας από 80% σήμερα, χωρίς αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς. Για το σύνολο γεωργών, κτηνοτρόφων και αλιέων θα ισχύει πλέον από την καταβολή στα τέλη του 2026 η παρακράτηση από τη βασική ενίσχυση σε δύο στάδια, έτσι ώστε όλοι να είναι ασφαλισμένοι. Αυξάνεται το όριο αποζημίωσης στα 200.000 ευρώ (από 70.000 ευρώ σήμερα). Ανοίγει διάλογος για επόμενες τροποποιήσεις σε δεύτερο στάδιο σε συνεργασία με τους φορείς των αγροτών. 4. Κονδύλια €3 δισ. για επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα Στη συνέχεια ο υπουργός ανακοίνωσε ενίσχυση συνολικού ύψους 3 και πλέον δισ. ευρώ, μέσω και ιδιωτικής συµµετοχής και µόχλευσης κεφαλαίων. Η σχετική ανακοίνωση περιλαμβάνει: 1. Πρόσκληση για την Κατασκευή και Εκσυγχρονισμό των Θερμοκηπίων – Ολοκλήρωση αξιολόγησης και ένταξη

2. Νέα Πρόσκληση για Επενδύσεις Εκσυγχρονισμού των Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων (Σχέδια Βελτίωσης)

3. Πρόγραμμα Νέων Γεωργών – Ολοκλήρωση αξιολόγησης και καταβολή 1ης δόσης (ΣΣ ΚΑΠ) και 2ης δόσης στους ενταγμένους

4. Νέα Πρόσκληση δράσης για τη Μείωση αποτυπώματος άνθρακα σε αρόσιμες καλλιέργειες

5. Πρόσκληση για τη Στήριξη επενδύσεων για τη Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – Ολοκλήρωση αξιολόγησης και ένταξη

6. Πρόσκληση της δράσης ενθάρρυνσης σύστασης Συλλογικών Σχημάτων – Ολοκλήρωση αξιολόγησης και ένταξη

7. Πρόσκληση της Συνεργασίας μέσω Επιχειρησιακών Ομάδων για την προώθηση της καινοτομίας στη γεωργία – Ολοκλήρωση αξιολόγησης και ένταξη

8. Νέες προσκλήσεις για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στο σύνολο των Τοπικών Προγραμμάτων LEADER

9. Νέα Πρόσκληση για δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης γεωργών 5. Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας Τέλος, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε συμφωνία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για την ενεργοποίηση τριών νέων Χρηματοδοτικών Εργαλείων του ΣΣ ΚΑΠ. Η αρχική δημόσια δαπάνη ανέρχεαι σε 160 εκατ. ευρώ – υπερδιπλάσια του αρχικά προγραμματισμένου προϋπολογισμού. Με τη μόχλευση, η συνολική χρηματοδοτική δυνατότητα θα ξεπεράσει τα 350 εκατ. ευρώ για τις ελληνικές αγροδιατροφικές επιχειρήσεις. Τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία του ΣΣ ΚΑΠ αφορούν: • Εγγυήσεις για επενδυτικά δάνεια με ευνοϊκούς όρους

• Μικρά δάνεια με άτοκη συμμετοχή και επιδότηση επιτοκίου

• Καινοτόμο χρηματοδοτικό εργαλείο αποκλειστικά για γεωργούς νεαρής ηλικίας, που συνδυάζει δάνειο με μη επιστρεπτέα ενίσχυση και τεχνική στήριξη Τα τρία νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, υποστήριξε ο κ. Τσιάρας, διαμορφώνουν ένα σύγχρονο και ευέλικτο πλαίσιο χρηματοδότησης, με χαμηλότερο κόστος δανεισμού, μειωμένες εξασφαλίσεις και στοχευμένες ενισχύσεις.

Μercosur

Αντίστοιχα, ο υπουργός παρέθεσε στοιχεία και σε σχέση με τη συμφωνία Μercosur, η μη υπογραφή της οποίας εντάχθηκε εσχάτως στη λίστα με τα αιτήματα των αγροτών.

Οπως είπε, για τη Mercosur υπήρξε ένα πολιτικό πλαίσιο το 2019 επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ.

Οι ελληνικές εξαγωγές στις χώρες του Mercosur ανέρχονται σε 34 εκατ ευρώ, ενώ 21 ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ θα προστατεύονται από απομιμήσεις (π.χ. φέτα, ελαιόλαδο, κρίκος Κοζάνης, μαστίχα Χίου)- άρα υπάρχει δυνατότητα για πώληση σε υψηλότερες τιμές.

Η Ελλάδα διεκδικεί:

– Σαφείς και λειτουργικές ρήτρες διασφάλισης.

– Αυστηρή εφαρμογή των κανόνων και συνεχούς παρακολούθησης των επιπτώσεων στην ευρωπαϊκή παραγωγή.

– Εφαρμογή ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην πράξη

Στο σημείο αυτό ο κ. Τσιάρας επεσήμανε ότι τις ρήτρες διασφάλισης στο πλαίσιο Κανονισμού της ΕΕ, ψήφισαν στο Ευρωκοινοβούλιο ΜΟΝΟ οι ευρωβουλευτές της ΝΔ.

-Επιπλέον διεκδικούμε την ανακατεύθυνση πρόσθετων πόρων για την ΚΑΠ εντός του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και του Unity Safety Net για τις διαταραχές στην αγορά αγροτικών προϊόντων.

Επιστροφή ΕΦΚ στην αντλία

Με τη σειρά του, ο υφυπουργός Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, αναφέρθηκε στην επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου «στην αντλία»:

1. Κάθε αγρότης θα κατεβάσει στο κινητό του τη νέα εφαρμογή που θα δημιουργηθεί μέσω του myDATA app – η εφαρμογή θα παράγει ένα κωδικό QR που ο αγρότης θα δίνει στο πρατήριο.

2. Μέσω διαλειτουργικότητας με την ΑΑΔΕ ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο ότι ο πελάτης είναι αγρότης και δικαιούχος έκπτωσης, ότι το προϊόν είναι diesel κίνησης

και ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο έκπτωσης.

3. Επτωση δίνεται «στην αντλία», με την έκδοση του τιμολογίου (στο οποίο θα περιλαμβάνεται ο κωδικός QR).

4. Για τους πρατηριούχους, θα αναπτυχθεί ειδική διαδικασία συμψηφισμού/επιστροφής του ΕΦΚ σε πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα.

5. Χρονοδιάγραμμα: Από την 1η Νοεμβρίου του 2026, μετά την υποβολή του νέου ΟΣΔΕ 2026 (μέχρι τότε το υπάρχον σύστημα). + Σύσταση επιτροπής που θα επανεξετάσει τα όρια της επιδότησης του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου ανά καλλιέργεια.

Μητσοτάκης: Ουσιαστική στήριξη τα €45 δισ.

Νωρίτερα, στην ανάρτησή του λίγο πριν από την έναρξη της συνέντευξης Τύπου, ο Πρωθυπουργός εκτιμά πως «η πρωτοβουλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την άμεση κινητοποίηση σημαντικών πόρων προς τον αγροτικό τομέα ύψους 45 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στήριξης των ελλήνων και ευρωπαίων αγροτών».

«Πρόκειται για μια πρόταση που δείχνει ότι η φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη ακούγεται πιο δυνατά και πιο καθαρά», τονίζει ο κ. Μητσοτάκης και καταλήγει:

«Συνεχίζουμε, με συνέπεια, να στηρίζουμε μια ισχυρή Κοινή Αγροτική Πολιτική και για την περίοδο 2028-2034. Γιατί για εμάς το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα είναι εθνική προτεραιότητα».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει ακόμη και πρόωρη πρόσβαση σε 45 δισ. ευρώ από τον επόμενο προϋπολογισμό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) που θα ισχύσει από το 2028, σε μια ύστατη προσπάθεια να κατευνάσει τις αντιδράσεις των αγροτών και να εξασφαλίσει την έγκριση της συμφωνίας με το μπλοκ Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη, Ουρουγουάη).

Απευθυνόμενη στην Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και στην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, η Κομισιόν προτείνει την πρόωρη διάθεση έως και 45 δισ. ευρώ για τη γεωργία στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς προϋπολογισμού, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τις συνολικές δαπάνες ύψους 293,7 δισ. για την αγροτική πολιτική μετά το 2027.

Η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της συμφωνίας, την ώρα που ανάμεσα στα αιτήματα των αγροτών στα μπλόκα προστέθηκε πλέον και η απαίτηση να μην υπογράψει η χώρα μας τη συμφωνία Mercosur.

