Λαϊκές αγορές: Αίσια έκβαση στη συνάντηση με την ηγεσία του υπ. Ανάπτυξης – στις 16.00 στο Οικονομικών

Την ώρα που άρχιζε η πανελλαδική απεργία στις λαϊκές αγορές, οι εκπρόσωποι από τις ομοσπονδίες επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών κατέληγαν σε συμφωνία με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, για τα αιτήματα αρμοδιότητάς του.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο λαϊκών αγορών Αττικής, Νίκο Σωτηρίου, οι προτάσεις που κατατέθηκαν έγιναν δεκτές από τον υπουργό και μένει να εξεταστούν τα ζητήματα αρμοδιότητας του υπουργείου Οικονομικών, στην αντίστοιχη συνάντηση που είναι προγραμματισμένη για τις 16.00.

Κατά δήλωση του κ. Σωτηρίου πάντως, η εξαγγελθείσα απεργία θα γίνει κανονικά τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή.

Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση για την απεργία ελήφθη από κοινού από τη Συνομοσπονδία Λαϊκών Αγορών Ελλάδας, την Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών, την Ομοσπονδία Περιφερειακών Λαϊκών Αγορών Αττικής, καθώς και όλες τις ομοσπονδίες επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών της χώρας.

Στα βασικά αιτήματα της πανελλαδικής απεργίας: η ακρίβεια στις λαϊκές αγορές, η στήριξη των αγροτών – μείωση του κόστους παραγωγής, η κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, η άμεση απόσυρση της πρόσθετης φορολόγησης 10%, ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής και τροποποιήσεις του Ν. 4849/2021, ο οποίος, όπως αναφέρεται, «δημιουργεί σοβαρές αγκυλώσεις και δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των λαϊκών αγορών».

