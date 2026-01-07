«Εξηγήσεις τώρα» ζήτησε ο Φάμελλος από τον Φαραντούρη για το κόμμα Καρυστιανού

Οι εξαγγελίες Καρυστιανού για το νέο κόμμα που στήνεται, την ηγεσία του και τη στελέχωσή του, αλλά και «οι ανοικτοί λογαριαμοί» που όπως η ίδια είπε, έχει με τους «παλιούς πολιτικούς» και το πολιτικό σύστημα εν γένει, προκαλούν -εκτός από αντιδράσεις- και κλυδωνισμούς στα κόμματα που δημοσκοπικά τουλάχιστον, βρίσκονται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας όσον αφορά την εκπροσώπησή τους στην επόμενη Βουλή.

Αν και παραμένει ακόμη αδιευκρίνιστο ποιος θα ηγηθεί τελικά του κόμματος Καρυστιανού, η μέχρι σήμερα πρόεδρος ου Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων «Τέμπη 2023» -και μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη- στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Κontra Channel, εκφράστηκε με τα καλύτερα λόγια για τον εν ενεργεία ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Φαραντούρη (σε αντίθεση με όσα είχε να πει για τον πρώην πρόεδρο του κόμματος και πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα).

Το πολιτικό φλερτ Καρυστιανού-Φαραντούρη, τη στιγμή που εκείνος εκπροσωπεί το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρωβουλή, προκάλεσε όπως ήταν επόμενο την αντίδραση της Κουμουνδούρου, με τον πρόεδρο Σωκράτη Φάμελλο να επικοινωνεί μαζί του και να του ζητεί εξηγήσεις για τις προθέσεις του, σε συνάρτηση με όσα ανέφερε στη συνέντευξή της η Μαρία Καρυστιανού.

Η επικοινωνία Φάμελλου-Φαραντούρη και το αντικείμενό της δεν έγιναν γνωστά μέσω κάποιας διαρροής, αλλά από τα χείλη του Θανάση Θεοχαρόπουλου, μέλους της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε δηλώσεις του στο Action 24, ο κ. Θεοχαρόπουλος γνωστοποίησε πως «θα υπάρξει επικοινωνία της ηγεσίας με τον κ. Φαραντούρη, προκειμένου να ζητηθούν διευκρινίσεις».

«Πώς μπορεί να είναι ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ταυτόχρονα να δημοσιολογεί για την ένταξή του (1:23) σε ένα κόμμα Καρυστιανού;» ήταν το ερώτημα που του τέθηκε, με τον ίδιο να απαντά:

«Κοιτάξτε, πρώτα απ’ όλα, όταν η κυρία Καρυστιανού, ξεκινάω απ’ όλα αυτά τα οποία θεωρώ ότι θα πρέπει να της πιστώσουμε, στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτό το είπαμε όλοι μας. Οφείλω να το πω, ότι με τον αγώνα της, μαζί με τους συγγενείς, ανέδειξαν ένα ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό και ο αγώνας τους πραγματικά όχι μόνο δυναμικός, αλλά έφερε στο προσκήνιο και πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσαν εύκολα να έρθουν στο προσκήνιο. Και έβγαλαν δυο εκατομμύρια κόσμου στις πλατείες. Άρα λέω ότι αυτόν τον αγώνα, εγώ τον τιμώ.

»Δεύτερο που θέλω να πω, είναι ότι ειπώθηκε και προηγουμένως με έναν τρόπο, ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία πολιτικός αντίπαλος αυτή τη στιγμή είναι η Νέα Δημοκρατία και το ζήτημα είναι πώς θα απαλλαγεί η χώρα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας… Η χώρα χρειάζεται ένα ισχυρό προοδευτικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Κατά την άποψή μου δεν χρειάζεται απολίτικες και αντιπολιτικές λογικές. Δεν χρειάζεται περαιτέρω κερματισμό, χρειάζεται ενότητα και ταυτοχρόνως δεν χρειάζεται μια συνολική απαξίωση του πολιτικού συστήματος που είναι και άδικη. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι στο πολιτικό σύστημα. Δεν είναι όλες οι πολιτικές δυνάμεις οι ίδιες… Να σας πω μάλιστα ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε θα γίνει η επικοινωνία της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ και του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου για να ζητηθούν κάποιες διευκρινίσεις».

Οξύτερος όλων, όπως το συνηθίζει άλλωστε, ο Παύλος Πολάκης κάλεσε ευθέως τον Νίκο Φαραντούρη να παραιτηθεί από ευρωβουλευτής:

«Νίκο Φαραντούρη ξεκαθάρισε τη θέση σου εέτε αποποιούμενος τα σενάρια, ,είτε παραιτούμενος απο τη θέση του ευρωβουλευτη! Γιατι βγηκες ευρωβουλευτης του ΣΥΡΙΖΑ ,ίχι του απατού σου!!», έγραψε χαρακτηριστικά στη σχετική ανάρτησή του.

Πηγές της Κουμουνδούρου ανέφεραν λίγο αργότερα ότι ο κ. Φαραντούρης διαβεβαίωσε τον Σωκράτη Φάμελλο ότι παραμένει μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, με την παράλληλη υπόσχεση ότι θα ξεκαθαρίσει άμεσα τη στάση του…

«Ενώνω τη φωνή μου με την Καρυστιανού, θα ενημερώσω αρμοδίως»

Σε νεότερες δηλώσεις του ωστόσο, ο ίδιος ο ευρωβουλευτής προδιέγραψε την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ (που όταν γίνει βέβαια, μένει ουσιαστικά χωρίς Ευρωομάδα).

Ενώνω τη φωνή μου με την Καρυστιανού, αν αποφασίσω να πορευτώ σε άλλον δρόμο θα ενημερώσω αρμοδίως τον ΣΥΡΙΖΑ ,βγήκε να δηλώσει στα «Παραπολιτικά FM».

Ο κ. Φαραντούρης χαρακτήρισε καλοδεχούμενη τη μετεξέλιξη -ακόμα και θεσμική- ενός κινήματος πολιτών, χωρίς να αποφύγει και τις «νουθεσίες» προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

«Επαναλαμβάνω ότι είναι καλοδεχούμενη η μετεξέλιξη -ακόμα και θεσμική- ενός κινήματος πολιτών- επίσης είναι καλοδεχούμενη και η ίδια η κάθοδος ενός προσώπου, μιας ανώνυμης γυναίκας μέχρι προτινός, χωρίς κομματικές περγαμηνές, χωρίς κομματική ζύμωση, που μία τραγική συγκυρία της μοίρας την έφερε στην πρώτη γραμμή του αγώνα για Δικαιοσύνη να κατέλθει στον πολιτικό στίβο, γιατί κι αυτό ακόμα βλέπω ότι δαιμονοποιείται από διάφορους κύκλους. Θεωρώ ότι είναι αυτονόητη και υποχρέωση και δικαίωμα, από εκεί και πέρα είπα ότι ενώνω τη φωνή μου. Εγώ δεν μπήκα σε εικοτολογίες ούτε σε μελλοντολογίες ούτε προεξόφλησα τη δική μου την πορεία και μένω σε αυτό που είπα ότι εάν αποφασίσω κάτι άλλο από αυτό που κάνω τώρα, θα βγω μπροστά και θα το πω ευθέως και αρμοδίως», δήλωσε, για να συμπληρώσει:

»Θα πρέπει και ο ΣΥΡΙΖΑ να ξεκαθαρίσει στην πορεία προς τις κάλπες και για το μέλλον και τα επόμενα χρόνια τι ακριβώς θέλει να είναι και πού θέλει να βρίσκεται. Σας θυμίζω ότι η θητεία μου είναι μέχρι το 2029 και παραμένω προσηλωμένος στα μεγάλα προβλήματα του τόπου. Αν αλλάξει κάτι, θα σας ενημερώσω, τίποτα δεν είναι γραμμένο στις πλάκες του Μωυσή».

Οσο για το τηλεφώνημα Φάμελλου, περιέγραψε:

«Με πήρε χθες το βράδυ και μιλήσαμε και του επανέλαβα και αυτά που έχω πει και δημόσια. Με ρώτησε αν παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ και του είπα ότι με πήρε τηλέφωνο ως ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ», οπότε πρόσθεσε μεταφέροντας τα λόγια του, «”αν αποφασίσω να πορευτώ σε άλλον δρόμο και να κάνω άλλη επιλογή, θα σε ενημερώσω αρμοδίως και εσένα και τον ελληνικό λαό αναλαμβάνοντας την ευθύνη μου, χωρίς κύκλους, χωρίς διαρροές και χωρίς αντιπροσώπους”».

Ο κ. Φαραντούρης κλήθηκε να απαντήσει και στον Παύλο Πολάκη, κάτι που απέφυγε επιμελώς, επαναλαμβάνοντας πάντως ότι ενώνει τη φωνή του με τη Μαρία Καρυστιανού:

«Δεν επιθυμώ να σχολιάζω δηλώσεις τρίτων ούτε συναδέλφων ούτε να ρίχνω νερό στον μύλο της εσωστρέφειας. Ερωτήθηκα από εσάς πρώτα, για την κ. Καρυστιανού μετά από μια σημαντική θεσμική εκδήλωση που διοργανώσαμε με τη συμμετοχή κορυφαίων συνταγματολόγων και ευρωβουλευτών από όλο το πολιτικό φάσμα για το άρθρο 86 του συντάγματος με προφανείς πολιτικές προεκτάσεις. Δεν ήταν κομματική αλλά ήταν προφανώς πολιτική, για τη διαφθορά στη χώρα μας, για το κατά πόσο επιτρέπονται μαύρες τρύπες που καταπίνουν θεμελιώδη δικαιώματα στην αρχή της ισονομίας και του κράτους δικαίου και είπα ότι βεβαίως ενώνω κι εγώ τη φωνή μου υπέρ της διαφάνειας, υπέρ της ισονομίας και υπέρ της Δικαιοσύνης με την κυρία Καρυστιανού και με τα εκατομμύρια πολιτών που έχουν κατέβει όλα αυτά τα χρόνια στους δρόμους ζητώντας το αυτονόητο για μια ευνομούμενη πολιτεία, ευρωπαϊκή».

