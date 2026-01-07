Tangle: Μια εφαρμογή «αντίδοτο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης»

Δύο από τα πιο γνωστά πρόσωπα της Silicon Valley, που συνδέθηκαν άμεσα με τη δημιουργία των κοινωνικών δικτύων Twitter και Pinterest, παρουσίασαν μια νέα εφαρμογή που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως «αντίδοτο» στις αρνητικές συνέπειες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Ο Μπιζ Στόουν, συνιδρυτής του Twitter, και ο Εβαν Σαρπ, που ίδρυσε το Pinterest το 2010, ανακοίνωσαν τη δημιουργία της νεοφυούς εταιρείας West Co, η οποία έχει ήδη αντλήσει χρηματοδότηση ύψους 29 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η West Co, γράφουν οι Financial Times, ιδρύθηκε το 2023 και τον περασμένο Νοέμβριο λάνσαρε την πρώτη της εφαρμογή με την ονομασία Tangle. Η εφαρμογή παρουσιάζεται ως «ένα νέο είδος κοινωνικού δικτύου», σχεδιασμένο για μια πιο συνειδητή και στοχευμένη καθημερινή ζωή. Προς το παρόν είναι διαθέσιμη μόνο με πρόσκληση και ενθαρρύνει τους χρήστες να μοιράζονται προσωπικούς στόχους ή «προθέσεις» με φίλους, να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον και να αναστοχάζονται πάνω στην πορεία υλοποίησης αυτών των στόχων.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το Tangle δεν στοχεύει στην ατέρμονη κατανάλωση περιεχομένου, αλλά στη δημιουργία νοήματος. Οπως αναφέρεται σε πρόσφατη αγγελία εργασίας, πρόκειται για ένα εργαλείο που βοηθά τους ανθρώπους να οργανώνουν τη ζωή τους με πρόθεση, να καταγράφουν την πραγματικότητα της καθημερινότητάς τους και να εντοπίζουν τα βαθύτερα μοτίβα που διαμορφώνουν την πορεία τους. Η West Co, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, δηλώνει ότι αποστολή της είναι η ανάπτυξη εργαλείων που βοηθούν τους ανθρώπους να ζουν πιο συνειδητά.

Η χρηματοδότηση της εταιρείας προήλθε, μεταξύ άλλων, από τη Spark Capital, επενδυτή πρώιμου σταδίου στο Twitter. Ο Στόουν δήλωσε στους FT ότι η σημερινή μορφή της εφαρμογής αποτελεί ακόμη πειραματικό στάδιο και ενδέχεται να αλλάξει πριν από την πλήρη δημόσια κυκλοφορία της. Οπως είπε, η δημιουργία ενός προϊόντος που θα βοηθά τους ανθρώπους να διαχειρίζονται ολόκληρη τη ζωή τους είναι ιδιαίτερα απαιτητική, αλλά θεωρεί ότι αξίζει την προσπάθεια.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του σε podcast, ο Εβαν Σαρπ, διευθύνων σύμβουλος της West Co, μίλησε για την πολυετή του ενασχόληση με τις επιπτώσεις των κινητών τηλεφώνων και των κοινωνικών δικτύων στον ανθρώπινο ψυχισμό. Αναρωτήθηκε τι θα μπορούσε να δημιουργήσει ώστε να αντισταθμίσει έστω και μέρος της «τεράστιας ζημιάς» που, όπως είπε, έχει προκληθεί στο ανθρώπινο μυαλό και την καρδιά τα τελευταία 15 χρόνια.

Οι Στόουν και Σαρπ, σημειώνουν οι FT, δεν είναι οι μόνοι επιχειρηματίες στον τομέα της Τεχνολογίας που επανεξετάζουν τις συνέπειες των προϊόντων που τους έκαναν διάσημους και πλούσιους. Ανάλογες ανησυχίες έχει εκφράσει και ο Τζόναθαν Αϊβ, πρώην επικεφαλής σχεδιασμού της Apple, ο οποίος έχει μιλήσει για τις ακούσιες επιπτώσεις του smartphone. Ο Σαρπ μάλιστα εργάστηκε επί δύο χρόνια στην εταιρεία σχεδιασμού του Αϊβ πριν ιδρύσει τη West Co.

Η νέα αυτή προσπάθεια δείχνει μια ευρύτερη τάση αυτοκριτικής στη Silicon Valley, όπου οι δημιουργοί των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης επιχειρούν πλέον να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο της Τεχνολογίας στη ζωή των ανθρώπων.

