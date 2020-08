O Ερντογάν «στέλνει» ξανά το «Oruc Reis» στο Καστελόριζο – συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ

Τις αντοχές της Αθήνας για μία ακόμη φορά αποφάσισε να δοκιμάσει το καθεστώς του Ταγίπ Ερντογάν, μετά την επιτυχία της Ελλάδας να υπογράψει συμφωνία με την Αίγυπτο για οριοθέτηση ΑΟΖ και να ακυρώσει στην πράξη το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο (εδώ). Μπήκαμε καθώς φαίνεται σε έναν νέο κύκλο προκλήσεων και έντασης στα ελληνοτουρκικά και είναι χαρακτηριστικό ότι ανακοινώθηκε έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μετά την έκδοση νέας Navtex, νωρίς το πρωί της Δευτέρας, από την Τουρκία για έρευνες στην περιοχή νότια του Καστελόριζου.

Η Αγκυρα έχει όντως κλιμακώσει μέσα σε λίγα 24ωρα τη ρητορική και τις προκλήσεις της.

Μετά τις οργισμένες δηλώσεις των τούρκων αξιωματούχων για την ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία την περασμένη Πέμπτη ακολούθησαν: α) η γνωστοποίηση ότι η Τουρκία «αποσύρεται» από τη διαδικασία των διερευνητικών επαφών που επρόκειτο να εκκινήσουν στις 28 Αυγούστου, β) η δήλωση του Ερντογάν ότι «θα επαναλάβουμε τις δραστηριότητες γεώτρησης και προς τον σκοπό αυτόν έχουμε στείλει εκ νέου το “Barbaros” σε αποστολή» και γ) η νέα έκδοση Navtex, νωρίς το πρωί της Δευτέρας, για έρευνες σε μια θαλάσσια περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, πιθανότατα από το «Oruc Reis».

Είναι χαρακτηριστικό ότι το «Oruc Reis» έκλεισε το σύστημα εντοπισμού του και κατά πληροφορίες έπλεε με νότια κατεύθυνση εκτός του κόλπου της Αττάλειας.

Το ερευνητικό σκάφος ήταν ο πρωταγωνιστής της προηγούμενης Navtex της 21ης Ιουλίου (την οποία ο Ερντογάν δεν ενεργοποίησε, ύστερα όπως είπε από συνεννόηση με την Ανγκελα Μέρκελ).

Εκείνη η Navtex είχε αναγγείλει έρευνες σε απόσταση περίπου 150 ναυτικών μιλίων νότια του Καστελόριζου, σε περιοχή που επικάλυπτε και ελληνική υφαλοκρηπίδα αλλά και στο τριεθνές σημείο όπου εφάπτονται οι ΑΟΖ της Ελλάδας, της Αιγύπτου και της Κύπρου. Στην περιοχή αυτή, η Τουρκία είχε παράνομα αδειοδοτήσει για έρευνες την ΤΡΑΟ ήδη από το 2012.

Στα τέλη Ιουλίου, ο συνδυασμός της τεράστιας κινητοποίησης του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού (το 85% του ελληνικού Στόλου βγήκε στο Αιγαίο, σε πολεμική διάταξη, με τα οπλικά συστήματα αναπτυγμένα και εν αναμονή σύγκρουσης) και η παρέμβαση του γερμανικού παράγοντα (εδώ) είχε αναγκάσει τον Ερντογάν να αναδιπλωθεί στις 28 Ιουλίου και να αποσύρει το «Oruc Reis» (εδώ).

Τώρα όμως, ο «σουλτάνος» επιχειρεί να επαναλάβει το σκηνικό –και οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις έχουν και πάλι τεθεί σε συναγερμό.

Η τουρκική NAVTEX είναι η εξής:

TURNHOS N/W : 1024/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 10-08-2020 07:18)

TURNHOS N/W : 1024/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUC REIS, ATAMAN AND CENGIZ HAN BETWEEN 10-23 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.84 N – 030 06.78 E

33 41.25 N – 028 46.16 E

33 47.41 N – 028 21.48 E

33 53.37 N – 027 59.90 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 232059Z AUG 20.