Ερντογάν: Δεν υπάρχει συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου, αρχίζουμε ξανά γεωτρήσεις

Κενό γράμμα θεωρεί τη συμφωνία της Ελλάδας με την Αίγυπτο για την ΑΟΖ ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος προανήγγειλε την επανέναρξη των γεωτρήσεων από τη χώρα του.

«Δεν υπάρχει συμφωνία» τόνισε την Παρασκευή από την Αγιά Σοφιά όπου προσευχήθηκε για άλλη μια φορά. «Τι κάνει εκεί η Ελλάδα και η Αίγυπτος;» διερωτήθηκε ακόμη και επανέλαβε ότι η συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου είναι ανύπαρκτη.

Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι η Αγκυρα είχε σταματήσει τις προσπάθειες για εντοπισμό υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο μετά από αίτημα της καγκελαρίου της Γερμανίας Ανγκελα Μέρκελ. Αλλά την ίδια ώρα, προανήγγειλε νέες έρευνες, για τις οποίες, όπως είπε, είναι ενημερωμένη η καγκελάριος.

Turkey had paused hydrocarbon exploration efforts upon German Chancellor Merkel's request for a solution, President Erdoğan says, but drilling to resume immediately as Athens, Cairo go back on their word pic.twitter.com/9gxLdVYvQg

