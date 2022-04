Ο Μπλίνκεν θέλει «επιτάχυνση των πωλήσεων όπλων» στην Τουρκία – Τι θα κάνει το Κογκρέσο;

Στην ανάγκη επιτάχυνσης των πωλήσεων όπλων σε χώρες όπως η Τουρκία και η Ινδία, προκειμένου να μην στραφούν σε «άλλους προμηθευτές» (βλ. Ρωσία), αναφέρθηκε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Αντονι Μπλίνκεν, κατά τη διάρκεια ακρόασης στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων (House Appropriations Committee) για τον προϋπολογισμό του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ασκώντας έτσι πίεση στο Κογκρέσο να άρει τα εμπόδια (ελέω του νόμου CAATSA / Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, σε συνδυασμό με την αγορά των ρωσικών S-400 από το καθετώς Ερντογάν) για την πώληση αμερικανικών F-16 στην Αγκυρα.

Αναπτύσσοντας το σκεπτικό του, ο αμερικανός ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι το κενό που αφήνουν οι ΗΠΑ στον τομέα της αμυντικής συνεργασίας με τους συμμάχους τους, καλύπτεται από τη Ρωσία. Και στο πλαίσιο αυτό μίλησε για στενότερη και καλύτερη συνεργασία με το Κογκρέσο, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες πώλησης όπλων στις εν λόγω χώρες.

«Γιατί βεβαίως, αν δεν το κάνουμε εμείς, ξέρουμε ποιος είναι πιθανόν να το κάνει στη θέση μας», παρατήρησε με νόημα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Ο Αντονι Μπλίνκεν απαντούσε σε ερώτηση του βουλευτή της Νότιας Καρολίνας Τζο Γουίλσον που είπε: «Για μένα, οι ξένες στρατιωτικές μας πωλήσεις παρεμποδίζονται από περιττή γραφειοκρατία. Πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτή τη γραφειοκρατία για να βοηθήσουμε και να συνεργαστούμε με τους συμμάχους μας όπως η Τουρκία και η Ινδία, για παράδειγμα;»

«Πιστεύω ότι μπορούμε και πρέπει να τα πάμε καλύτερα στις πωλήσεις, ιδιαίτερα στην ταχύτητα με την οποία είμαστε σε θέση να κάνουμε πράγματα, να αναθεωρούμε πράγματα και καταστάσεις. Και νομίζω ότι αυτό εξαρτάται και από εμάς στην εκτελεστική εξουσία, αλλά και από το Κογκρέσο», απάντησε ο Μπλίνκεν δείχνοντας να συμφωνεί με τον Γουίλσον.

«Οπως είπα νωρίτερα», συνέχισε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «μια σειρά από χώρες επανεξετάζουν τις σχέσεις τους, συμπεριλαμβανομένης αυτές με τη Ρωσία και με χώρες που είχαν μακροχρόνιες αμυντικές σχέσεις με τη Ρωσία.

»Εάν είμασε σε θέση να γίνουν εταίροι τους, με τρόπους που ίσως δεν θα μπορούσαμε πριν από μερικές δεκαετίες, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι για το οποίο πρέπει να αναλάβουμε δράση».

Τα σχόλια Μπλίνκεν έρχονται ως μορφή πίεσης στο Κογκρέσο, που προς το παρόν τουλάχιστον, δεν δείχνει πρόθυμο να άρει τις ενστάσεις για την πώληση 40 μαχητικών αεροσκαφών F-16 Block 70 στην Τουρκία (συν την άδεια εκσυγχρονισμού άλλων 80 F-16 που διαθέτει η Τουρκική Αεροπορία).

Τη σχετική σύνδεση έσπευσαν άλλωστε να κάνουν αμέσως τουρκικά μέσα, με πρώτο (εδώ) το τουρκικό πρακτορείο Αnadolu.

Οι «ευσεβείς πόθοι» των Τούρκων – τους οποίους πλέον φαίνεται πρόθυμος να ικανοποιήσει ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ- προσκρούουν σε ένα ενιαίο μπλοκ πενήντα και πλέον βουλευτών (από αμφότερα τα κόμματα) που έχουν ταχθεί χωρίς αστερίσκους κατά της «επικίνδυνης -όπως τη χαρακτηρίζουν- πρότασης της Αγκυρας για την αγορά των αμερικανικών μαχητικών.

Των δηλώσεων Μπλίνκεν είχε προηγηθεί επιστολή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με ημερομηνία 17 Μαρτίου 2022 και υπογράφουσα την τουρκικής καταγωγής, Ναζ Ντουράκογλου, του Γραφείου κοινοβουλευτικών υποθέσεων, σύμφωνα με την οποία, μία πιθανή πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία, θα ήταν σύμφωνη με τα συμφέροντα εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ και θα εξυπηρετούσε επίσης τη μακροπρόθεσμη ενότητα του ΝΑΤΟ.

Στην επιστολή γινόταν μεταξύ άλλων λόγος για «επιτακτικά μακροπρόθεσμα συμφέροντα για την ενότητα και τις δυνατότητες της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, καθώς και συμφέροντα εθνικής ασφαλείας, οικονομικά και εμπορικά συμφέροντα των ΗΠΑ που υποστηρίζονται από τους κατάλληλους αμυντικούς εμπορικούς δεσμούς των ΗΠΑ με την Τουρκία».

Η επιστολή Ντουράκογλου ήρθε ως αντίδραση-απάντηση στο διακομματικό αίτημα βουλευτών του Κογκρέσου (και της σχετικής κινητοποίησης της ελληνοαμερικανικής κοινότητας με το hashtag #NoJetsForTurkey να κατακλύζει το Twitter) να απορριφθεί από την Ουάσινγκτον η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία.

Turkey bombs civilians, assaults Americans on 🇺🇸 soil, threatens U.S. allies with war and refuses to sanction Russia while giving safe haven to its oligarchs. Now they want Americans to sell them weapons as a reward.

Retweet if you agree there must be #NoJetsForTurkey pic.twitter.com/Emq0FbvBYP

— HellenicLeaders (@HellenicLeaders) April 14, 2022