Πανηγυρίζουν στην Τουρκία μετά την επιστολή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τα F-16, αλλά…

Με διθυραμβικά άρθρα για την εξωτερική πολιτική Ερντογάν και πανηγυρικούς τίτλους όπως «Ερχονται τα F-16!» και «Νέα εποχή στις σχέσεις Τουρκίας – ΗΠΑ», έγινε δεκτή από τον τουρκικό Τύπο η επιστολή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με την οποία ουσιαστικά καλείται το Κογκρέσο να πει «ναι» στην πώληση 40 μαχητικών αεροσκαφών F-16 Block 70 στην Τουρκία (συν την άδεια εκσυγχρονισμού άλλων 80 F-16 που διαθέτει η Τουρκική Αεροπορία).

Κάποιοι μάλιστα έσπευσαν να μιλήσουν για μεταστροφή της στάσης της Ουάσιγκτον έναντι του Ερντογάν – παρά το γνωστό «αγκάθι» των S-400- λόγω των εξελίξεων στο Ουκρανικό. Το κλίμα όμως στο Κογκρέσο μόνο ενθαρρυντικό δεν είναι για την ευόδωση της τουρκικής προσπάθειας, καθώς η όποια απόφαση θα πρέπει πρώτα να περάσει από την έγκρισή του. Και οι «ευσεβείς πόθοι» των Τούρκων προσκρούουν σε ένα ενιαίο μπλοκ πενήντα και πλέον βουλευτών (από αμφότερα τα κόμματα) που έχουν ταχθεί χωρίς αστερίσκους κατά της «επικίνδυνης -όπως τη χαρακτηρίζουν- πρότασης της Αγκυρας για την αγορά των αμερικανικών μαχητικών.

Στη βάση όμως των τελευταίων δηλώσεων της αμερικανίδας υφυπουργού Εξωτερικών, Βικτόρια Νούλαντ, (μετά τη σειρά επαφών που είχε στην Αγκυρα) περί ενιαίου στρατηγικού μηχανισμού ΗΠΑ -Τουρκίας, οι Τούρκοι αισιοδοξούν ότι τα όποια εμπόδια τελικά θα ξεπεραστούν. Και το «παζάρι» αρχίζει…

Η επιστολή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με ημερομηνία 17 Μαρτίου 2022 και υπογράφουσα την τουρκικής καταγωγής, Ναζ Ντουράκογλου, του Γραφείου κοινοβουλευτικών υποθέσεων, ήρθε σε απάντηση διακομματικού αιτήματος βουλευτών του Κογκρέσου να απορριφθεί από την Ουάσινγκτον η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία (δείτε κάτω στη σχετική ανάρτηση του βουλευτή των Δημοκρατικών Φρανκ Πάλον).

Today, I led a bipartisan letter with @RepGusBilirakis & over 50 leaders from the Armenian & Hellenic Caucuses to @StateDept & @DeptofDefense that urges them to reject Turkey's dangerous proposal to purchase next-generation F-16 fighter jets & modernization kits from the U.S. pic.twitter.com/eXLnbZnqur

— Rep. Frank Pallone (@FrankPallone) February 4, 2022