Νεκρός εργάτης στο εργοτάξιο του Ελληνικού

Νεκρός εργάτης εικοσιπέντε ετών που εκτελούσε εργασίες στο εργοτάξιο του έργου “Little Athens” στο Ελληνικό, μετά την πτώση του από το δεύτερο όροφο της οικοδομής.

Οπως σημειώνει η ΕΡΤ και σύμφωνα με το σωματείο των εργαζομένων, δεν τηρούνταν τα μέτρα ασφαλείας, καθώς στο εργοτάξιο δεν υπήρχαν ούτε κουπαστές, ούτε κιγκλιδώματα -όπως η νομοθεσία ορίζει- που θα μπορούσαν να έχουν αποτρέψει την πτώση του. Καταγγέλλεται, ακόμα, ότι σύμφωνα με τη σύμβασή τους προβλέπεται μόνον πενθήμερη εργασία και η απασχόληση τα Σάββατα δεν είναι νόμιμη.

Εκπρόσωποι του σωματείου εργαζομένων στο εργοτάξιο του Ελληνικού, έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο, όπου καταγγέλλουν το δυστύχημα και κάνουν λόγο για ελλιπή μέτρα ασφαλείας.

Η ανακοίνωση της Lamda Development

Στην επίσημη ανακοίνωσή της η εταιρεία τονίζει τα ακόλουθα:

«H LAMDA Development ενημερώνει ότι σήμερα το μεσημέρι, 6 Δεκεμβρίου 2025, σημειώθηκε δυστύχημα σε εργοτάξιο του Ελληνικού, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός εργάτη.

Τα αίτια του τραγικού αυτού δυστυχήματος δεν έχουν εξακριβωθεί μέχρι στιγμής. H LAMDA Development συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και τους εμπειρογνώμονες για τη διερεύνησή τους.

Εκφράζουμε την βαθύτατη λύπη μας για την απώλειά του καθώς και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του. Αυτή τη στιγμή, προτεραιότητά μας είναι να παρέχουμε κάθε δυνατή υποστήριξη στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Η ασφάλεια όλων των εργαζομένων και η διαχείριση θεμάτων υγείας γίνεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα και αποτελεί πάγια προτεραιότητα για τη LAMDA Development. Η εταιρεία εφαρμόζει πιστά τις αυστηρότερες προδιαγραφές στα εργοτάξια εστιάζοντας στην πρόληψη των κινδύνων και στη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας του συνόλου των εργαζομένων».

