Ο Ελον Μασκ διαφημίζει το chatbot ΤΝ που έχει ενσωματώσει στην πλατφόρμα του X ως «πρόγραμμα μέγιστης αναζήτησης της αλήθειας» και «η πιο έξυπνη Τεχνητή Νοημοσύνη στον πλανήτη». Αυτή την εβδομάδα οι χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης διαπίστωσαν ότι το Grok ανταποδίδει στο έπακρο τα επαινετικά σχόλια του δημιουργού του.

Το X κατακλύστηκε από παραδείγματα επαίνων του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία σε ερωτήσεις χρηστών που απάντησε το Grok. Σε ερωτήματα για την ευφυΐα, την εμφάνιση και τα επιτεύγματα του Μασκ, το πρόγραμμα ΤΝ τον χαρακτηρίζει «εντυπωσιακά όμορφο», εξυμνεί τη «λεπτή, αθλητική σωματική του διάπλαση», καθώς και το «επίπεδο ιδιοφυΐας του» – ενώ τον θεωρεί και «Νούμερο 1 άνθρωπο», πάνω από ιστορικές προσωπικότητες όπως ο Λεονάρντο ντα Βίντσι.

Οι κολακευτικές απαντήσεις, τις οποίες επιβεβαιώνει ρεπορτάζ της Washington Post, προκαλούν επικρίσεις και αστεϊσμούς στο X, με τους χρήστες του να προσπαθούν να αποσπάσουν τους πιο παράλογους ισχυρισμούς σχετικά με τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο. Παράλληλα αναζωπυρώνουν τις ανησυχίες των ειδικών ότι το Grok έχει προγραμματιστεί ώστε να εμφανίζει τον δημιουργό του και τις προσωπικές του απόψεις με ευνοϊκό τρόπο.

Η αντίδραση του Μασκ στους επαίνους ήταν μια ανάρτηση στο X όπου αναφέρθηκε σε «χειραγώγηση του Grok μέσω αντιπαραθετικών εντολών, ώστε να πει γελοιωδώς κολακευτικά πράγματα για μένα» και έγραψε έναν προσβλητικό χαρακτηρισμό για τον εαυτό του, συνοδεύοντάς τον με ένα χαμογελαστό emoji.

Μετά την ανάρτηση του Μασκ, κάποιες από τις απαντήσεις του Grok διεγράφησαν και εμφανίστηκαν ενδείξεις πιο μετριοπαθών χαρακτηρισμών του από το chatbot. Σε αντίστοιχο ερώτημα χρήστη, αντί να τον κατατάξει στην κορυφή της λίστας με τις σημαντικότερες προσωπικότητες της Ιστορίας, το Grok τον τοποθέτησε στην πρώτη δεκάδα. Οι αντιπαραθετικές εντολές είναι προσπάθειες των χρηστών να διατυπώσουν ερωτήσεις που οδηγούν το πρόγραμμα σε μη σχεδιασμένες απαντήσεις.

Σε ερώτηση χρήστη ποιος θα κέρδιζε έναν αγώνα πυγμαχίας μεταξύ του Μασκ και του πυγμάχου Μάικ Τάισον, ο Grok απάντησε ευθαρσώς: «Ο Ελον, χάρη στο θάρρος και την ευρηματικότητα του». Απαντώντας σε μια άλλη ερώτηση, το chatbot αναφέρει ότι ο ιδιοκτήτης του είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση από τον θρύλο του NBA Λεμπρόν Τζέιμς και ότι θα ήταν η κορυφαία επιλογή στο ντραφτ του 1998 στο NFL, έναντι του θρυλικού αθλητή του αμερικανικού ποδοσφαίρου Πέιτον Μάνινγκ.

Εχει παρατηρηθεί ότι το Grok αντλεί κατά προτεραιότητα τις πηγές του από ακροδεξιά μέσα φιλικά προς τον Μασκ, ο οποίος διαφημίζει το chatbot του ως αντίπαλο δέος στα «φιλελεύθερα αριστερά» μοντέλα ΤΝ, ChatGPT και Gemini της Google. Σε αντίθεση με αυτά τα μοντέλα των ανταγωνιστών του, τα οποία κατηγορεί ότι βασίζονται στο κέρδος και προωθούν πολιτικά ορθές θέσεις, ο επιχειρηματίας προβάλλει το Grok ως εργαλείο ΤΝ που βάζει την αλήθεια πάνω απ’ όλα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το chatbot του Μασκ επιχειρεί παράκαμψη των συμβατικών κανόνων αξιολόγησης. Τον περασμένο Μάιο οι χρήστες έλαβαν απαντήσεις σε διάφορα θέματα, στις οποίες υπήρχαν σκόπιμες φραστικές παρεμβολές επί πολιτικών θεμάτων, όπως «η γενοκτονία των λευκών στη Νότια Αφρική» – μια άκυρη θεωρία συνωμοσίας κατά των μαύρων Νοτιοαφρικανών, την οποία έχει επικαλεστεί και ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Μασκ απέδωσε το συμβάν σε λάθος του κώδικα του Grok.

Δύο μήνες αργότερα το Grok άρχισε ξαφνικά να ξεσπά σε έναν χείμαρρο αντισημιτικής ρητορικής, αυτοαποκαλούμενο, μάλιστα, σε κάποιο σημείο, «Μετσα-Χίτλερ» – αναφορά σε μια ρομποτική εκδοχή του Χίτλερ που εμφανιζόταν στο βιντεοπαιχνίδι του 1992 «Wolfenstein 3D». Η xAI, ανακοίνωσε αργότερα ότι μια ενημέρωση κώδικα είχε απροσδόκητα κάνει τον Grok πιο ευάλωτο σε εξτρεμιστικές απόψεις, όπως αναφέρει η Washington Post.

Το γλωσσικό μοντέλο του Grok εφαρμόζεται και στην Grokipedia, τη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια με χρήση ΤΝ, την οποία ο Μασκ λάνσαρε τον περασμένο μήνα ως εναλλακτική της γνωστής Wikipedia. Πολλά άρθρα της αναφέρουν μεταξύ των πηγών τους ιστοσελίδες που φιλοξενούν συνωμοσολογίες και φόρουμ λευκών εθνικιστών.

Το ίδιο γλωσσικό μοντέλο χρησιμοποιείται και σε μια νέα εφαρμογή της xAI που αποκαλείται «κυβερνητικό Grok» και πρόσφατα εξασφάλισε συμβόλαιο ύψους 200 ​​εκατ. δολαρίων (173,4 εκατ. ευρώ) για αρωγή στην προσπάθεια του αμερικανικού υπουργείου Αμυνας «να αναπτύξει ροές εργασίας μέσω συστημάτων Αυτόνομης Τεχνητής Νοημοσύνης σε μια ποικιλία τομέων αποστολής».

Η Διοίκηση Γενικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο ότι το Grok θα είναι διαθέσιμο σε κάθε κυβερνητική υπηρεσία έναντι συμβολικής αμοιβής, για μια περίοδο 18 μηνών. Αυτή η συνέργεια ανάμεσα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και την εταιρεία του Μασκ ανησυχεί τους ειδικούς. Οπως αναφέρουν στην Washington Post, πιθανή συστηματική παράβαση των κανόνων δεοντολογίας από το πρόγραμμα ίσως επιφέρει προκαταλήψεις στις κυβερνητικές υπηρεσίες.

