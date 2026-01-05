Νεκρός 34χρονος από έκρηξη σε σπίτι στην Ανώπολη Ηρακλείου

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε οικία στην Ανώπολη του Δήμου Χερσονήσου, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για έναν σοβαρά τραυματία και λίγο αργότερα να επιβεβαιώνεται ότι εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι, ένας άνδρας 34 ετών.

Επιτόπου έσπευσαν η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Οι πρώτες πληροφορές μιλούσαν για έκρηξη λέβητα, οι επόμενες αναφορές ωστόσο έκαναν λόγο για διαρροή αερίου.

Σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο 34χρονος εντοπίστηκε πεσμένος στον διάδρομο του σπιτιού, χωρίς τις αισθήσεις του. Kατά τις ίδιες πάντα πηγές, δεν έφερε ίχνη εγκαυμάτων.

Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι η κουζίνα υγραερίου ήταν ανοικτή και έκαιγε.

Χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο εισπνοής αναθυμιάσεων, απαντήσεις για τα αίτια θανάτου του 34χρονου αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση.

