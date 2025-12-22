Νέα συμφωνία Δημοσίου–Hellenic Train: 23 νέα τρένα έως το 2027, επενδύσεις 420 εκατ. ευρώ

Αλλάζει η σύμβαση του ελληνικού Δημοσίου με τη Hellenic Train , σηματοδοτώντας μια νέα φάση για τον ελληνικό σιδηρόδρομο, με συνολικές επενδύσεις ύψους 420 εκατ. ευρώ, αυστηρότερους κανόνες λειτουργίας και ισχυρές ρήτρες υπέρ του Δημοσίου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η αναθεωρημένη συμφωνία δεν περιορίζεται σε εξαγγελίες, αλλά «κλειδώνει» επενδύσεις, χρονοδιαγράμματα και μηχανισμούς ελέγχου, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει χρόνιες παθογένειες του σιδηροδρομικού συστήματος.

Στον πυρήνα της νέας σύμβασης βρίσκεται ένα επενδυτικό πακέτο 420 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 308 εκατ. αφορούν την προμήθεια 23 ολοκαίνουργιων τρένων και τα υπόλοιπα 112 εκατ. νέες υποδομές συντήρησης, αμαξοστάσια, αναβαθμίσεις υφιστάμενου τροχαίου υλικού και σύγχρονα ψηφιακά συστήματα.

Για πρώτη φορά, μάλιστα, προβλέπεται ρητά δυνατότητα καταγγελίας της σύμβασης, εάν τα νέα τρένα δεν βρίσκονται στην Ελλάδα έως το 2027, ενώ εισάγονται αυστηρότερες ρήτρες για καθυστερήσεις, ακινητοποιήσεις και ελλιπή συντήρηση του στόλου.

Παράλληλα, θεσπίζεται νέο πλαίσιο προστασίας των επιβατών, με διπλασιασμό των αποζημιώσεων σε περιπτώσεις σοβαρών ακινητοποιήσεων, αλλά και πλήρη ψηφιακή παρακολούθηση της εκτέλεσης των δρομολογίων. Το νέο σύστημα γεωεντοπισμού θα αντικαταστήσει το σημερινό έγχαρτο καθεστώς, δημιουργώντας έναν διαφανή μηχανισμό πληρωμών και ελέγχου της πραγματικής απόδοσης των σιδηροδρομικών υπηρεσιών.

Η συμφωνία που υπεγράφη τη Δευτέρα (22/12) αποτελεί τη μετάβαση από τη δήλωση προθέσεων στην πράξη. Στις 12 Μαΐου 2025, παρουσία των πρωθυπουργών Ελλάδας και Ιταλίας, Κυριάκου Μητσοτάκη και Τζόρτζια Μελόνι, είχε υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Ferrovie dello Stato, μητρικής εταιρείας της Hellenic Train, στο οποίο καταγραφόταν η πρόθεση για επενδύσεις με αποκλειστική χρηματοδότηση της ιταλικής πλευράς. Ακολούθησαν πολύμηνες διαπραγματεύσεις, ώστε οι δεσμεύσεις να συνοδευτούν από σαφείς εγγυήσεις υλοποίησης.

Το αποτέλεσμα είναι ότι, ταυτόχρονα με την αναθεώρηση της σύμβασης, υπογράφεται και η επίσημη παραγγελία των 23 νέων τρένων από την Alstom, με αυστηρό χρονοδιάγραμμα παράδοσης έως το 2027.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στις χερσαίες μεταφορές της χώρας και για την πρώτη αγορά νέων τρένων από την προολυμπιακή περίοδο του 2004.

Οι νέοι ηλεκτροκίνητοι συρμοί Coradia Stream που θα ενταχθούν στο δίκτυο είναι σχεδιασμένοι για υπεραστικές και προαστιακές μεταφορές και ενσωματώνουν σύγχρονες προδιαγραφές άνεσης και ασφάλειας.

Διαθέτουν χαμηλό δάπεδο, επιβίβαση χωρίς σκαλιά, αυξημένη χωρητικότητα, ειδικούς χώρους για ποδήλατα και αποσκευές, καθώς και πλήρη ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών συστημάτων ETCS και TCMS για τον έλεγχο κυκλοφορίας, ταχύτητας και κρίσιμων λειτουργιών σε πραγματικό χρόνο. Από τους 23 συρμούς, οι 12 θα εξυπηρετούν τον άξονα Αθήνα–Θεσσαλονίκη και οι υπόλοιποι 11 τις προαστιακές γραμμές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Η Hellenic Train αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το κόστος των 308 εκατ. ευρώ, ενώ δεσμεύεται επιπλέον για 20 εκατ. ευρώ ανακαίνιση του υφιστάμενου στόλου και 35 εκατ. ευρώ για υποδομές συντήρησης και συστήματα.

Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα έργα υποδομής στον βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα–Θεσσαλονίκη, ο οποίος από το καλοκαίρι του 2026 θα διαθέτει σε όλο του το μήκος διπλή γραμμή με πλήρη σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και σύστημα αυτόματης πέδησης ETCS.

Αντίστοιχα συστήματα θα λειτουργούν και στο τμήμα Θεσσαλονίκη–Ειδομένη έως τα σύνορα, ενώ προχωρούν παρεμβάσεις σε κρίσιμα τμήματα του δικτύου, όπως Αχαρνές–Οινόη και Δομοκός.

Με την ολοκλήρωση αυτών των έργων και την ένταξη των νέων τρένων, ο χρόνος του δρομολογίου Αθήνα–Θεσσαλονίκη αναμένεται να μειωθεί σε λιγότερο από 3,5 ώρες.

Εως το 2027 προβλέπεται, επίσης, η ολοκλήρωση σημαντικών έργων, όπως η υπογειοποίηση των Σεπολίων, η αναβάθμιση γραμμών στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, η ανάπτυξη νέων προαστιακών συνδέσεων σε Αττική και Θεσσαλονίκη, καθώς και η ενεργοποίηση της επέκτασης προς την Πελοπόννησο έως τον Ψαθόπυργο.

Παράλληλα, προωθείται ο κάθετος άξονας Ελλάδας – Βουλγαρίας -Ρουμανίας, ο οποίος φιλοδοξεί να βγάλει τη χώρα από τη σιδηροδρομική απομόνωση και να ενισχύσει τις εμπορευματικές ροές στην ευρύτερη περιοχή.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο καθεστώς κυρώσεων. Από την 1η Ιανουαρίου 2026 ενεργοποιείται αυστηρό πλαίσιο ποινών για ακινητοποιήσεις συρμών λόγω βλαβών, με δυνατότητα καταγγελίας της σύμβασης αν διαταραχθεί πάνω από το 10% των ετήσιων δρομολογίων.

Οι ποινές υπέρ του Δημοσίου μπορούν να φτάσουν έως και το 1 εκατ. ευρώ, ενώ ενισχύονται οι αποζημιώσεις των επιβατών. Αντίστοιχα, σε περίπτωση καθυστερήσεων που οφείλονται στην υποδομή, το Δημόσιο υποχρεούται να αποζημιώσει τον πάροχο, διαμορφώνοντας ένα πιο ισορροπημένο πλαίσιο ευθυνών.

Σε οικονομικό επίπεδο, η Hellenic Train λαμβάνει σήμερα 21 εκατ. ευρώ από το ανώτατο πλαφόν των 50 εκατ. ευρώ της σύμβασης, με τα υπόλοιπα 29 εκατ. να επιστρέφουν στο Δημόσιο μέσω τελών δικτύου και μισθωμάτων προς τον ΟΣΕ. Όσο αυξάνεται ο αριθμός των δρομολογίων, τόσο ενισχύονται και τα έσοδα του διαχειριστή του δικτύου, καθώς δεν υφίσταται καθεστώς αποκλειστικότητας.

Στις δηλώσεις του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η χώρα επιχειρεί «μια νέα αρχή» στον σιδηρόδρομο, με σύγχρονες υποδομές, προηγμένα συστήματα ασφαλείας και νέα τρένα, επισημαίνοντας πως πρόκειται για την πρώτη παραγγελία καινούργιων συρμών εδώ και δύο δεκαετίες.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης έκανε λόγο για «τη μεγαλύτερη ξένη επένδυση χερσαίων μεταφορών στην ιστορία της χώρας», τονίζοντας ότι η σημερινή συμφωνία αποτελεί κρίσιμο βήμα για έναν σύγχρονο, ασφαλή και ευρωπαϊκό ελληνικό σιδηρόδρομο

