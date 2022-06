Νατοϊκή επίδειξη ισχύος στη γειτονιά του Πούτιν

Περίπου 3.000 στρατιώτες από 17 χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ ασκούνται στην Πολωνία, τη Λιθουανία, τη Λετονία και την Εσθονία στο πλαίσιο της άσκησης «Ramstein Legacy» της Συμμαχίας, της μεγαλύτερης που έχει γίνει ποτέ, όπως έγραψαν οι Times, εν μέσω φόβων ότι ο πόλεμος του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία θα μπορούσε να επεκταθεί σε άλλα εδάφη. Τα γυμνάσια περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο δοκιμές συστημάτων αεράμυνας, αντιπυραυλικής άμυνας και ηλεκτρονικού πολέμου.

Συνολικά 50 αεροσκάφη έχουν φτάσει στα πεδία των ασκήσεων από βάσεις σε όλη την Ευρώπη ενώ τα συστήματα εναέριας και πυραυλικής άμυνας που δοκιμάζονται ανέρχονται σε 17, σε μία συγκέντρωση δυνάμεων που κατά τη βρετανική εφημερίδα αποτελεί και μία επίδειξη δύναμης.

Η συμμετοχή της Βρετανίας αποτελείται από 100 στρατιώτες της 7ης Ομάδας Αεράμυνας από την αεροπορική βάση Amari στην Εσθονία και την Ustka της Πολωνίας, οι οποίοι χειρίζονται οχήματα Stormer οπλισμένα με αντιαεροπορικούς πυραύλους Starstreak, οι οποίοι χωρίζονται σε τρία «βέλη» που μπορούν να πλήξουν πολλαπλούς στόχους.

Ο διοικητής της Συμμαχικής Αεροπορικής Διοίκησης στρατηγός Τζέφρι Χάριγκιαν σημείωσε σχετικά: «Δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης ασφαλείας μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι μεγάλης κλίμακας εκπαιδευτικές ασκήσεις όπως αυτή είναι πιο σημαντικές από ποτέ για το ΝΑΤΟ». Η άσκηση θα ενισχύσει την ικανότητα του Βορειοατλαντικού μπλοκ να υπερασπιστεί την επικράτεια των χωρών μελών του, συμπλήρωσε.

Καθώς τα αεροσκάφη των συμμάχων –που προσποιούνταν ότι είναι εχθρικά– πετούσαν πάνω από την Πολωνία και τα κράτη της Βαλτικής, υπουργοί Αμυνας του Βορειοατλαντικού Συμφώνου συγκεντρωνόντουσαν στην Ισλανδία για συνομιλίες σχετικά με τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες.

Κατά τη συνάντηση αυτή της «ομάδα των βορείων» του ΝΑΤΟ, μία άτυπη πλατφόρμα συνεργασίας 12 κρατών-μελών της Συμμαχίας, στο Ρέικιαβικ, η υπουργός Εξωτερικών της Ισλανδίας Θόρντις Γκιλφαντότιρ είπε ότι είναι αναγκαία η προετοιμασία για το «χειρότερο σενάριο» όσον αφορά τη Ρωσία. «Η απειλή μιας άμεσης στρατιωτικής επίθεσης εναντίον μιας χώρας του ΝΑΤΟ δεν μπορεί πλέον να αποκλειστεί», υποστήριξε.

Ο βρετανός υπουργός Αμυνας Μπεν Γουάλας, συμφώνησε με την τοποθέτηση αυτή, προειδοποιώντας πως πολλές χώρες θα πρέπει να είναι «ιδιαίτερα επιφυλακτικές» απέναντι στον ρώσο πρόεδρο και τις προθέσεις του, προσθέτοντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν αναγνωρίζει τη Λιθουανία, τη Λετονία και την Εσθονία ως κυρίαρχα κράτη: «Δεν είναι δύσκολο για εκείνον να παραβιάζει τα σύνορα χωρών. Αν είναι αρκετά ανόητος για να κάνει κάτι τέτοιο με απροκάλυπτο τρόπο, με έναν πύραυλο κρουζ, μένει να φανεί – πάντως τότε θα είχε να κάνει με το ΝΑΤΟ», υπογράμμισε.

Στο ίδιο μήκος κύματος κυμάνθηκαν οι δηλώσεις και άλλων υπουργών. Η γερμανική πλευρά έβαλε στο τραπέζι και τις «υβριδικές απειλές» από τη Λευκορωσία ενώ ο λετονός ΥΕΘΑ διεμήνυσε πως το ΝΑΤΟ δεν πρόκειται να χάσει ούτε έκταση «ενός μέτρου» της επικράτειας του.

Ο Γουάλας πρόσθεσε ότι η Ρωσία συμπεριφέρεται όπως η ναζιστική Γερμανία πραγματοποιώντας μαζικές εκτελέσεις και δημιουργώντας στρατόπεδα διαλογής. Είπε, ακόμη, ότι ο Πούτιν χρειαζόταν έως και 800.000 στρατιώτες για να καταλάβει εδάφη στην Ουκρανία και, καθώς αυτοί δεν έφταναν, προέβη σε βαρβαρότητες. «Το να υποδουλώνεις λαούς που δεν θέλουν να υποδουλωθούν δεν είναι εύκολο πράγμα. Οι Ναζί το έμαθαν αυτό σε όλη την Ευρώπη».

