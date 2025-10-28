Ναρκο-πόλεμος στον Ειρηνικό: 14 νεκροί από αμερικανικά πλήγματα

Τρία πλήγματα κατάφεραν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον πλοίων που θεωρούνταν ύποπτα για μεταφορά ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό.

Σκοτώθηκαν δεκατέσσερα άτομα, όλοι ύποπτοι ως διακινητές, ενώ επέζησε μόνον ένας, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη ο αμερικανός υπουργός Αμυνας (Πολέμου, το έχει ονομάσει ο Τραμπ) Πιτ Χέγκσεθ.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι οι μεξικανικές αρχές ανέλαβαν την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον μοναδικό επιζώντα.

Σύμφωνα με τον αμερικανό υπουργό, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κατ’ εντολή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και αφορούσε τέσσερα σκάφη τα οποία «ελέγχονταν από οργανώσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως τρομοκρατικές και οι οποίες διακινούσαν ναρκωτικά στον Ανατολικό Ειρηνικό».

Οπως πρόσθεσε ο ίδιος, τα τέσσερα σκάφη ήταν γνωστά στις υπηρεσίες πληροφοριών, κινούνταν κατά μήκος γνωστών διαδρομών ναρκοδιακίνησης και μετέφεραν ναρκωτικά. Ολες οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε διεθνή ύδατα «χωρίς να πλήττονται δυνάμεις των ΗΠΑ».

«Το υπουργείο μας έχει ξοδέψει πάνω από δύο δεκαετίες υπερασπιζόμενο ξένες πατρίδες. Τώρα, υπερασπιζόμαστε τη δική μας. Αυτοί οι ναρκοτρομοκράτες έχουν σκοτώσει περισσότερους Αμερικανούς από την Αλ-Κάιντα, και θα αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο. Θα τους εντοπίσουμε, θα τους δικτυώσουμε, και στη συνέχεια, θα τους κυνηγήσουμε και θα τους σκοτώσουμε», κατέληξε ο Χέγκσεθ.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific. The four vessels were known by our intelligence… pic.twitter.com/UhoFlZ3jPG — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 28, 2025

