Τραμπ κατά Βενεζουέλας: Παρομοιάζει τους βαρόνους ναρκωτικών με την Αλ Κάιντα

Τα τύμπανα του πολέμου ηχούν όλο και πιο δυνατά στην Καραϊβική. Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να παρουσιάζει τον εαυτό του ως ειρηνοποιό σε μακρινά μέρη, αλλά ο Λευκός Οίκος φαίνεται αποφασισμένος να χρησιμοποιήσει σκληρή δύναμη για να επιβάλει τη βούλησή του σε χώρες που θεωρεί γειτονικές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στη διαδρομή της επικείμενης καταιγίδας βρίσκεται η Βενεζουέλα, της οποίας το αυταρχικό καθεστώς υπό τον Νικολά Μαδούρο αποτελεί ρητό στόχο της κυβέρνησης Τραμπ, που θεωρεί τον Μαδούρο ως επικεφαλής ενός παράνομου δικτύου ναρκωτικών το οποίο θέλει να καταστρέψει.

Αμερικανικά πολεμικά πλοία και χιλιάδες στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στην Καραϊβική. Μια παλιά στρατιωτική βάση στο Πόρτο Ρίκο έχει ξαναζωντανέψει με την άφιξη νέων αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών, drones και βομβαρδιστικών.

Ο Τραμπ έχει εξουσιοδοτήσει τη CIA να διεξάγει μη προσδιορισμένες μυστικές επιχειρήσεις εντός της Βενεζουέλας. Μια σειρά από αμερικανικές επιθέσεις έχουν καταστρέψει τουλάχιστον επτά μικρά σκάφη στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, σκοτώνοντας δεκάδες φερόμενους ως εμπόρους ναρκωτικών, ενώ πρόσφατα χτύπησαν και στον Ειρηνικό. Ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του λένε ότι είναι σίγουροι για το τι στοχεύουν. Οι συντετριμμένες οικογένειες των ψαράδων της Τρινιντάντ όμως, λένε άλλη ιστορία, σημείωσε χαρακτηριστικά ανάλυση της Washington Post.

Η πρόσφατη παραίτηση του ναυάρχου Αλβιν Χόλσι από τη θέση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διοίκησης Νότου, λιγότερο από ένα χρόνο μετά την τριετή θητεία του, ερμηνεύεται ως έκφραση ανησυχίας για τις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις.

Παρά τις ισχυρισμούς του Λευκού Οίκου, η Καραϊβική δεν αποτελεί σημαντική οδό διακίνησης φαιντανύλης ή της συντριπτικής πλειονότητας άλλων παράνομων ναρκωτικών που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ούτε η Βενεζουέλα είναι σημαντικός παραγωγός παράνομων ναρκωτικών όπως άλλες χώρες της Νότιας Αμερικής, συμπεριλαμβανομένων των γειτονικών της Κολομβίας, Περού και Βολιβίας.

Ωστόσο, είναι διάχυτη η αίσθηση ότι η εκστρατεία θα ενταθεί. «Ο Τραμπ έχει καταστήσει σαφείς τις προθέσεις του να προχωρήσει πέρα από την ανατίναξη σκαφών, λέγοντας ότι «θα τους σταματήσουμε από ξηράς» στη Βενεζουέλα.

Αρκετοί άνθρωποι που είναι εξοικειωμένοι με τις εσωτερικές διαβουλεύσεις της κυβέρνησης δήλωσαν ότι οποιαδήποτε αρχική επίθεση από ξηράς θα είναι πιθανότατα μια στοχευμένη επιχείρηση σε υποτιθέμενα στρατόπεδα διακινητών ή παράνομους αεροδιαδρόμους, και όχι μια άμεση προσπάθεια να ανατραπεί ο Μαδούρο.

Την ατζέντα καθοδηγούν δύο βασικοί αξιωματούχοι του Τραμπ. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εδώ και χρόνια προωθεί επιθετικές ενέργειες κατά του Καράκας και άλλων αριστερών αυταρχικών καθεστώτων στην περιοχή, φαίνεται να έχει κερδίσει την εσωτερική διαμάχη εντός της κυβέρνησης σχετικά με την καλύτερη πορεία δράσης.

Ο Ρούμπιο έχει συμμαχήσει με τον ακροδεξιό σύμβουλο του Τραμπ, Στίβεν Μίλερ, γνωστό για τον ζήλο του υπέρ της αυταρχικής επέμβασης των ομοσπονδιακών δυνάμεων στις αμερικανικές πόλεις που ψηφίζουν Δημοκρατικούς και τις μαζικές απελάσεις μεταναστών χωρίς έγγραφα.

Για να δικαιολογήσουν τις προσπάθειές τους, οι αξιωματούχοι του Τραμπ χρησιμοποιούν τη γλώσσα που διαδόθηκε στους κόλπους του ομοσπονδιακού κράτους μετά την 11η Σεπτεμβρίου, για τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας. Αυτή τη φορά, αναφέρονται στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών, την διαχρονική -και σε μεγάλο βαθμό ανεπιτυχή, σημειώνει η WP- προσπάθεια να νικήσουν τα καρτέλ ναρκωτικών στο εξωτερικό και να εξαλείψουν τα ναρκωτικά στο εσωτερικό.

«Αυτά τα καρτέλ είναι η Αλ Κάιντα του δυτικού ημισφαιρίου, χρησιμοποιώντας βία, δολοφονίες και τρομοκρατία για να επιβάλουν τη θέλησή τους, να απειλήσουν την εθνική μας ασφάλεια και να δηλητηριάσουν τον λαό μας», έγραψε ο τραμπικός υπουργός Αμυνας και πρώην τηλεπαρουσιαστής του Fox, Πιτ Χέγκσεθ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών θα αντιμετωπίσει αυτές τις οργανώσεις ως τρομοκράτες —θα κυνηγηθούν και θα εξαλειφθούν, όπως έγινε με την Αλ Κάιντα», πρόσθεσε.

«Εμπαιγμός» του διεθνούς Δικαίου

Σύμφωνα με την Washington Post, η αναφορά στην Αλ Κάιντα δείχνει τις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να αγνοήσει τις συνήθεις διαδικασίες λογοδοσίας και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων του Κογκρέσου να εγκρίνει πολεμικές εξουσίες που έχουν σταδιακά παραγκωνιστεί στην εποχή του πολέμου κατά της τρομοκρατίας.

«Μετά από σχεδόν 25 χρόνια πολέμου κατά της τρομοκρατίας, δεν πρέπει να προκαλεί καμία έκπληξη το γεγονός ότι μια κυβέρνηση θα επιδιώξει την εξουσιοδότηση του Κογκρέσου», ανέφερε στην Post ο Σπένσερ Ακερμαν, που κατέγραψε τις αμερικανικές κυβερνητικές παρανομίες τα χρόνια της Αλ Κάιντα.

Η παράκαμψη των κανόνων από την αμερικανική κυβέρνηση αποφέρει αποτελέσματα και δεν πρόκειται να σταματήσει αυτή την τακτική ο Τραμπ, επισήμανε ο ίδιος.

Δεν έχει σημασία αν η περίπτωση της Βενεζουέλας ή της Κολομβίας δεν έχει σχέση με τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, σημείωσε. Η μέθοδος θα είναι η ίδια.

Οι αναλυτές είναι σκεπτικοί ως προς την τακτική της κυβέρνησης. «Δεν μπορείς απλά να ονομάσεις κάτι “πόλεμο” για να αποκτήσεις πολεμικές εξουσίες», δήλωσε στο Associated Press η Κλερ Φίνκελσταϊν, καθηγήτρια Εθνικής Ασφαλείας στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια.

«Οσο απογοητευμένοι και αν είμαστε από τα αποτελέσματα των προσπαθειών επιβολής του νόμου για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, είναι εμπαιγμός του διεθνούς Δικαίου να υπονοούμε ότι βρισκόμαστε σε μια μη διεθνή ένοπλη σύγκρουση με τα καρτέλ».

Ακόμη και πρώην αξιωματούχοι των ΗΠΑ που συμμετείχαν στις κρίσιμες στιγμές του πολέμου κατά της τρομοκρατίας διαφωνούν με την τακτική του Τραμπ, σημείωσε η Post.

«Ο Πρόεδρος χρησιμοποιεί βία εναντίον αμάχων —μπορεί να παραβιάζουν τους νόμους περί ναρκωτικών, μπορεί να είναι εγκληματίες— αλλά τους έχει απλώς σκοτώσει χωρίς δίκαιη δίκη, ανθρώπους που δεν αποτελούσαν απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε στο Time ο Τζον Μπέλιντζερ, που υπηρέτησε στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Τζορτζ Μπους. «Είτε ο Τραμπ δεν γνωρίζει το διεθνές Δίκαιο, είτε δεν τον ενδιαφέρει».

Ο Τζον Γιου, αξιωματούχος της εποχής Μπους που συνέταξε τη διαβόητη σειρά νομικών υπομνημάτων, τα οποία υποδείκνυαν ότι ορισμένες μορφές βασανιστηρίων της CIA σε υπόπτους θα μπορούσαν να είναι νομικά επιτρεπτές, προειδοποίησε για την αμφισβητήσιμη νομιμότητα πολλών από τις ενέργειες του Τραμπ αυτή τη στιγμή.

«Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη προσκομίσει στο δικαστήριο ή στο Κογκρέσο πειστικές αποδείξεις ότι τα καρτέλ ναρκωτικών έχουν γίνει όργανα της βενεζουελάνικης κυβέρνησης», έγραψε σε άρθρο γνώμης στη Washington Post. «Αυτή η απόδειξη είναι απαραίτητη για να δικαιολογηθούν όχι μόνο οι απελάσεις, αλλά και οι ναυτικές επιθέσεις στα ύδατα της Νότιας Αμερικής», τόνισε.

Ο Τραμπ όμως, δεν αλλάζει γνώμη και επιβεβαίωσε μάλιστα στους δημοσιογράφους ότι ενδέχεται να επίκεινται «χερσαίες επιχειρήσεις» στη Βενεζουέλα.

Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει επιθέσεις σε υποτιθέμενους στόχους καρτέλ που συνδέονται με το καθεστώς Μαδούρο ή οχυρά που ανήκουν στον ELN, μια κολομβιανή ομάδα ανταρτών η οποία επίσης συμμετέχει στο εμπόριο κοκαΐνης.

Ο αμερικανός πρόεδρος απέφυγε τις ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική διαδικασία ή στρατηγική, λέγοντας απλώς ότι ίσως χρειαστεί να απευθυνθεί στο Κογκρέσο, το οποίο, είπε, θα δώσει το πράσινο φως στα σχέδιά του.

«Δεν νομίζω ότι θα ζητήσουμε απαραίτητα κήρυξη πολέμου», είπε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη. «Νομίζω ότι απλά θα σκοτώσουμε τους ανθρώπους που φέρνουν ναρκωτικά στη χώρα μας. Θα τους σκοτώσουμε. Θα είναι νεκροί».

