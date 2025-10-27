«Κίνδυνος για την Ευρώπη» από τις επιθέσεις του Τραμπ στα πλοία των καρτέλ

Ο πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ κατά των ναρκωτικών απειλεί να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη εισροή παράνομων ουσιών στην Ευρώπη, σύμφωνα με έναν κορυφαίο γερμανό εμπειρογνώμονα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η αμερικανική κυβέρνηση έχει ξεκινήσει αεροπορικές επιδρομές εναντίον αυτών που αποκαλεί εμπόρους ναρκωτικών της Νότιας Αμερικής, στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό Ωκεανό.

«Η σκληρότερη καταστολή των καρτέλ ναρκωτικών στην Κολομβία και στη Βενεζουέλα από τις ΗΠΑ, δεν είναι πιθανό να βελτιώσει την κατάσταση στην Ευρώπη ή τη Γερμανία, αλλά το αντίθετο: η εμπειρία δείχνει ότι τα εγκληματικά δίκτυα απαντούν στην καταστολή με παρακάμψεις, νέες χώρες διέλευσης και συχνά ακόμη πιο ισχυρές “υποκατάστατες ουσίες”», δήλωσε ο γερμανός επίτροπος για τα ναρκωτικά και τον εθισμό, Χέντρικ Στρέεκ, στην BILD.

«Για τη Γερμανία, αυτό θα σήμαινε πιθανές μετατοπίσεις κατά μήκος θαλάσσιων και χερσαίων διαδρομών, καθώς και στην ψηφιακή διανομή. Εχουμε ήδη πολύ δυναμικές δομές οργανωμένου εγκλήματος —ειδικά στο Διαδίκτυο. Ο “πόλεμος κατά των ναρκωτικών” που ανακοίνωσε η αμερικανική κυβέρνηση, θα μπορούσε να εντείνει περαιτέρω αυτή την κατάσταση», πρόσθεσε.

Ο Στρέεκ, ο οποίος πιέζει για μερική ανατροπή της νομιμοποίησης της κάνναβης στη Γερμανία, περιέγραψε την κατάσταση των ναρκωτικών στη χώρα, ως «επικείμενη» κρίση.

Επισήμανε ότι οι τιμές της κοκαΐνης πέφτουν, ότι οι καταναλωτές γίνονται όλο και νεότεροι και ότι οι θάνατοι που σχετίζονται με τα ναρκωτικά μεταξύ των ατόμων κάτω των 30 ετών, θα αυξηθούν δραματικά.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ναρκωτικών της ΕΕ, η διαθεσιμότητα κοκαΐνης συνεχίζει να αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη. Το 2023, για έβδομη συνεχή χρονιά, τα κράτη-μέλη της ΕΕ ανέφεραν ρεκόρ κατασχέσεων κοκαΐνης.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επέκτεινε αυτή την εβδομάδα την εκστρατεία της κατά των εμπόρων ναρκωτικών. Την Τρίτη, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον ενός σκάφους που υποψιάζονταν ότι μετέφερε λαθραία εμπορεύματα στα ανοικτά της δυτικής ακτής της Κολομβίας, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ατόμων. Η επίθεση ενέτεινε τις εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, επιβεβαίωσε τη θανατηφόρα επίθεση σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας ότι τέτοιες επιχειρήσεις «θα συνεχιστούν καθημερινά».

