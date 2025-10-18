Μητσοτάκης: Προσπαθούμε κάθε μέρα, να κάνουμε τις ζωές των Ελλήνων καλύτερες

Σε Πεντέλη και Μελίσσια βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην Πεντέλη, επιθεώρησε τα έργα αναδάσωσης που βρίσκονται σε εξέλιξη μετά την μεγάλη πυρκαγιά του 2024.

«Τώρα που μιλάμε, ήδη φυτεύεται ένα μεγάλο κομμάτι της Πεντέλης και μέχρι την επόμενη άνοιξη θα έχουμε φυτέψει, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, παραπάνω από ένα εκατομμύριο δενδράκια για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να αποκαταστήσουμε το φυσικό περιβάλλον και να βοηθήσουμε το ίδιο το βουνό να ανακάμψει» δήλωσε ο Πρωθυπουργός.

Επισκέφθηκε και το Κλειστό Γυμναστήριο της περιοχής το οποίο είχε καταστραφεί ολοσχερώς από τη φωτιά και πλέον λειτουργεί ανακατασκευασμένο και αναβαθμισμένο.

«Αυτόν τον χώρο τον είχα δει κατακαμένο πριν από ένα χρόνο. Μέσα από μια ευγενική χορηγία, τηρήσαμε τη δέσμευσή μας, όχι απλά ανακατασκευάσαμε το κλειστό γυμναστήριο, αλλά το κάναμε πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν πριν. Το είπαμε και το κάναμε» ανέφερε ο κ.Μητσοτάκης.

Καταλήγοντας ο Πρωθυπουργός ανέφερε: «Θέλω να συγκρατήσω από την πολύ ευγενική προσφώνηση της δημάρχου μία λέξη, τη λέξη «προσπαθώ». Προσπαθούμε συνέχεια, κάθε μέρα φίλες και φίλοι, να κάνουμε τις ζωές των Ελλήνων πολιτών καλύτερες. Σε δύσκολες συνθήκες, σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον εξαιρετικά ταραγμένο, είναι υποχρέωσή μας να κρατάμε το σκάφος, το σκαρί της πατρίδας μας, σταθερό και ασφαλές. Και σας διαβεβαιώνω ότι αυτό το πετυχαίνουμε».

Στα Μελίσσια ο κ.Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής.

