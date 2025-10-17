Ο Τσίπρας και οι συμβολισμοί της Ιθάκης

Η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να ονομάσει το βιβλίο του «Ιθάκη» έχει ένα στοιχείο «αριστερού breed». Αν το μετέφραζε κανείς ελεύθερα, θα έλεγε «ένα στοιχείο αριστερού “ράτσας”». Επειδή όμως αυτά τα πράγματα μπορεί να παρεξηγηθούν ως περιπαικτικά — παρότι εδώ δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση — ας πούμε «αριστερού γενιάς» ή αλλιώς «δρακογενιάς».

Εξηγούμαστε. Προφανώς ο πρώην πρωθυπουργός γνώριζε ότι η επιλογή αυτού του τίτλου θα θύμιζε σε όλους τις μυστικές διακοπές που έκανε σε θαλαμηγό εφοπλιστή αμέσως μετά την τραγωδία στο Μάτι.

Γνώριζε επίσης ότι θα θύμιζε σε πολλούς το διάγγελμα της Ιθάκης, στο οποίο στοχοποίησε τον πρώην πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο – τον άνθρωπο που δέχτηκε τρομοκρατική επίθεση και που ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, όντας τότε πρωθυπουργός, δεν πήγε ποτέ να επισκεφθεί στο νοσοκομείο.

Εκλεινε έτσι το μάτι σε όσους ήθελαν να τον βγάλουν από τη μέση, κάτι που επανέλαβε και στην Ιθάκη, φωτογραφίζοντας τον Λουκά Παπαδήμο στο διάγγελμα που έκανε μετά τις διακοπές του στη θαλαμηγό.

Γιατί όμως ο κ. Τσίπρας, παρότι είναι σαφές ότι όλοι θα σκέφτονταν αυτά τα δύο στοιχεία, προχωράει με αυτόν τον τίτλο; Η πιο πιθανή εξήγηση είναι αυτό που λέμε «ανάληψη ιδιοκτησίας». Μας λέει, δηλαδή, εδώ ότι αυτός που γράφει το βιβλίο είναι ένας «αριστερός δρακογενιάς».

Στην Ελλάδα, η ειδική αυτή σήμανση σημαίνει βασικά τρία πράγματα:

Πρώτον, ότι ένας άνθρωπος απονέμει στον εαυτό του διά βίου το Ηθικό Πλεονέκτημα, χωρίς κανένα απολύτως κριτήριο, παρά μόνο το προσωπικό θράσος του και την αίσθηση του ατομικού συμφέροντος, και χωρίς κανείς να μπορεί να του αποσπάσει αυτή τη διάκριση.

Δεύτερον, η ειδική αυτή σήμανση του προσφέρει κάποια έξτρα δικαιώματα. Οπως, για παράδειγμα, το να καταγγέλλει την πλουτοκρατία, χωρίς όμως να μπορεί να ασκηθεί εναντίον του κριτική όταν κάνει διακοπές δωρεάν με τα σκάφη της.

Τρίτον, το «αριστερός δρακογενιάς» έρχεται πακέτο ως σύνολο με τη δυνατότητα της αφ’ υψηλού ηθικολογίας, αλλά και της πολύ συγκεκριμένης ηθικολογικής στοχοποίησης, ακόμη και ανθρώπων που έχουν υποστεί τρομοκρατική επίθεση, όπως εδώ ο Λουκάς Παπαδήμος. Οταν βέβαια αυτό κριθεί χρήσιμο ότι προάγει τα συμφέροντα του αριστερού που προβαίνει σε μια τέτοια κίνηση.

Είναι σαν να μας λέει ο κ. Τσίπρας: «Εμείς είμαστε από άλλη πάστα, ερχόμαστε από μακριά και πηγαίνουμε μακριά, χωρίς να μας απασχολούν τα ανθρώπινα μέτρα όσων δεν είχαν ποτέ το θράσος να ακουμπήσουν στο κεφάλι τους το φωτοστέφανο του Ηθικού Πλεονεκτήματος». Δηλαδή όσων δεν είχαν ποτέ το θράσος να δουλεύουν τον κόσμο κατάμουτρα.

