Ο εφιάλτης τελείωσε: Ο Τζο Μπάιντεν ορκίστηκε πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο Τζο Μπάιντεν το έγραψε στο Twitter: Είναι μια καινούργια ημέρα για την Αμερική. Είναι όμως και για τον κόσμο ολόκληρο μια καινούργια ημέρα. Υστερα από τέσσερα χρόνια στα οποία ο Ντόναλντ Τραμπ ως ηγέτης της υπερδύναμης σκόρπισε σε όλον τον πλανήτη ως κυρίαρχο πολιτικό νόμισμα τον τοξικό λόγο, τη ρητορική του μίσους ή της ευδαιμονίας ανάλογα με το ακροατήριο, την απαξίωση της επιστημοσύνης και την αμφισβήτηση της διεθνούς συνεργασίας, ύστερα από τέσσερα ασύμμετρα και επικίνδυνα χρόνια η ορκωμοσία το απόγευμα της Τετάρτης 20ης Ιανουαρίου 2021 του συνετού, μετριοπαθούς Τζο Μπάιντεν ως 46ου προέδρου των ΗΠΑ σηματοδοτεί μια διόρθωση της πυξίδας του κόσμου –αυτή την πυξίδα, καλώς ή κακώς, τη ρυθμίζει ο εκάστοτε ένοικος του Λευκού Οίκου.

Η τελετή ήταν χωρίς προηγούμενο. Το ξέραμε. Σε συνθήκες πανδημίας, με τον απερχόμενο πρόεδρο να έχει φύγει για να μην παραδώσει την εξουσία στον νικητή των εκλογών και με 20.000 στρατό στην πρωτεύουσα για να μην συμβεί το παραμικρό, στη σκιά του χάους της 6ης Ιανουαρίου.

Ηταν και ιστορική τελετή. Ο Μπάιντεν είναι, σε ηλικία 78 ετών, ο γηραιότερος πρόεδρος στην αμερικανική ιστορία και μόλις ο δεύτερος ρωμαιοκαθολικός, μετά τον Τζον Φ. Κένεντι (1961-63). Παράλληλα για πρώτη φορά ορκίζεται αντιπρόεδρος της χώρας μια γυναίκα και μάλιστα μαύρη, η Κάμαλα Χάρις.

Today, we begin anew. Tune in for #Inauguration2021. https://t.co/HxfU8q5riA

— Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021