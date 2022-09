Μετανάστες στις ΗΠΑ: Από το νησί Μάρθας Βίνγιαρντ σε στρατιωτική βάση

Οι 50 μετανάστες που είχαν σταλεί στο νησί Μάρθας Βίνγιαρντ, εν μέσω της πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων για το Mεταναστευτικό, θα μεταφερθούν προσωρινά σε μια κοντινή στρατιωτική βάση, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο κυβερνήτης της Μασαχουσέτης.

Οι μετανάστες, οι περισσότεροι Βενεζουελανοί, έφτασαν την Τετάρτη στο νησί των αμπελώνων, όπου διατηρούν εξοχικές κατοικίες πολλοί εύποροι Αμερικανοί. Στάλθηκαν εκεί με πτήσεις από το Τέξας, όμως ο ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις υποστηρίζει ότι εκείνος ήταν που οργάνωσε τη μεταφορά τους.

BREAKING: Two buses of 101 migrants mostly from Venezuela arrive outside @VP Harris house in DC sent by @GregAbbott_TX – one migrant telling me he believes the border is “open” @FoxNews pic.twitter.com/Q70utdE4k0

— Griff Jenkins (@GriffJenkins) September 15, 2022