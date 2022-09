Πώς η Αλβανία «ανάγκασε» τη ρωσική πρεσβεία να μετακομίσει

Τα Τίρανα συγκαταλέγονται μεταξύ των πρώτων ανάμεσα σε πολλές πόλεις της Ευρώπης που άλλαξαν τα ονόματα των δρόμων όπου βρίσκονταν οι αντίστοιχες ρωσικές πρεσβείες τους σε ονομασίες υπέρ της Ουκρανίας, κατά τις πρώτες εβδομάδες της ρωσικής εισβολης στη χώρα.

Λίγους μήνες αφότου ο δρόμος της ρωσικής πρεσβείας στην αλβανική πρωτεύουσα μετονομάστηκε σε Ελεύθερη Ουκρανία, λοιπόν, η διπλωματική αντιπροσωπεία της χώρας αποφάσισε να μετακομίσει, σύμφωνα με δημοσίευμα του euractiv.com την Παρασκευή.

Ηδη από τον Απρίλιο, η πρεσβεία είχε αναστείλει όλες τις εργασίες της για «τεχνικούς λόγους» ενώ την εβδομάδα αυτή ανακοινώθηκε και η νέα της διεύθυνση. Ολες οι σημαίες και οι πινακίδες έχουν αφαιρεθεί από το κτίριο όπου στεγαζόταν προηγουμένως, εδώ και πολλά χρόνια.

Οπως επισήμανε η ιστοσελίδα, η παραμονή της πρεσβείας στην προηγούμενη διεύθυνση, η οποία θα χρησιμοποιούνταν σε όλες τις επίσημες επικοινωνίες, θα συνεπαγόταν την τακτική αναφορά των διπλωματών σε μια δήλωση υποστήριξης του αντιπάλου της Ρωσίας χωρίς τη θέλησή τους.

Free Ukraine street outside of the Russian embassy in Tirana on the eve of May 9 pic.twitter.com/xFcm3wdjXt

— Tong Lam (@tong_lam) May 8, 2022