Μαρινάκης για Τσίπρα: «Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Αμετροεπής, αμετανόητος, αλαζόνας»

Σκληρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας την παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού και την προσπάθεια πολιτικής επανατοποθέτησης που επιχειρεί.

«Αφού διέσπασε το κόμμα του σε πέντε κομμάτια, αποφάσισε να γράψει βιβλίο για να μαζέψει πίσω ακριβώς τα ίδια πρόσωπα», ανέφερε, σημειώνοντας σκωπτικά ότι «αντί να μπει σε όλο αυτόν τον κόπο, θα μπορούσε κάλλιστα να συγκαλέσει κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και των διασπάσεών του».

Συνεχίζοντας με ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος, κατηγορεί τον κ. Τσίπρα για πολιτική αμετροέπεια και αλαζονεία. «Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Αμετροεπής, αμετανόητος, αλαζόνας. Αυτοπροσδιορίζεται ως η επιτομή της εντιμότητας ο πρωθυπουργός των “παρα-υπουργείων Δικαιοσύνης”, των αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών, του φωτογραφικού Ποινικού Κώδικα και της στοχοποίησης πολιτικών αντιπάλων στο όνομα μιας σκευωρίας».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσθέτει ότι ο πρώην πρωθυπουργός «προσπαθεί να γυρίσει τη χώρα στο 2015», ενώ η κυβέρνηση –όπως λέει– «συνεχίζει να κοιτά μπροστά, χτίζοντας την Ελλάδα του 2030».

Κλείνοντας, ο κ. Μαρινάκης χαρακτηρίζει την προσπάθεια «επανεκκίνησης» του κ. Τσίπρα «το πιο σύντομο ανέκδοτο», υποστηρίζοντας ότι το λεγόμενο «rebranding» του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη αποτύχει.

