Τσίπρας: Δεν έχω σκοπό να απολογηθώ – Επιτύχαμε εκεί που οι άλλοι απέτυχαν

Επίθεση στην κυβέρνηση και ταυτόχρονα απόλυτη υπεράσπιση της δικής του θητείας, από τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» στο Παλλάς, με τον ίδιο να τονίζει ότι δεν προτίθεται να απολογηθεί στους όποιους αντιπάλους του αλλά μόνο στον ελληνικό λαό και να προσθέτει ότι είναι υπερήφανος για τα όσα πέτυχε η κυβέρνησή του.

«Δεν έχω σκοπό να απολογηθώ, ιδίως σε εκείνους που διέπραξαν τον φόνο και τώρα μας κατηγορούν ότι δεν φροντίσαμε όπως έπρεπε τα ορφανά που δημιούργησαν. Είμαι υπερήφανος για όσα καταφέραμε ως κυβέρνηση, καθώς εμείς πετύχαμε εκεί όπου αυτοί αποτύχανε, και μάλιστα δις. «Εκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να αποτύχουμε, αν και ήξεραν καλά ότι η δική μας αποτυχία θα ήταν χαριστική βολή για τη χώρα»», σημείωσε στο ξεκίνημα της ομιλίας του ο πρώην Πρωθυπουργός.

Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση υποστηρίζοντας ότι «Μετά το 2019, μας γύρισαν πίσω στον βάλτο. Ο μισθός ή η σύνταξη τελειώνει στο πρώτο εικοσαήμερο. Οι λογαριασμοί, τα ενοίκια, το κόστος του σούπερ μάρκετ έχουν πολλαπλασιαστεί. Η αγοραστική δύναμη των πολιτών έχει καταρρακωθεί. Να το πω απλά, ένας μισθός 1.300 ευρώ σήμερα αγοράζει μόνο όσα περίπου αγόραζε ένας μισθός 900 ευρώ το 2019», τόνισε και σημείωσε ότι αυξάνεται το ποσοστό των νοικοκυριών που βρίσκονται στο κατώφλι της φτώχειας».

Αναφερόμενος στο θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων, σημείωσε ότι «οι αγρότες βγαίνουν αυτές τις μέρες στους δρόμους γιατί βλέπουν τις επιδοτήσεις τους να γίνονται Φεράρι και κερδισμένα Τζόκερ των “γαλάζιων” παιδιών», προσθέτοντας ότι υπάρχει διάχυτη η αίσθηση ότι η διαφθορά βρίσκεται παντού. «Η ελληνική κοινωνία ασφυκτιά μέσα σε μια ατμόσφαιρα πρωτοφανούς και γενικευμένης διαφθοράς, παράλυσης του κράτους δικαίου, ατιμωρησίας των ισχυρών, έκπτωσης της Δικαιοσύνης και των θεσμών ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας», δήλωσε και έκανε λόγο για τοξικότητα των υποκλοπών, δυσωδία του ΟΠΕΚΕΠΕ και έλλειψη οξυγόνου στο έγκλημα των Τεμπών.

«Για να γίνουν πειστικές κι εφαρμόσιμες οι δίκαιες πολιτικές ανάπτυξης υπάρχει μια βασική προϋπόθεση: Να μοιραστούμε δίκαια τα βάρη που απαιτούνται για την αναγέννηση της πατρίδας. Και δικαιοσύνη εδώ σημαίνει ένα πράγμα: Οι έχοντες και κατέχοντες οφείλουν να στηρίξουν αναλογικά περισσότερο», είπε ο κ. Τσίπρας και προσέθεσε ότι «σήμερα συμβαίνει το ανάποδο: Στηρίζουν τη κερδοφορία και τα πλούτη τους οι μη προνομιούχοι. Αυτό πρέπει επιτέλους να αντιστραφεί. Ο μεγάλος πλούτος πρέπει να στηρίξει την οικοδόμηση του αύριο της πατρίδας μας. Με μια Πατριωτική εισφορά για τα πολύ υψηλά εισοδήματα, τόσο ατομικά, όσο και εταιρικά που θα κατευθύνεται αποκλειστικά σε έναν ειδικό κλειστό λογαριασμό για τη Στήριξη των Νέων Γενεών και κυρίως της νεανικής στέγης».

Επεσήμανε ακόμη ότι η χώρα χρειάζεται μία νέα εθνική πυξίδα. Οπως είπε «τελευταίο αλλά κρίσιμο στους ταραγμένους καιρούς που βιώνουμε: Χρειαζόμαστε νέα εθνική πυξίδα πριν βρεθούμε σε εντελώς αχαρτογράφητα και επικίνδυνα νερά. Η Ελλάδα καλείται να είναι παράγοντας ειρήνης και όχι εν δυνάμει εμπόλεμη δύναμη στον πόλεμο της Ουκρανίας. Να σταθεί απέναντι στη ρωσική εισβολή αλλά και απέναντι στην αντιρωσική υστερία. Η Ελλάδα οφείλει να πάρει καθαρή θέση απέναντι στη γενοκτονία της Γάζας και την πολιτική του Ισραήλ στην περιοχή. Να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος και τα δικαιώματα του λαού της Παλαιστίνης. Η Ελλάδα επιβάλλεται να αντισταθεί στην Ευρώπη της αύξησης των στρατιωτικών δαπανών σε βάρος του κοινωνικού κράτους».

Αναφερόμενος στην Ευρώπη και το μέλλον της, σημείωσε ότι αυτό που είναι αναγκαίο είναι «μια Ευρώπη της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ειρήνης -αυτός πρέπει να είναι ο δικός μας στόχος. Και για να πετύχουμε τον στόχο αυτό, χρειαζόμαστε μια Ελλάδα ισχυρή συνώνυμο της πολιτιστικής και πνευματικής κληρονομιάς της: Της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της αλληλεγγύης» και ταυτόχρονα υπογράμμισε ότι «ισχυρή Ελλάδα – είναι η απάντηση στις μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις του σήμερα. Ισχυρή και αυτοδύναμη, που θα διεκδικεί το ρόλο που της αναλογεί στην Ευρώπη και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας, και όχι ως πρόθυμος και υποτελής δορυφόρος μια του ενός και μια του άλλου συμμάχου μας».

Παραδέχθηκε ότι οι πολίτες δεν εμπιστεύονται τους πολιτικούς και υποστήριξε ότι «οφείλουμε να δούμε αυτή την αλήθεια κατάματα. Ζούμε μια από της χειρότερες περιόδους της μεταπολιτευτικής ιστορίας σε σχέση με την εμπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτική και το πολιτικό σύστημα. Η πλειοψηφία των πολιτών δεν πιστεύει ότι έχουμε αληθινή δημοκρατία. Δεν εμπιστεύεται –και όχι άδικα– τους θεσμούς και ιδιαίτερα τη Δικαιοσύνη. Εχει απαξιώσει τη Βουλή. Δεν πρέπει να υποτιμούμε ότι αυτό το έλλειμμα εμπιστοσύνης προς τη δημοκρατία και τους θεσμούς της, αυτή η κοινωνική απογοήτευση, η αμηχανία, ακόμη και η τυφλή αγανάκτηση, μπορεί να γίνει τροφή για τα τέρατα της ακροδεξιάς και της αντιπολιτικής. Αυτό άλλωστε συμβαίνει ήδη σε πολλές χώρες της Δύσης. Το πρωταρχικό ζητούμενο, λοιπόν, είναι να ξαναζωντανέψουμε την εμπιστοσύνη στη δημοκρατία. Στη δύναμη της πολιτικής συμμετοχής. Και να ξαναφέρουμε στο προσκήνιο το κοινό μας όραμα για μια πατρίδα που μπορεί να αλλάξει με εντιμότητα, σχέδιο και δικαιοσύνη. Και αυτό το όραμα δεν μπορεί να αφορά μόνο μια παράταξη».

Συνέχισε σημειώνοντας ότι υπάρχει ανάγκη ενός «Νέου Πατριωτισμού. Σήμερα θα μιλήσω και για την ανάγκη μιας Νέας Μεταπολίτευσης. Οχι με την έννοια της αλλαγής του Συντάγματος ή πόσο δε μάλλον του Πολιτεύματος. Αλλά με την έννοια ενός μεγάλου πολιτικού Big Bang που θα αναδιατάξει ριζικά τους σημερινούς πολιτικούς συσχετισμούς και θα φέρει στο προσκήνιο νέους πολιτικούς σχηματισμούς. Με την έννοια της επιστροφής των πολιτών στην πολιτική».

Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση παραμένει δυνατή παρά τη διαφθορά, γιατί δεν έχει αντίπαλο. Οπως είπε «κανένα δημοκρατικό σύστημα δε μπορεί να λειτουργήσει χωρίς έλεγχο και χωρίς εναλλακτική στην εκάστοτε κυβέρνηση. Κι αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση ετοιμόρροπη κάτω από το βάρος της αναποτελεσματικότητάς της, της διαφθοράς, και των αδικιών που προκαλεί, που όμως παραμένει κυρίαρχη. Γιατί; Γιατί δεν έχει αντίπαλο. Δεν υπάρχει η πολιτική δύναμη που θα προσδώσει στην υπόκωφη κοινωνική αντίθεση προοπτική αλλαγής. Ενα πειστικό προοδευτικό εναλλακτικό σχέδιο, που θα συνιστά ταυτόχρονα μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Η κοινωνία όμως δε νοιάζεται για αυτό. Για τα άγχη, τους εγωισμούς, τις φιλοδοξίες, τις αποσκιρτήσεις, τις μεταπηδήσεις. Ούτε συγκινείται από πρόχειρες, καθυστερημένες και όψιμες συγκολλήσεις, κινήσεις μικροκομματικής επιβίωσης. Η κοινωνία νοιάζεται και αγωνιά για εναλλακτική προοπτική».

Δήλωσε ότι ο ίδιος παραιτήθηκε από τη Βουλή αλλά όχι «από τη βούληση να αγωνιστούμε μαζί για να δώσουμε διέξοδο, να δώσουμε ξανά υπόσταση και νόημα στην αλληλεγγύη και την πρόοδο. Και η διέξοδος σήμερα είναι μέσα από τη παρέμβασή μας οι προοδευτικοί και δημοκρατικοί πολίτες να δώσουμε μια φρέσκια πνοή που θα παρασύρει τις αδρανείς γραφειοκρατίες. Εναν νέο άνεμο αλλαγής, που όμως για να έρθει για τον τόπο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσει από εμάς. Αυτό που απαιτείται, λοιπόν, σήμερα για τη δημοκρατική παράταξη, είναι να προχωρήσει σε διεργασίες Επανίδρυσης της πολιτικής και οργανωτικής της υπόστασης. Με στόχο όχι να αναπαράγει ελίτ και γραφειοκρατίες σε κομματικά αξιώματα, αλλά να γίνει ξανά πρωταγωνιστική δύναμη, για τον λαό και για τον τόπο».

Μεταξύ άλλων, το «παρών» έδωσαν οι: Στέφανος Τζουμάκας, Λούκα Κατσέλη, Δώρα Αυγέρη, Διονύσης Τεμπονέρας, Κατερίνα Παπακώστα, Βασίλης Κόκκαλης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μίλτος Ζαμπάρας, Γιάννης Σαρακιώτης, Σπύρος Δανέλλης, Δώρα Αυγέρη, Σιμεών Κεδίκογλου, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Νίκος Συρμαλένιος, Γιάννης Ραγκούσης, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, Μαρίνα Κοντοτόλη, Γιώργος Ψυχογιός, Βασίλης Τσίρκας, Χρήστος Γιαννούλης, Στέφανος Τζουμάκας, Γιάννης Μπαλάφας, Κώστας Μπάρκας, Καλλιόπη Βέττα, Γιάννης Μαντζουράνης, Παναγιώτης Παναγιώτου, Αθηνά Λινού, Κατερίνα Νοτοπούλου, Χρήστος Σπίρτζης, Νεφελούδης, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Χρήστος Κυμπιζής, Νατάσα Γκαρά, Νίκος Μπίστης, Γιάννης Μουζάλας, Διονύσης Καλαματιανός, Στέλιος Παππάς, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Κώστας Ζουράρις, Μαρία Ρεπούση.

