Η εγκληματική προχειρότητα των τηλεοπτικών δικαστών

Παρακολούθησα μια μεσημεριανή εκπομπή, από αυτές με τις πολύ δραματικές μουσικές και τις βαρύγδουπες «απειλές» για αποκαλύψεις που θα σοκάρουν το πανελλήνιο. Ο παρουσιαστής, κοιτάει την κάμερα με εξίσου απειλητικό ύφος, όσο στο πάνελ τρεις άνθρωποι (ανάμεσά τους και μια ποινικολόγος) δικάζουν ασταμάτητα όσα συμβαίνουν ή δεν συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία και κυρίως στο λεγόμενο «αστυνομικό δελτίο».

Ας πούμε ότι το ύφος και η θεματολογία είναι περί ορέξεως• υπάρχει πράγματι ευρύ κοινό που αρέσκεται να βλέπει για εκατοστή φορά ένα φρικαλέο βίντεο ή να ακούει ένα τρομακτικό ηχητικό, από ένα έγκλημα. Χωρίς αυτά να συνοδεύονται απαραίτητα από κάποια αποκάλυψη, εκτός της «μαρτυρίας» ενός ανθρώπου ο οποίος στην πραγματικότητα δεν γνωρίζει τίποτε για την υπόθεση. Εξάλλου, την εξιχνίαση θα την κάνει η αστυνομία, όχι ο θεατής από τον καναπέ του.

Υπάρχουν, όμως, και κάποια θέματα τα οποία είναι ειδικού χειρισμού. Αυτό δεν εμποδίζει τις εκπομπές αυτές να καταπιάνονται μαζί τους, προσφέροντας στο κοινό σωρούς τρομολαγνείας και καταγγελτικότητας, χωρίς ωστόσο τη στοιχειώδη σοβαρότητα που απαιτείται.

Μια τέτοια υπόθεση είναι εκείνη μιας 10χρονης μαθήτριας, την οποία προσέγγισε ένας «παιδόφιλος» στο TikTok. Την καταγγελία έκανε η μητέρα της -μιλώντας με κρυμμένο πρόσωπο- η οποία προσκόμισε στην εκπομπή μηνύματα (ηχητικά και γραπτά) τα οποία αντάλλαξε η ίδια με τον θύτη, αφότου η κόρη της τής είπε τι συμβαίνει.

Από αυτά φαίνεται όντως ότι κάποιος «την πέφτει» στο παιδάκι, ζητώντας του επίμονα γυμνές φωτογραφίες. Η καταγγέλουσα λέει, ακολούθως, ότι πήγε στην αστυνομία και εκεί τη συμβούλευσαν να κάνει «μπλοκ» τον χρήστη, καθώς «εάν προχωρήσει σε καταγγελία, αυτά τα πράγματα παίρνουν πάνω από έξι μήνες».

Το πολύ ενδιαφέρον ξεκινά εδώ. Κανείς στην εκπομπή δεν αναρωτήθηκε γιατί ένα 10χρονο κορίτσι να έχει TikTok, και μάλιστα χωρίς έλεγχο από τους γονείς του. Οταν κάποιος στο πάνελ ψέλλισε ότι ίσως αυτό δεν είναι πολύ σωστό, η απάντηση ήταν «επειδή έχουν όλοι οι συμμαθητές της» και ο παρουσιαστής έσπευσε να δηλώσει ότι «αυτό δεν είναι το σημαντικό». Λογικό, διότι εάν τα έβαζε με τη μητέρα θα έχανε τον μοναδικό του «μάρτυρα».

Ετσι, το μείζον που θα μπορούσε και θα έπρεπε να κουβεντιαστεί γύρω από ένα τέτοιο θέμα, όχι απλώς παραλείφθηκε εντελώς, αλλά -ακόμη χειρότερα- παρουσιάστηκε σαν κάτι εντελώς νορμάλ: Εχουν οι συμμαθητές της, έχει κι αυτή, πάμε παρακάτω. Που πάμε; Στην καταγγελία. Σε λιγότερο από 10 λεπτά, ο αστυνομικός -που δεν του ζητήθηκε η μαρτυρία του- βγήκε από άχρηστος έως διεφθαρμένος (sic) και το πάνελ απεφάνθη ότι «πρέπει να απομακρυνθεί από την υπηρεσία του».

Ο παρουσιαστής κοίταξε ξανά απειλητικά την κάμερα, σε κοντινό πλάνο, και υποσχέθηκε ότι «δεν θα αφήσουν το θέμα έτσι».

Η συγκεκριμένη εκπομπή έχει αρκετή τηλεθέαση, η οποία προφανώς οφείλεται κατά πολύ στο καταγγελτικό της ύφος. Ο θεατής παρακολουθεί τους τηλεοπτικούς «δικαστές» να βγάζουν αποφάσεις σε αυτήν την παρωδία ρεπορτάζ και του συμβαίνουν ταυτόχρονα δύο πράγματα: Το ένα είναι ότι ενισχύεται η άποψή του πως όλο το σύστημα είναι διεφθαρμένο (ή, στην καλύτερη περίπτωση, άχρηστο). Ετσι, ενισχύεται ο γενικευμένος θυμός του. Το άλλο είναι ότι αισθάνεται ανακούφιση διότι υπάρχει κάποιος εκεί έξω που θα τον ακούσει (άσχετο εάν έχει δίκιο ή άδικο, ή εάν δεν είναι άμοιρος ευθυνών ο ίδιος) και θα προβάλλει μονοδιάστατα την πλευρά του.

Χιλιάδες γονείς που παρακολούθησαν αυτήν την εκπομπή αισθάνθηκαν δικαιωμένοι που δίνουν στα 10χρονα παιδιά τους κινητά με πλήρη πρόσβαση στα social media, αδιαφορώντας για τους ειδικούς που φωνάζουν για το αντίθετο. Οι ειδικοί ήταν απόντες από την εκπομπή, διότι οι ειδικοί θα έλεγαν το προφανές: Οτι ευθύνεται και η μητέρα.

Οι εκπομπές αυτές, όμως, δεν χρειάζονται ειδικούς, ούτε στοιχεία, ούτε έρευνες. Δεν χρειάζονται αναλύσεις και λύσεις. Χρειάζονται αγνό, ατόφιο θυμό. Το καύσιμο της γενικευμένης αγανάκτησης, που ακρωτηριάζει τη δημόσια συζήτηση, κρατάει την κοινωνία σε παράλυση και τον τηλεθεατή κολλημένο στην οθόνη του• ο κόσμος εκεί έξω είναι πολύ τρομακτικός, ενώ εδώ, μέσα στο τηλεοπτικό «γυαλί» υπάρχει ένα καταφύγιο που εκφράζεται με το αγριεμένο βλέμμα του παρουσιαστή-τιμωρού και τις «ετυμηγορίες» του πάνελ.

Είναι άγνωστο εάν ο αστυνομικός ήταν όντως απροετοίμαστος να διαχειριστεί την καταγγελία. Είναι, επίσης, πιθανό. Μπορεί, από την άλλη, απλώς να προσπάθησε να καθοδηγήσει την καταγγέλουσα, με τρόπο που δεν της άρεσε. Λύθηκε το θέμα με το τηλεοπτικό δικαστήριο; Προφανώς όχι. Απολύτως τίποτε δεν λύθηκε, διότι για να λυθούν τα θέματα χρειάζονται άλλου είδους προσεγγίσεις. Χρειάζονται κόπο, χρόνο και σοβαρότητα.

Τίποτε από τα παραπάνω δεν διατίθεται στις καταγγελτικές εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης και δεν χρειάζεται κιόλας. Διότι εάν αρχίσουν τα προβλήματα να προσεγγίζονται με σοβαρότητα και σκοπό να λυθούν, παρουσιαστές και πανελίστες θα βρεθούν στα σπίτια τους.

Εκεί που θα έπρεπε να βρίσκονται έτσι κι αλλιώς. Κι αν αυτό ακούγεται «απειλητικό», στην πραγματικότητα είναι απλώς προσαρμοσμένο στο δικό τους ύφος.

