LIVE: Παγκόσμιο σοκ από τις ρωσικές θηριωδίες στην Μπούτσα

Η 40ή ημέρα του πολέμου στην Ουκρανία ξημέρωσε με τον κόσμο σε σοκ από τις αποκαλύψεις για τα όσα συνέβησαν στην Μπούτσα, τη μικρή πόλη στα περίχωρα του Κιέβου, κατά το διάστημα που βρέθηκε υπό ρωσική κατοχή. Οι δεκάδες άμαχοι που βρέθηκαν δολοφονημένοι στους δρόμους, και άλλοι εκατοντάδες που ενταφιάστηκαν γρήγορα σε ομαδικούς τάφους, κάνουν τη Δύση να μιλά για εγκλήματα πολέμου και να ζητούν από τον Βλαντίμιρ Πούτιν να αντιμετωπίσει τη Δικαιοσύνη. Για «κτήνη» μίλησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

09:53 Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με βάση τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ, ανακοίνωσε ότι το τελευταίο 24ωρο (3/4/2022) στην Ελλάδα εισήλθαν 303 ουκρανοί πρόσφυγες, από τους οποίους 60 ανήλικοι.

Από τον Προμαχώνα πέρασαν 172, από τους Ευζώνους 14 και από τα υπόλοιπα χερσαία σύνορα 24. Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» αφίχθησαν 66, στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» 24 και σε άλλα αεροδρόμια τρεις.

Συνολικά, από την έναρξη του πολέμου, στην Ελλάδα έχουν περάσει τα σύνορα 17.033 ουκρανοί υπήκοοι, από τους οποίους 5.177 ανήλικοι.

09:41 Στην ομιλία του μετά τη νέα επανεκλογή του στην πρωθυπουργία της Ουγγαρίας ο Βίκτορ Ορμπαν, αποκάλεσε τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσι ως έναν από τους «αντιπάλους» που έπρεπε να ξεπεράσει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, όπως μετέδωσε το CNN.

09:18 Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρενέβη μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος στην 64η τελετή απονομής των μουσικών βραβείων Grammy που έγινε στο Λας Βέγκας των ΗΠΑ αργά το βράδυ της Κυριακής (ξημερώματα Δευτέρας, ώρα Ελλάδος), ζητώντας από συμμετέχοντες και τηλεθεατές να στηρίξουν τη χώρα του «με όποιο τρόπο μπορείτε».

«Ο πόλεμος. Ποιο είναι το ακριβώς αντίθετο της μουσικής; Η σιωπή των κατεστραμμένων πόλεων και των νεκρών», δήλωσε ο Ζελένσκι ο οποίος εμφανίστηκε στο βίντεο φορώντας το γνωστό χακί μπλουζάκι πριν εμφανιστεί στη σκηνή των Grammy για να τραγουδήσει ο Τζον Λέτζεντ μαζί με τους ουκρανούς καλλιτέχνες Μίκα Νιούτον και Λιούμπα Γιακιμτσούκτ.

«Οι μουσικοί μας φορούν αλεξίσφαιρα γιλέκα αντί για σμόκιν. Τραγουδούν για τους τραυματίες στα νοσοκομεία, ακόμη και για αυτούς που δεν μπορούν να τους ακούσουν. Αλλά η μουσική ακούγεται ανεξαρτήτως συνθηκών», είπε μεταξύ άλλων ο ουκρανός πρόεδρος

08:00 Το πρωτοσέλιδο της γαλλικής Libération για τη σφαγή στη Μπούτσα: H βαρβαρότητα.

06:17 Τα ρωσικά στρατεύματα άρχισαν να αποσύρονται από τη Σούμι, στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο.

Είναι πολύ νωρίς για να κριθεί εάν η περιοχή απελευθερώθηκε, ανέφερε ο Ντμίτρο Ζιβίτσκι, επικεφαλής της περιφερειακής αυτοδιοίκησης της Σούμι, κατά το πρακτορείο ειδήσεων UNIAN.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, μεγάλος αριθμός ρώσων στρατιωτικών εντοπίστηκε στην περιοχή την περασμένη εβδομάδα και αναφέρθηκαν επιθέσεις εναντίον αμάχων. Στρατιωτικά οχήματα μεταφέρθηκαν από το Κίεβο και την Τσερνίχιβ προς τη Ρωσία, και πλέον στην περιοχή είναι ορατά πολλά κατεστραμμένα άρματα μάχης και άλλος εξοπλισμός.

06:00 Τα πρωτοσέλιδα του βρετανικού Τύπου της Δευτέρας αποτυπώνουν τη φρίκη και τον αποτροπιασμό της διεθνούς κοινότητας για όσα συνέβησαν στην Μπούτσα με τους δεκάδες αμάχους να έχουν εκτελεστεί και ενταφιαστεί σε ομαδικούς τάφους.

→ Ο Guardian: Τρόμος στη Μπούτσα – η Ρωσία κατηγρείται για βασανισμούς και σφαγές αμάχων

→Οι Times: Πολίτες «εκτελέστηκαν στους δρόμους»

→ H Daily Telegraph: Οι Σύμμαχοι θέλουν ο Πούτιν να βρεθεί αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη για θηριωδίες πολέμου

→Η Daily Mirror: Η τελευταία θηριωδία του Πούτιν – Γενοκτονία

→ Οι Financial Times: Η Ευρωπαϊκή Ενωση σχεδιάζει νέες κυρώσεις καθώς υπάρχουν ενδείξεις για εγκλήματα πολέμου

05:50 Η πόλη Τσερνίχιβ της βόρειας Ουκρανίας έχει καταστραφεί κατά το 70% εξαιτίας των ρωσικών επιθέσεων. Αυτό δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Βλαντισλάβ Ατροσένκο.

«Οι συνέπειες είναι φοβερές, όπως και στην Μπούτσα και στο Χάρκοβο και μάλλον και στη Μαριούπολη», είπε ο Ατροσένκο σε ουκρανικό τηλεοπτικό δίκτυο. Μέρος των δηλώσεών του αναδημοσίευσε η εφημερίδα Ουκραΐνσκα Πράβντα.

05:02 Δορυφορική φωτογραφία με τους ομαδικούς τάφους γύρω από τον ναό του Αγίου Ανδρέα στην Μπούτσα.

02:54 Νέες εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη της Οδησσού, λιμάνι στρατηγικής σημασίας στη νότια Ουκρανία, μετέδωσε δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

!! 02:01 Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι μπορεί να έρθουν στο φως κι άλλες «φρικαλεότητες», να αποκαλυφθούν «ακόμη περισσότεροι θάνατοι και εγκλήματα» στις περιοχές της χώρας του υπό ρωσικό έλεγχο.

«Διότι αυτή είναι φύση του ρωσικού στρατού που εισέβαλε στη χώρα μας. Είναι κτήνη που δεν ξέρουν άλλο τρόπο να δρουν», υποστήριξε σε μαγνητοσκοπημένο διάγγελμά του. Πρόσθεσε πως θέλει κάθε μητέρα ρώσου στρατιώτη να δει τα πτώματα των αμάχων στην Μπούτσα και αλλού.

«Τι έκαναν; Γιατί τους σκότωσαν; Τι έκανε ένας άμαχος που απλά οδηγούσε το ποδήλατό του;»

«Γιατί άμαχοι σε μια ειρηνική ουκρανική πόλη βασανίστηκαν μέχρι θανάτου; Γιατί στραγγάλισαν γυναίκες αφού τους έβγαλαν τραβώντας τους από τα αυτιά τα σκουλαρίκια; Πώς μπόρεσαν να βιάζουν γυναίκες και να τις σκοτώνουν μπροστά στα παιδιά τους; Να περιγελούν τα θύματά τους ακόμα και μετά τον θάνατό τους; Γιατί πάτησαν πτώματα με άρματα μάχης; Τι έκανε η Μπούτσα στη Ρωσία σας;».

02:22 Το Κρεμλίνο είπε ότι «αδύνατον» να απομονωθεί η Ρωσία στον σύγχρονο κόσμο, παρότι η χώρα βρίσκεται στο στόχαστρο δυτικών κυρώσεων άνευ προηγουμένου εξαιτίας της στρατιωτικής εισβολής της στην Ουκρανία.

«Δεν μπορεί να υπάρξει απομόνωση της Ρωσίας, είναι τεχνολογικά αδύνατον στον σύγχρονο κόσμο», έκρινε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, ο Ντμίτρι Πεσκόφ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο πρώτο κανάλι της ρωσικής δημόσιας τηλεόρασης, αποσπάσματα της οποίας αναμεταδόθηκαν από ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Η Ρωσία είναι μεγαλύτερη (σε έκταση) από την Ευρώπη», πρόσθεσε.

Οι δυτικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας δεν σταματούν να πολλαπλασιάζονται από την έναρξη αυτής που το Κρεμλίνο αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία, την 24η Φεβρουαρίου.

«Όμως, αργά ή γρήγορα, θα πρέπει να κάνουμε διάλογο, είτε το θέλουν πέραν του Ατλαντικού είτε όχι», εκτίμησε ο Πεσκόφ.

01:45 Ο καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό προστέθηκε και αυτός στους ηγέτες του κόσμου που καταδίκασαν τις φρικαλεότητες στην Μπούτσα, αποδίδοντάς τες ευθέως στη Μόσχα. Ο Τριντό καταδίκασε τους «ειδεχθείς και φρικιαστικούς» φόνους αμάχων στην ουκρανική πόλη, προσάπτοντας την ευθύνη γι’ αυτούς στη Ρωσία.

«Καταδικάζουμε σθεναρά τους φόνους αμάχων στην Ουκρανία, κινητοποιούμαστε για να λογοδοτήσει το ρωσικό καθεστώς», ανέφερε ο Τριντό μέσω Twitter.

