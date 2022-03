LIVE: Ολοκληρωτικός οικονομικός πόλεμος στον Πούτιν

Ενώ οι βομβαρδισμοί των ουκρανικών πόλεων συνεχίστηκαν για μία ακόμα νύχτα, η Ρωσία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με έναν ολοκληρωτικό οικονομικό πόλεμο από σχεδόν όλον τον άλλον κόσμο. Ακόμα και εμβληματικές φίρμες, που είχαν κάνει την είσοδό τους στη Μόσχα πριν καν καταρρεύσει η Σοβιετική Ένωση αποχωρούν, οι ΗΠΑ και η Βρετανία επιβάλλουν εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο, ο Fitch εκτιμά ότι η χρεκοπία είναι θέμα χρόνου. Θα αντέξει ο Βλαντίμιρ Πούτιν;

08:55 Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών (CERN) ανακοίνωσε ότι δεν θα κάνει νέες συνεργασίες με ρωσικούς επιστημονικούς φορείς μετά από σχετικό αίτημα Ουκρανών επιστημόνων, ως απάντηση στην εισβολή της Ουκρανίας στη Ρωσία. Είναι η πρώτη σοβαρή ένδειξη ότι ακόμη και ένα πεδίο όπως η Επιστήμη και Τεχνολογία, όπου η διεθνής επιστημονική συνεργασία αποτελεί κοινό τόπο, συχνά με ρωσική συμμετοχή, απειλείται πλέον λόγω του πολέμου.

08:10 Η γαλλική εταιρεία Dassault Systèmes ανακοίνωσε ότι διακόπτει κάθε νέα επιχειρηματική δραστηριότητα στη Ρωσία και στη Λευκορωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» στον «ουκρανικό λαό», αναφέρει ανακοίνωσή της.

«Η Dassault Systèmes αποφάσισε να αναστείλει κάθε νέα δραστηριότητα στη Ρωσία και στη Λευκορωσία», κάτι «που θα εφαρμοστεί αυτή την εβδομάδα», κατά το δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

!! 07:35 Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ θα ταξιδέψει εντός της ημέρας στην Τουρκία, όπου θα έχει επαφές με τον ουκρανό ομόλογό του Ντμίτρο Κουλέμπα, όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα τις υπηρεσίες του.

06:33 Στην καταστροφή γεφυρών έχει προχωρήσει ο ουκρανικός στρατός προκειμένου να εμποδίσει την προέλαση των Ρώσων. Σύμφωνα με το Κίεβο οι καταστροφές σε υποδομές έως τώρα αποτιμώνται σε 10 δισ. δολάρια.

06:02 Ο υπουργός Βιομηχανίας της Ιαπωνίας, Κοΐτσι Χαγκιούντα, δήλωσε ότι το Τόκιο θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να αποσύρει τη συμμετοχή του στα «έργα της Σαχαλίνης» –αναφερόμενος σε μεγάλα ενεργειακά κοιτάσματα στο ρωσικό νησί Σαχαλίνη– εάν αυτό θα συνέβαλε να σταματήσει η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία.

05:51 Η Τζίνα Ραϊμόντο, υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, δήλωσε στους New York Times ότι οι κινεζικές εταιρείες που συνεργάζονται με τη Ρωσία μπορεί να υποστούν συνέπειες και να αποκλειστούν από την αμερικανική αγορά. Η υπουργός εξήγησε ότι σε περίπτωση που αψηφήσουν το εμπάργκο που επεβλήθηκε στη Μόσχα, οι κινεζικές εταιρείες δεν θα έχουν πρόσβαση σε αμερικανική τεχνολογία και λογισμικό που χρειάζονται για να παράγουν τα προϊόντα τους.

05:39 Ο υπουργός Μεταφορών της Βρετανίας, Γκραντ Σαπς, διεμήνυσε ότι οποιοδήποτε ρωσικό αεροσκάφος εισέρχεται στον εναέριο χώρο του Ηνωμένου Βασιλείου θα θεωρείται πλέον πως διαπράττει «ποινικό αδίκημα».

«Έκανα ποινικό αδίκημα οποιοδήποτε ρωσικό αεροσκάφος να εισέρχεται στον εναέριο χώρο του ΗΒ και τώρα η κυβέρνηση της αυτής μεγαλειότητος θα μπορεί να συλλαμβάνει τα αεροπλάνα αυτά», ανέφερε ο υπουργός μέσω Twitter.

!! 05:19 Τα συστήματα που επιτρέπουν τον εξ αποστάσεως έλεγχο των πυρηνικών υλικών στο κατεστραμμένο πυρηνικό εργοστάσιο στο Τσερνόμπιλ της Ουκρανίας έχουν πάψει να μεταδίδουν δεδομένα στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), ανακοίνωσε ο θεσμός, που προειδοποιεί ότι υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

04:46 Η ισοτιμία ρούβλι – δολάριο ΗΠΑ ανήλθε σε 130,00, καθώς το ρωσικό εθνικό νόμισμα «συνήλθε» μερικώς από το αρνητικό ρεκόρ της Δευτέρας που ήταν 155,00 ρούβλια για ένα δολάριο. Η άνοδος αποδίδεται στην απροθυμία της Γερμανίας και της Νοτίου Κορέας να επιβάλλουν εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο, ακολουθώντας τις ΗΠΑ.

04:33 Η πώληση ξένων νομισμάτων αναστέλλεται στη Ρωσία ως την 9η Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε η κεντρική τράπεζα της χώρας που πλήττεται από κυρώσεις άνευ προηγουμένου από τη Δύση εξαιτίας της ρωσικής στρατιωτικής επέμβασης στην Ουκρανία.

Μεταξύ της 9ης Μαρτίου και της 9ης Σεπτεμβρίου 2022, «οι τράπεζες δεν θα μπορούν να πωλούν ξένα νομίσματα στους πολίτες», ανέφερε ανακοίνωση Τύπου της κεντρικής τράπεζας, προσθέτοντας πάντως ότι οι Ρώσοι θα μπορούν να ανταλλάσσουν ξένα νομίσματα με ρούβλια κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής «ανεξαρτήτως χρονικής στιγμής και ποσού».

Η εκταμίευση ρευστού από λογαριασμούς σε ξένο νόμισμα στις ρωσικές τράπεζες θα περιοριστεί εξάλλου στις 10.000 δολάρια ΗΠΑ ως την 9η Σεπτεμβρίου· το υπόλοιπο ποσό δεν θα μπορεί να αναληφθεί παρά μόνο σε ρούβλια βάσει της τρέχουσας ισοτιμίας.

04:02 Οι πρώτοι άμαχοι που απομακρύνθηκαν μέσω των λεγόμενων ανθρωπιστικών διαδρόμων από την Σούμι, 350 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Κιέβου, έφθασαν «με ασφάλεια» σε κεντρική περιοχή της χώρας, ανακοίνωσε χθες Τρίτη ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της ουκρανικής προεδρίας.

«Καλή είδηση, οι άμαχοι απομακρύνθηκαν από τη Σούμι. Η πρώτη οχηματοπομπή 22 λεωφορείων έφθασε στην (πόλη) Πολτάβα», νοτιοανατολικά του Κιέβου, ενημέρωσε ο Κιρίλο Τιμοσένκο μέσω Telegram.

«1.100 ξένοι φοιτητές θα συνεχίσουν σιδηροδρομικώς προς τη Λβιβ. Επί του παρόντος όλοι είναι ασφαλείς, τους μοιράστηκαν τρόφιμα», συνέχισε.

Μια δεύτερη οχηματοπομπή, αποτελούμενη από 39 λεωφορεία με άμαχους, ήταν καθ’ οδόν και «βρίσκεται ήδη στην περιφέρεια» της πόλης αυτής, συνέχισε. «Πρόκειται για παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένους, ξένους φοιτητές». Μπορούν «να μείνουν στην Πολτάβα ή να συνεχίσουν προς τη Λβιβ», δυτικά, έγραψε.

!! 02:58 Ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε εκ νέου το αξιόχρεο της Ρωσίας τονίζοντας ότι η απόφασή του αυτή αντανακλά την εκτίμηση πως ο κίνδυνος η Μόσχα να κηρύξει στάση πληρωμών του δημόσιου χρέους της είναι «άμεσος».

Οπως και οι άλλοι δύο λεγόμενοι «μεγάλοι» οίκοι αξιολόγησης (Standard & Poors Global Ratings και Moody’s), ο Fitch είχε ήδη τοποθετήσει στις αρχές Μαρτίου το μακροπρόθεσμο χρέος της Ρωσίας στην κατηγορία αυτών που ενδέχεται να πάψουν να εξυπηρετούνται, εν μέσω της επιβολής αλλεπάλληλων οικονομικών κυρώσεων από τη Δύση στη Μόσχα λόγω της στρατιωτικής εισβολής στην Ουκρανία.

O Fitch υποβάθμισε ακόμη περισσότερο τη Ρωσία, από τη βαθμίδα «B» στη «C», κάνοντας λόγο για «εξελίξεις που υπονόμευσαν περαιτέρω» τη βούληση της Μόσχας να συνεχίσει «να αποπληρώνει το δημόσιο χρέος της».

Αιτιολογώντας αυτή την απόφαση, ο Fitch επικαλείται προεδρικό διάταγμα που υπογράφτηκε την 5η Μαρτίου και μπορεί να επιτρέψει η Ρωσία να αποπληρώνει τους πιστωτές της σε συγκεκριμένες χώρες με ρούβλια, όχι με ξένο νόμισμα.

01:11 Η υφυπουργός Εξωτερικών για Πολιτικές Υποθέσεις, Βικτώρια Νούλαντ, δήλωσε ότι πιστεύει πως ο πόλεμος θα τελειώσει «όταν ο Πούτιν συνειδητοποιήσει ότι αυτή η περιπέτεια έχει θέσει τη δική του ηγεσία σε κίνδυνο, με τον δικό του στρατό, με τους δικούς του ανθρώπους, αιμορραγεί τις ζωές του λαού της Ρωσίας, του στρατού της Ρωσίας και του μέλλοντός τους με βάση τη δική του ματαιοδοξία».

Μιλώντας σε ακρόαση της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, είπε ότι ο Πούτιν «θα πρέπει να αλλάξει πορεία, διαφορετικά ο ρωσικός λαός θα πάρει την κατάσταση στα χέρια του».

«Αλλά από την προοπτική των ΗΠΑ, ο τελικός σκοπός είναι η στρατηγική ήττα του προέδρου Πούτιν σε αυτή την περιπέτεια», τόνισε.

Ερωτηθείσα τι ώθησε τον Πούτιν να εισβάλει τώρα, είπε ότι μια τέτοια ερώτηση θα έπρεπε να απευθύνεται στον Ρώσο ηγέτη, αλλά πρόσθεσε ότι πιστεύει ότι «με τα χρόνια, η αυτοκρατορική φιλοδοξία του Πούτιν έχει αυξηθεί και είναι δυσαρεστημένος με τα τελευταία 30 χρόνια της Ρωσίας. Λαχταρούσε για αρκετό καιρό να είναι ο τύπος που θα βοηθήσει στην αναδημιουργία της Σοβιετικής Ένωσης, η πτώση της οποίας -είχε είπε- ήταν μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ού αιώνα».

00:37 H Starbucks, κολοσσός του καφέ, ανακοίνωσε ότι διακόπτει τη δραστηριότητά της και την αποστολή προϊόντων της στη Ρωσία, εξαιτίας της εισβολής στην Ουκρανία. O Κέβιν Τζόνσον, αφεντικό της εταιρείας, είπε ότι θα υπάρξει στήριξη στους περίπου 2.000 συνεργάτες της που ζουν από τα Starbucks στη Ρωσία.

00:19 Η Coca-Cola Co και η PepsiCo Inc ανακοίνωσαν πως αναστέλλουν τις πωλήσεις των αναψυκτικών τους στη Ρωσία, με τους δύο κολοσσούς να προστίθενται στη μακρά λίστα επιχειρήσεων της Δύσης που «παγώνουν» τις δραστηριότητές τους στη χώρα αυτή μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, η Coca-Cola ανακοίνωσε πως αναστέλλει όλες τις δραστηριότητές της στη Ρωσία, αναφέροντας σε μια λιτή ανακοίνωση ότι «θα συνεχίσει να αξιολογεί την κατάσταση και τις εξελίξεις».

Από την πλευρά της, η PepsiCo ανακοίνωσε πως αναστέλλει την πώληση αναψυκτικών στη Ρωσία, αλλά θα συνεχίσει να διαθέτει στη ρωσική αγορά γαλακτοκομικά προϊόντα και βρεφικό γάλα σε σκόνη.

Νωρίτερα, η αλυσίδα McDonald’s Corp είχε ανακοινώσει πως κλείνει προσωρινά τα 847 εστιατόριά της στη Ρωσία.

