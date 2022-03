Ζελένσκι: Βομβάρδισαν παιδιατρικό νοσοκομείο στη Μαριούπολη – παιδιά είναι στα συντρίμμια

Ενα νοσοκομείο παίδων στην ουκρανική πόλη Μαριούπολη καταστράφηκε από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές. Την είδηση δημοσιοποίησε πρώτα, το απόγευμα της Τετάρτης, το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης σε ανάρτησή του γράφοντας: «Οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής έριξαν πολλές βόμβες στο νοσοκομείο παίδων. Η καταστροφή είναι κολοσσιαία».

Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε μια δική του ανάρτηση, ζητώντας από τη Δύση να εφαρμόσει απαγόρευση πτήσεων πάνω από τη χώρα, κάτι που έως τώρα το ΝΑΤΟ και οι άλλες χώρες διστάζουν να κάνουν. «Εχετε τη δύναμη αλλά φαίνεται να χάνετε ανθρωπιά» κατήγγειλε ο Ζελένσκι.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022