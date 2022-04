Σερένα Γουίλιαμς και Λιούις Χάμιλτον βάζουν λεφτά για να αγοράσουν την Τσέλσι

Δύο από τους μεγαλύτερους αθλητικούς αστέρες του κόσμου που όμως δεν έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο εμφανίζονται έτοιμοι να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να αποκτήσουν μερίδιο της αγγλικής Τσέλσι.

Η κορυφαία τενίστρια Σερένα Γουίλιαμς και ο πολυνίκης οδηγός της Formula 1, Λιούις Χάμιλτον ανήκουν, σύμφωνα με το Sky News, σε ομάδα επενδυτών που με επικεφαλής τον πρώην πρόεδρο της British Airways, Μάρτιν Μπρόουτον, θέλει να εξαγοράσει την ομάδα του ρώσου ολιγάρχη Ρόμαν Αμπράμοβιτς.

BREAKING | Sir Lewis Hamilton and Serena Williams are committing millions of pounds to one of the bids vying to become the new owners of Chelsea Football Club ⬇pic.twitter.com/CXqs0kEdBw

— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) April 21, 2022