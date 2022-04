Ασφυκτικό αποκλεισμό του Azovstal διέταξε ο Πούτιν

«Καταλάβαμε τη Μαριούπολη εκτός από το Azovstal». Αυτό ήταν το μήνυμα του υπουργού Αμυνας της Ρωσίας, Σεργκέι Σοϊγκού, στον Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την ενημέρωση για την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία που η Ρωσία συνεχίζει να ονομάζει «ειδική επιχείρηση».

Οι αναφορές διεθνών πρακτορείων λένε ακόμη ότι ο ρώσος πρόεδρος συνεχάρη τον Σοϊγκού για την επιτυχημένη επιχείρηση και έδωσε εντολή να ματαιωθεί η έφοδος στο εργοστάσιο Azovstal, προσθέτοντας ότι αυτό πρέπει να αποκλειστεί έτσι ώστε να μην μπορεί να βγει ούτε «μύγα».

«Θεωρώ ότι δεν είναι αρμόζουσα η προτεινόμενη επίθεση στην βιομηχανική ζώνη. Διατάσσω να ακυρωθεί» δήλωσε ο Πούτιν. «Θα πρέπει να σκεφτούμε (…) τη ζωή και την υγεία των στρατιωτών μας και των αξιωματικών μας, δεν θα πρέπει να διεισδύσουμε σε αυτές τις κατακόμβες και να συρθούμε κάτω από τη γη» είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα πάντως με τον ρώσο υπουργό Αμυνας, η Ρωσία θα χρειαστεί αρκετές ημέρες για να «ρίξει» το εργοστάσιο.

At the Kremlin, Putin meets with Defense Minister Shoigu, who says that Mariupol is now “liberated” except for the 2,000+ “nationalists” holed up at the Azovstal iron and steel works. https://t.co/x90qO1mSgl pic.twitter.com/NaV8JCQVib

