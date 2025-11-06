Κυβέρνηση σε δήμαρχο Πατρέων: Το ξήλωμα πινακίδων από το σχολεία δεν συνιστά πρόοδο

Η συζήτηση για τον τρόπο αναβάθμισης των δημόσιων σχολείων επανέρχεται στο προσκήνιο, μετά την επιλογή του δημάρχου Πατρέων να κατεβάσει πινακίδα από σχολικό κτίριο που είχε ανακαινιστεί μέσω του προγράμματος «Μαριέτα Γιαννάκου».

Η κίνηση προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις, με την κυβέρνηση να υπερασπίζεται το πρόγραμμα ως ένα εργαλείο εκσυγχρονισμού των σχολικών υποδομών σε όλη τη χώρα.

Την πολιτική στόχευση και τα αποτελέσματα του προγράμματος «Μαριέτα Γιαννάκου» υπερασπίστηκε εκ νέου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάζοντας την πρόσφατη απόφαση του δημάρχου Πατρέων να αφαιρέσει την πινακίδα που είχε τοποθετηθεί έξω από σχολείο της πόλης, το οποίο ανακαινίστηκε μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος.

«Το ξήλωμα δεν είναι πολιτική και σίγουρα δεν συνιστά πρόοδο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης, τονίζοντας πως το πρόγραμμα έχει στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας μαθητών και εκπαιδευτικών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι το πρόγραμμα βρίσκεται στη φάση της επέκτασης, με επιπλέον 300 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες και 250 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, γεγονός που, όπως σημείωσε, θα επιτρέψει την αναβάθμιση ακόμη 2.500 σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα, πέραν των 431 σχολείων που έχουν ήδη ανακαινιστεί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

* βελτιώσεις στην προσβασιμότητα,

* σύγχρονες υποδομές για άτομα με αναπηρία,

* αναβάθμιση αύλειων και αθλητικών χώρων,

* αποκατάσταση ζημιών και συντήρηση,

* αναδιαμόρφωση και εκσυγχρονισμό των σχολικών εγκαταστάσεων.

«Οταν κάποιοι επιλέγουν να κατεβάζουν πινακίδες, εμείς συνεχίζουμε να αναβαθμίζουμε σχολεία. Γιατί αυτό αξίζει κάθε μαθητής, κάθε εκπαιδευτικός και κάθε γονιός», κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου

«Ρε παιδιά, είμαστε με τα καλά μας; Ακούστε τι έγινε, πριν από λίγες ημέρες, στην Πάτρα. Πήγε ο δήμαρχος της πόλης να κατεβάσει την πινακίδα έξω από ένα σχολείο που είχε ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Αντί να πει μπράβο, που αρκετά σχολεία και στη δική του πόλη και σε όλη την Ελλάδα αλλάζουν όψη, αντί να διεκδικήσει περισσότερα χρήματα για να ανακαινιστούν ακόμη παραπάνω σχολεία, δεν του άρεσε η πινακίδα γιατί οι “κακές τράπεζες” έδωσαν λεφτά για την ανακαίνιση των σχολείων.

Ξέρετε, το ξήλωμα δεν είναι πολιτική και σίγουρα δεν συνιστά πρόοδο.

Αλλά, ας “εκμεταλλευτούμε” άλλη μία παράλογη εικόνα την οποία είδαμε από έναν δήμαρχο, λόγω των ιδεοληψιών εκείνου και του χώρου του, για να δούμε λίγο την ουσία.

Τι είναι το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»; Με το πρόγραμμα αυτό ανακαινίζονται και αναβαθμίζονται 431 σχολεία σε 245 δήμους της χώρας.

Μέχρι τώρα, οι τράπεζες έχουν συνεισφέρει για ένα μέρος αυτού του προγράμματος με 100 εκατομμύρια ευρώ.

Το πρόγραμμα, πλέον, επεκτείνεται με επιπλέον 300 εκατομμύρια ευρώτων τραπεζών, συν 250 εκατομμύρια ευρώ από το Κράτος, από το “Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων”. Με τα λεφτά αυτά, μετά τα 431 σχολεία που αναβαθμίζονται, θα ανακαινιστούν επιπλέον 2.500 σχολεία σε όλη τη χώρα.

Με λίγα λόγια, πάνω από 650 εκατομμύρια ευρώ πηγαίνουν στα σχολεία μας. Γίνονται βελτιώσεις για την προσβασιμότητα, σύγχρονες υποδομές για άτομα με αναπηρία, αναβάθμιση αύλειων και αθλητικών χώρων, αποκατάσταση ζημιών και ανακαίνιση στις τουαλέτες των σχολείων και συνολικά εργασίες συντήρησης και αισθητικής αναβάθμισης.

Με λίγα λόγια, όταν κάποιοι δήμαρχοι ξηλώνουν πινακίδες, εμείς συνεχίζουμε να αναβαθμίζουμε τα σχολεία. Γιατί αυτό αξίζει κάθε μαθητής, κάθε καθηγητής και κάθε γονιός σε αυτή τη χώρα».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News