Μαρίγια Γκάμπριελ, το διαχρονικό «πουλέν» του Μπορίσοφ

Ως γνωστόν, τη Μαρίγια Γκάμπριελ, πρώην επίτροπο της Κομισιόν, πρότεινε για τη θέση του πρωθυπουργού της Βουλγαρίας ο βεβαρημένος με σκάνδαλα πρώην πρωθυπουργός της, Μπόικο Μπορίσοφ. Το Politico μελέτησε την υπόθεση και έγραψε ότι η Γκάμπριελ μάλλον είναι η κατάλληλη λύση.

Η Γκάμπριελ παραιτήθηκε τη Δευτέρα 15 Μαΐου από τη θέση της επιτρόπου περί Καινοτομίας, Ερευνας και Νεολαίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Το έκανε, είπε η ίδια η Γκάμπριελ στη Φον ντερ Λάιεν, «για να παρουσιαστεί στον βούλγαρο πρόεδρο και να λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης». Το Politico σχολίασε: «Τη Βουλγαρία δεν την ξέρει σχεδόν καθόλου, ενώ αφήνει τις Βρυξέλλες, τις οποίες γνωρίζει πολύ καλά».

