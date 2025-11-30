Κολομβία: Οι αντάρτες πειραματίζονται με θανατηφόρα drones

Ο πόλεμος με drones έφτασε στην Κολομβία. Τους τελευταίους μήνες, οι Ενοπλες Δυνάμεις της χώρας έχουν γίνει στόχος μιας σειράς επιθέσεων με drones από ένοπλες ομάδες που στελεχώνονται από περίπου έξι συμμορίες ναρκωτικών και επαναστατικές πολιτοφυλακές, οι οποίες μάχονται εναντίον της κυβέρνησης για περισσότερα από 60 χρόνια. Στρατιώτες σε περιπολία, στρατιωτικές βάσεις, αστυνομικά τμήματα και πολεμικά πλοία έχουν δεχτεί επιθέσεις.

«Οι παλιοί αντάρτες προσπάθησαν χίλιες φορές να αποκτήσουν πυραύλους και δεν τα κατάφεραν ποτέ», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ουμπέρτο ντε λα Κάγιε, αντιπρόεδρος της Κολομβίας από το 1994 έως το 1997, μετά από μια σειρά επιθέσεων με drones αυτό το καλοκαίρι. «Αυτό δεν είχε συμβεί ποτέ πριν στην Κολομβία».

Οι ένοπλες φατρίες στην Κολομβία χρησιμοποιούν drones εδώ και περίπου μια δεκαετία. Η Γκουλφ Κλαν, μια συμμορία ναρκωτικών, άρχισε να τα χρησιμοποιεί για λαθρεμπόριο ήδη από το 2016. Δύο χρόνια αργότερα, ο Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός (ELN), μια παραστρατιωτική ομάδα, άρχισε να τα χρησιμοποιεί για επιτήρηση.

Τα χρησιμοποιούν και οι συμμορίες ναρκωτικών

Ωστόσο, η χρήση οπλισμένων drones είναι κάτι καινούργιο. Οι συμμορίες άρχισαν να πραγματοποιούν επιθέσεις με τέτοια όπλα το 2023. Πέρυσι, ένα δεκάχρονο αγόρι ήταν το πρώτο άτομο στην Κολομβία που σκοτώθηκε από drone, το οποίο έριξε χειροβομβίδα σε γήπεδο ποδοσφαίρου. Από τότε οι επιθέσεις έχουν αυξηθεί κατακόρυφα.

Η Armed Conflict Location and Event Data (acled), μια ερευνητική ομάδα με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει καταγράψει περισσότερες από 80 επιθέσεις με drones στην Κολομβία από μη κρατικές ομάδες από την αρχή του έτους, ενώ το 2024 ήταν λιγότερες από 20.

Οι επιθέσεις με drones από συμμορίες ναρκωτικών και πολιτοφυλακές είναι πλέον πολύ περισσότερες από αυτές από ελικόπτερα και αεροπλάνα – αποκλειστικό προνόμιο των Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας, σημείωσε ο Economist.

Οι ένοπλες ομάδες και συμμορίες της Κολομβίας είχαν ήδη πάρει το «προβάδισμα». Από την εκλογή του το 2022, ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, διαπραγματεύεται ταυτόχρονα με σχεδόν όλες τις ένοπλες ομάδες της χώρας. Ωστόσο η πολιτική αυτή έχει αποτύχει.

The drug mafia in Colombia shot down a police helicopter using an FPV drone. Twelve police officers were killed. The use of UAVs by militants was confirmed by the governor of the Antioquia department, Andres Julian. Colombian mercenaries are trained to operate drones within the… pic.twitter.com/wlVOeUQtNO — SprintMedia Press (@SprintMediaNews) August 22, 2025

Οι πολιτοφυλακές της χώρας έχουν εκμεταλλευθεί τις εκεχειρίες για να ανασυνταχθούν, να επανεξοπλιστούν και να εκπαιδευτούν στη χρήση drones. Οι ένοπλοι έχουν αυξηθεί και έχουν καταλάβει εδάφη.

Τον Ιανουάριο ο ELN ξεκίνησε μια μεγάλη επίθεση στο Κατατούμπο, στα ανατολικά της χώρας, όπου έκτοτε έχει πραγματοποιήσει αρκετές επιθέσεις με drones. Πλάνα από μια επίθεση τον Μάρτιο δείχνουν κολομβιανούς στρατιώτες να διασκορπίζονται όταν μια οβίδα όλμου πέφτει από ψηλά και εκρήγνυται δίπλα τους.

Η Κάουκα, μια δυτική επαρχία όπου ένοπλες ομάδες μάχονται για πρόσβαση στον Ειρηνικό Ωκεανό, είναι άλλο ένα «καυτό» σημείο. Τον Ιούλιο, μια φατρία των Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC) χτύπησε περιπολικό σκάφος του Ναυτικού με drone, και συγκεκριμένο το είδος drone που πιλοτάρεται από έναν χειριστή ο οποίος το παρακολουθεί μέσω κάμερας.

Ο χειριστής το έριξε πάνω στο σκάφος και το drone εξερράγη, σε στιλ καμικάζι. Ηταν μία από τις πρώτες χρήσεις drone FPV στην Κολομβία.

Ενας από τους λόγους για την αύξηση των επιθέσεων είναι η διαθεσιμότητα φθηνών drones στο εμπόριο, που κατασκευάζονται κυρίως στην Κίνα, τα οποία οι ένοπλες ομάδες μπορούν να τροποποιήσουν έτσι ώστε να μεταφέρουν βόμβες.

Χιλιάδες Κολομβιανοί πολεμούν στην Ουκρανία

Ενας άλλος λόγος είναι η χρήση drones στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η εμφάνιση βίντεο από αυτόν τον πόλεμο ήταν μια «καθοριστική στιγμή» που έδειξε στις ένοπλες ομάδες της Λατινικής Αμερικής τι μπορεί να επιτευχθεί, λέει στον Economist ο Χένρι Ζίμερ, από το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών, μια δεξαμενή σκέψης στην Ουάσινγκτον.

Χιλιάδες ένοπλοι Κολομβιανοί έχουν ενταχθεί στη σύγκρουση στην Ουκρανία ως μισθοφόροι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένοι έχουν καταταγεί στην ξένη λεγεώνα της Ουκρανίας για να αποκτήσουν εμπειρία στη χρήση drones. Μέλη μεξικανικών συμμοριών, που έχουν επίσης εντείνει τη χρήση drones, πολεμούν επίσης στην Ουκρανία.

#Colombia 🇨🇴: “Revolutionary Armed Forces of Colombia” (#FARC) attacked Police Station IN #Jambaló Municipality, #Cauca. FARC seemingly used multiple DJI Quadcopter Drones carrying Improvised HE-Frag Explosive Devices (IED) and 5.56x45mm #NATO AR-15 rifles. pic.twitter.com/CAMT2TrHUY — War Noir (@war_noir) November 20, 2025

Οι κολομβιανοί χειριστές drones είναι πολύ λιγότερο επιδέξιοι από τους Ουκρανούς. Oπως επισήμανε ο Ζίμερ στον Economist, «είναι εύκολο να ξεκινήσει κανείς να χρησιμοποιεί drones, αλλά είναι πιο δύσκολο να τα χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά».

Λίγες από τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Κολομβία κατάφεραν να εξολοθρεύσουν έναν ή περισσότερους από τους στόχους τους, ωστόσο οι Ενοπλες Δυνάμεις ανησυχούν. Το γεγονός ότι γνωρίζουν πως οι εχθροί χρησιμοποιούν drones αρκεί για να περιορίσει τις ενέργειες των στρατιωτών.

Και η χρήση των drones πιθανότατα απέχει πολύ από το να φτάσει στο αποκορύφωμά της. Καθώς ομάδες όπως η ELN και η Gulf Clan αποκτούν εμπειρία στη χρήση τους, η ικανότητά τους να προκαλούν σοβαρές ζημιές με αυτά είναι πιθανό να βελτιωθεί.

Οι Ενοπλες Δυνάμεις άρχισαν να αντεπιτίθενται. Φέτος, μια κρατική αεροδιαστημική εταιρεία ανέπτυξε το Dragom, το πρώτο drone επίθεσης που κατασκευάστηκε στην Κολομβία. Τον Οκτώβριο, η πολεμική αεροπορία ξεκίνησε τη δική της μονάδα drone.

Η κυβέρνηση έχει επίσης δαπανήσει 25 εκατ. δολάρια για αμερικανικό εξοπλισμό παρεμβολών, τον οποίο θα χρησιμοποιήσει για την άμυνα των στρατιωτικών βάσεων. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσει αυτόν τον εξοπλισμό για την προστασία των συγκεντρώσεων και των εκλογικών τμημάτων στις εκλογές του επόμενου έτους.

Δεν είναι σαφές αν αυτά τα μέτρα θα αποδώσουν, ανέφερε το δημοσίευμα.

Σε αντίθεση με την Ουκρανία, όπου οι περισσότερες μάχες διεξάγονται κατά μήκος μιας σχετικά συνεχόμενης γραμμής μετώπου, οι ένοπλες ομάδες της Κολομβίας μάχονται για τον έλεγχο μικρών εδαφικών περιοχών που είναι διάσπαρτες σε όλη τη χώρα. Αυτό καθιστά δύσκολη την αντιμετώπιση των drones με συσκευές παρεμβολής χωρίς να διαταραχθούν οι επικοινωνίες των πολιτών.

Hoy ataque terrorista con drones y fusiles a la estación Ponal de La Vega – Cauca. Esto no te lo va a contar Petro en su alocución.pic.twitter.com/AA20yH5KqM — EVERSTRONG (@everstrongever) August 11, 2025

Η αυστηροποίηση των ελέγχων στις αλυσίδες εφοδιασμού είναι μια άλλη λύση: η κολομβιανή κυβέρνηση έχει υποβάλει στο Κογκρέσο νομοσχέδιο για την αυστηροποίηση των περιορισμών στις εισαγωγές, καθώς και την εισαγωγή ενός πιο αυστηρού συστήματος αδειοδότησης για την ιδιοκτησία drones. Ωστόσο τα δίκτυα λαθρεμπορίου πιθανότατα θα προσαρμοστούν γρήγορα.

Εν τω μεταξύ, τα οπλισμένα drones εξαπλώνονται και πέρα από τα σύνορα της Κολομβίας. Τον Σεπτέμβριο, ένα drone επιτέθηκε σε φυλακή στο Γκουαγιακίλ, τη μεγαλύτερη πόλη του Ισημερινού. Τον περασμένο μήνα στη Βραζιλία συμμορίες χρησιμοποίησαν drones για να εκτοξεύσουν χειροβομβίδες σε αστυνομικούς που πραγματοποιούσαν έφοδο στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News