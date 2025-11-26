Αντόνιο Μπαντέρας: «Το θέατρο είναι ένα Ιερό της Αλήθειας»

Την περασμένη Παρασκευή, στην εναρκτήρια τελετή του 43ου Κινηματογραφικού Φεστιβάλ του Τορίνο (21-29 Νοεμβρίου), τιμήθηκε με το βραβείο Stella della Mole για το σύνολο της προσφοράς του στον κινηματογράφο και ως δείγμα της δουλειάς του προβλήθηκε το «Πόνος και Δόξα». Για τον Αντόνιο Μπαντέρας ο λόγος, ο οποίος για την ερμηνεία του στην ημιαυτογραφική ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ είχε βραβευθεί ως καλύτερος ηθοποιός στο Φεστιβάλ Καννών το 2019.

Συνομιλώντας με τον Βαλέριο Καπέλι, κριτικό κινηματογράφου της Corriere della Sera, ο κορυφαίος ισπανός ηθοποιός (καθώς επίσης σκηνοθέτης και παραγωγός) εξήγησε πως το «Πόνος και Δόξα» υπήρξε «η επιστροφή μου στην Ιθάκη. Αισθανόμουν σαν τον Οδυσσέα. Δύο χρόνια νωρίτερα είχα υποστεί καρδιακή προσβολή, γεγονός που άλλαξε εντελώς τη ζωή μου. Βίωνα ακόμα την ίδια συναισθηματική αγωνία.

»Στην ταινία, που είναι κάτι σαν ιδανική αυτοβιογραφία, ο Πέδρο ξαναζεί την παιδική του ηλικία, τη σχέση του με τη μητέρα του, την ανακάλυψη της επιθυμίας και τα βάσανα της ενηλικίωσης, το δημιουργικό κενό και τη σχέση του με τον σωματικό πόνο. Δεν βλέπω ποτέ δεύτερη φορά τις ταινίες μου, αλλά έκανα μια εξαίρεση για το Τορίνο», ανέφερε ο 65χρονος ισπανός ηθοποιός, ο οποίος με τον Αλμοδόβαρ έχει συνεργαστεί σε οκτώ συνολικά φιλμ.

Ως alter ego που πολυβραβευμένου ισπανού σκηνοθέτη είδε ο Μπαντέρας τον εαυτό του στην ταινία: «Δούλεψα με τα συναισθήματα κάποιου που μου μιλούσε για τη ζωή του. Μετά το έμφραγμα πολλά πράγματα εξαφανίστηκαν. Επικεντρώθηκα στην οικογένειά μου, στη Στέλα, την κόρη μου, στους φίλους μου. Πριν από τα γυρίσματα, ο ίδιος ο Πέδρο ερμήνευε τον ρόλο της μητέρας αλλά και του γιου, και έλεγε πράγματα που μόνο εκείνος μπορούσε να πει.

»Σε μια σκηνή έπρεπε να πει: “Μαμά, λυπάμαι που δεν ήμουν ο γιος που θα ήθελες να ήμουν”. Και δεν μπορούσε να το πει. Ηταν βαθύτατα συγκινημένος. Για μένα ήταν σαν να γυρίζω δεκαετίες πίσω, στην αρχή της καριέρας μου, δίπλα στον Πέδρο. Σε αυτόν οφείλω το ντεμπούτο μου, εντελώς τυχαία, στον κινηματογράφο. Εγώ ήμουν ηθοποιός του θεάτρου».

«Και τώρα επέστρεψα στο θέατρο, μετά από τόσα χρόνια στο Χόλιγουντ», πρόσθεσε. «Ανοιξα ένα θέατρο στη Μάλαγα, την πόλη μου. Εχω 25 μόνιμους εργαζόμενους, ηθοποιούς και τεχνικούς, μια μη κερδοσκοπική εταιρεία, και ποτέ δεν ήμουν τόσο χαρούμενος κάνοντας αυτό που αγαπώ. Εδώ και 3.000 χρόνια το θέατρο έχει μια καθαρτική δύναμη. Είναι ένα Ιερό της Αλήθειας, μια απλή καρέκλα μπορεί να μοιάζει με ποίημα», σημείωσε ο ισπανός ηθοποιός, ο οποίος ως σκηνοθέτης ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για τις δικαστικές πλάνες: «Τι μπορείς να κάνεις αν είσαι ύποπτος αλλά αθώος, δεν έχεις άλλοθι και σε ρίχνουν στη φυλακή;», εξήγησε.

Ωστόσο ο ιταλός δημοσιογράφος ήθελε να μάθει περισσότερα για την περιπέτεια της υγείας του: «Με εισήγαγαν σε νοσοκομείο του Λονδίνου και μου έβαλαν τρία μπαλονάκια (stent) στις στεφανιαίες αρτηρίες. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Μοιραζόμουν ένα δωμάτιο με κάποιον άλλον. Μας χώριζε μια κουρτίνα. Θυμάμαι μια εξαιρετική, πολύ έμπειρη νοσοκόμα, που μου έκανε μια παράξενη ερώτηση μετά από την εγχείρηση: “Πιστεύεις στη λαϊκή κουλτούρα;” Δεν κατάλαβα. Τότε μου είπε: “Εχεις αναρωτηθεί γιατί οι άνθρωποι λένε “σ’ αγαπώ με όλη μου την καρδιά” και όχι “σ’ αγαπώ με όλο μου το μυαλό;” Αυτό θα είχε περισσότερο νόημα”. Πρόσθεσε πως “η καρδιά είναι μια αποθήκη συναισθημάτων. Θα περάσεις μια δύσκολη περίοδο”. “Θα πέσω σε κατάθλιψη;”, τη ρώτησα. “Οχι, απλώς θα είσαι λυπημένος”. Οταν πήρα εξιτήριο, έκλαιγα για τα πάντα», απάντησε ο ηθοποιός.

Αρα είχε δίκιο η νοσοκόμα; «Ηταν σαν να μου είχαν αποσπάσει ένα κομμάτι σάρκα, όπως ήταν και με το “Πόνος και Δόξα”. Με τον Πέδρο είσαι ο πηλός που εκείνος πλάθει. Αν εμφανιστείς στο πλατό και είσαι υπερβολικά ο εαυτός σου, δεν λειτουργεί. Το αντιλαμβάνεται αμέσως. Μια μέρα μου είπε: “Πρέπει να είσαι ένας νέος εαυτός για τον χαρακτήρα”. Είναι σαν κάποιος να τραβάει το χαλί κάτω από τα πόδια σου. Ο Πέδρο σε επανεφευρίσκει – ζητάει, απαιτεί. Πρέπει να είσαι ταπεινός μαζί του».

