Οσο περνούν οι μέρες, οι αντιδράσεις για την «Ιθάκη», το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, πρώην προέδρου και πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και νυν συγγραφέα, πυκνώνουν και γίνονται και πιο οξείες. Χαρακτηριστική περίπτωση του Παναγιώτη Λαφαζάνη, ο οποίος είχε επιλεγεί, τον Ιανουάριο του 2015, από τον ίδιο τον κ. Τσίπρα για το κρίσιμο υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά τώρα τον περιγράφει στο βιβλίο του ως έναν τύπο που δεν αντιλαμβανόταν καν την πραγματικότητα.

Ο κ. Λαφαζάνης, στα 72 του πια και πρόεδρος του ΔΗΚΕΑ (Δημοκρατικού Κινήματος Εθνικής Απελευθέρωσης), βγήκε την Τρίτη στο Open, στην εκπομπή «10 παντού» (Νίκος Στραβελάκης και Μίνα Καραμήτρου) και έφτασε στο σημείο να αποκαλέσει τον κ. Τσίπρα «πολιτικά ανώμαλο»!

Ο κ. Λαφαζάνης είπε συγκεκριμένα και μεταξύ άλλων, ότι «μόνο πολιτικά ανώμαλος θα έγραφε τέτοιο βιβλίο», ότι ο κ. Τσίπρας «ενδιαφέρεται μόνο για την πρωθυπουργική καρέκλα» και πως είναι «τόσο κυνικός που τον φοβόμουν και έλεγα “πού το πάει;”».

Ο άλλοτε κομματικός σύντροφος του κ. Τσίπρα αποδόμησε επίσης το μετριοπαθές προφίλ που προσπαθεί να φιλοτεχνήσει για τον εαυτό του ο κ. Τσίπρας. «Εγώ του έλεγα μην το λες αυτό για “κατάργηση του Μνημονίου με ένα νόμο και ένα άρθρο”. Δεν καταργούνται έτσι τα Μνημόνια, είναι νομοθεσία και αυτός το βιολί του, γιατί έτσι θέλει ο λαός. Δεν ήταν τόσο αφελής, έβλεπε τη νομοθεσία, πέρασαν 5 χρόνια για να την οικοδομήσουν. Ηταν φούσκα επικοινωνιακή η κατάργηση του Μνημονίου με ένα άρθρο. Το μόνο που τον ενδιάφερε ήταν η πρωθυπουργική καρέκλα, τίποτα άλλο, ήταν κυνικός και αδίστακτος, εγώ τον έβλεπα και φοβόμουν και έλεγα πού το πάει αυτός ο άνθρωπος», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Λαφαζάνης.

«Ο Τσίπρας πέρασε από διάφορες φάσεις, ίσως ξεκινώντας την περιπέτεια αυτή με την ανάδειξη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ από τον Αλαβάνο γιατί αν δεν έπαιρνε το δαχτυλίδι θα ήταν δύσκολο να εκλεγεί στο συνέδριο. Μετά από λίγο ο Αλαβάνος έφυγε άρα καταλαβαίνετε τι σχέση έχει με τους ανθρώπους που τον βοηθούσαν», προσέθεσε με νόημα.

Μιλώντας για τις μεταξύ τους σχέσεις ο κ. Λαφαζάνης είπε: «Οι συγκρούσεις ανάμεσα σε μένα και τον Τσίπρα ήταν πολύ μεγάλες, Γίνονταν συνέδρια μόνο για να μας πετάξουν έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά δεν μπορούσαν γιατί είχαμε μια δύναμη στο κόμμα».

Υποστήριξε, επίσης, ότι «από το 2012 του είχα πει ότι πρέπει να επιστρέψουμε στο εθνικό νόμισμα. Η σύγκρουση είχε ξεκινήσει πριν ανέβουμε στην κυβέρνηση. Δεν το δεχόταν ο Τσίπρας αλλά με κρατούσε επειδή δεν μπορούσε να με διώξει με την επιρροή του ισχυρού αριστερού ρεύματος. Εμείς δώσαμε στον ΣΥΡΙΖΑ τη λαϊκή του πνοή».

Οπως, μάλιστα, σημείωσε, «το ριφιφί για το νομισματοκοπείο που μου χρεώσανε το είπε ο Τσίπρας και το πήρανε τα Μέσα. Αυτά είναι ανοησίες. Το κατασκεύασε για να συνθηματοποιήσει τις κατηγορίες σε βάρος μου. Δεν καταλαμβάνεται το νομισματοκοπείο, είναι αδύνατο, πρέπει να έχεις στρατό. Το νομισματοκοπείο δεν κόβει νομίσματα μόνο αν πάρει εντολή από την ΕΚΤ», εξήγησε.

«Ο Τσίπρας εμένα με θεωρούσε ειλικρινή άσχετα με τι λέει τώρα. Οταν έκανε την κωλοτούμπα εγκατέλειψα το πολιτικό σκάφος και την υπουργική θέση. Τον Βαρουφάκη τον σκεφτόταν διαφορετικά, ήξερε ότι ήταν ο άνθρωπος της πιρουέτας αλλά τον θεωρούσε χρήσιμο –εφόσον τον υπάκουε– για τις διαπραγματεύσεις και όπως μου είχε πει, δεν είχε άλλον. Ήξερε για τους περισσότερους ότι δεν κάνουν. Και αυτό που βάλλει εναντίον όλων και βγάζει λάδι τον εαυτό του είναι πολιτική αυτοκτονία του βιβλίου. Δεν είναι περιγραφή αυτή για ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε» είπε ακόμα ο κ. Λαφαζάνης.

Απαντώντας, δε, σε όσα καταλογίζει στους άλλοτε υπουργούς του ο κ. Τσίπρας, ο κ. Λαφαζάνης παρατήρησε: «Θεωρούσα ότι είχε τη στοιχειώδη ευφυΐα να μην το κάνει. Είναι πανικόβλητος, προσπαθεί να κρατηθεί κάπου να επανέλθει, νόμισε ότι αν πυροβολεί γύρω του θα επανέλθει αλώβητος. Μόνο πολιτικά ανώμαλος θα μπορούσε να το σκεφτεί αυτό, είναι σκέψη πολιτικού βρικόλακα να ρουφήξει το αίμα των γύρω του για να δείξει ότι “παρά όσα έγιναν εγώ ακολούθησα μια πορεία”».

