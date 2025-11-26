-
Κοντονής για Τσίπρα: Τον ενόχλησαν οι φωτογραφίες του Βαρουφάκη, οι εικόνες στη θαλαμηγό μετά το Μάτι δεν τον ενόχλησαν;
Είναι, τελικά, σχεδόν άχρηστη και άσκοπη κάθε τοποθέτηση της κυβέρνησης, ή ακόμα και του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, απέναντι στα όσα ισχυρίζεται στο βιβλίο του ο Αλέξης Τσίπρας, πρώην πρόεδρος, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και νυν συγγραφέας. Αρκούν μόνο τα όσα λένε για το εν λόγω συγγραφικό πόνημα, οι παλαιοί σύντροφοι του κ. Τσίπρα –είναι ένα πολιτικά φαντασμαγορικό σκηνικό που μπορεί κανείς να απολαύσει μόνο συνοδεία ποπκόρν.
Ενας από αυτούς που κλήθηκαν να σχολιάσουν τα γραφόμενα στην «Ιθάκη», ήταν ο Σταύρος Κοντονής, ο οποίος είχε υπάρξει υπουργός Δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, αλλά είχε καταφέρει να πάρει τις αποστάσεις του –το 2020 είχε διαγραφεί, μάλιστα, από τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν είχε αφήσει αιχμές για τις αλλαγές του Ποινικού Κώδικα που είχε προωθήσει ο κ. Τσίπρας στις τελευταίες μέρες τις πρωθυπουργίας του το 2019.
Ο κ. Κοντονής ήταν καλεσμένος το μεσημέρι της Τετάρτης στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, στην εκπομπή των Νότη Παπαδόπουλου και Βασίλη Χιώτη. Και αφού είπε ό,τι είπε –«αποδεικνύεται από αυτό το βιβλίο το έλλειμμα δημοκρατίας μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ», «για άλλη μια φορά ο πρώην Πρωθυπουργός γίνεται ο μεγάλος χορηγός της κυβέρνησης Μητσοτάκη», «θεσμικά, αυτή η κυβέρνηση λειτουργούσε τελικά;», «ποιος αποφάσισε την κυβερνητική συνεργασία με τον Καμμένο;»– ολοκλήρωσε τη συνέντευξή του με μια προσωπική μαχαιριά για τον συγγραφέα κ. Τσίπρα.
Ο κ. Κοντονής παρατήρησε ότι στο βιβλίο του ο κ. Τσίπρας γράφει πόσο ενοχλήθηκε από τη φωτογράφιση που είχε κάνει ο Γιάνης Βαρουφάκης, υπουργός Οικονομικών την επίμαχη περίοδο της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές, μαζί με τη σύζυγό του, Δανάη Στράτου, στο περιοδικό Paris Match.
«Γίνεται μια επίθεση στον Βαρουφάκη για το ζήτημα της φωτογράφισής του σε ένα γαλλικό περιοδικό, η επίδειξη κάποιου ακραίου πλούτου, κάπως έτσι το διάβασα στα δημοσιεύματα. Δεν σας το κρύβω ότι είχα ενοχληθεί κι εγώ, ως υφυπουργός Αθλητισμού… Δεν χρειαζόταν αυτή την περίοδο. Αυτό που έγινε μετά το Μάτι με τη θαλαμηγό, δεν ενοχλούσε τον κ. Τσίπρα;» διερωτήθηκε ο κ. Κοντονής, υπενθυμίζοντας την περιβόητη φωτογραφία του κ. Τσίπρα πάνω στη θαλαμηγό «Odyssey» της Κατερίνας Παναγοπούλου να καπνίζει πούρο, λίγες μόλις ημέρες, μετά την τραγωδία στο Μάτι το καλοκαίρι του 2018.
«Αφού τον ενόχλησε για τον Βαρουφάκη η φωτογράφιση… Αυτά που γίνανε μετά το Μάτι, με τη θαλαμηγό και την κρουαζιέρα στα Επτάνησα. Αστε το πούρο. Αυτό που έγινε με τον τρόπο που έγινε, δεν ενοχλούσε; Γιατί τότε ρεζιλευτήκαμε. Εκτός κι αν δεν το έχει καταλάβει ακόμα», προσέθεσε.
[απολαύστε υπεύθυνα]
-
Λαφαζάνης: Πολιτικός βρικόλακας ο Τσίπρας - τον ενδιέφερε μόνο η πρωθυπουργική καρέκλα - ήταν τόσο κυνικός, που τον φοβόμουν
Οσο περνούν οι μέρες, οι αντιδράσεις για την «Ιθάκη», το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, πρώην προέδρου και πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και νυν συγγραφέα, πυκνώνουν και γίνονται και πιο οξείες. Χαρακτηριστική περίπτωση του Παναγιώτη Λαφαζάνη, ο οποίος είχε επιλεγεί, τον Ιανουάριο του 2015, από τον ίδιο τον κ. Τσίπρα για το κρίσιμο υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά τώρα τον περιγράφει στο βιβλίο του ως έναν τύπο που δεν αντιλαμβανόταν καν την πραγματικότητα.
Ο κ. Λαφαζάνης, στα 72 του πια και πρόεδρος του ΔΗΚΕΑ (Δημοκρατικού Κινήματος Εθνικής Απελευθέρωσης), βγήκε την Τρίτη στο Open, στην εκπομπή «10 παντού» (Νίκος Στραβελάκης και Μίνα Καραμήτρου) και έφτασε στο σημείο να αποκαλέσει τον κ. Τσίπρα «πολιτικά ανώμαλο»!
Ο κ. Λαφαζάνης είπε συγκεκριμένα και μεταξύ άλλων, ότι «μόνο πολιτικά ανώμαλος θα έγραφε τέτοιο βιβλίο», ότι ο κ. Τσίπρας «ενδιαφέρεται μόνο για την πρωθυπουργική καρέκλα» και πως είναι «τόσο κυνικός που τον φοβόμουν και έλεγα “πού το πάει;”».
Ο άλλοτε κομματικός σύντροφος του κ. Τσίπρα αποδόμησε επίσης το μετριοπαθές προφίλ που προσπαθεί να φιλοτεχνήσει για τον εαυτό του ο κ. Τσίπρας. «Εγώ του έλεγα μην το λες αυτό για “κατάργηση του Μνημονίου με ένα νόμο και ένα άρθρο”. Δεν καταργούνται έτσι τα Μνημόνια, είναι νομοθεσία και αυτός το βιολί του, γιατί έτσι θέλει ο λαός. Δεν ήταν τόσο αφελής, έβλεπε τη νομοθεσία, πέρασαν 5 χρόνια για να την οικοδομήσουν. Ηταν φούσκα επικοινωνιακή η κατάργηση του Μνημονίου με ένα άρθρο. Το μόνο που τον ενδιάφερε ήταν η πρωθυπουργική καρέκλα, τίποτα άλλο, ήταν κυνικός και αδίστακτος, εγώ τον έβλεπα και φοβόμουν και έλεγα πού το πάει αυτός ο άνθρωπος», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Λαφαζάνης.
«Ο Τσίπρας πέρασε από διάφορες φάσεις, ίσως ξεκινώντας την περιπέτεια αυτή με την ανάδειξη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ από τον Αλαβάνο γιατί αν δεν έπαιρνε το δαχτυλίδι θα ήταν δύσκολο να εκλεγεί στο συνέδριο. Μετά από λίγο ο Αλαβάνος έφυγε άρα καταλαβαίνετε τι σχέση έχει με τους ανθρώπους που τον βοηθούσαν», προσέθεσε με νόημα.
Μιλώντας για τις μεταξύ τους σχέσεις ο κ. Λαφαζάνης είπε: «Οι συγκρούσεις ανάμεσα σε μένα και τον Τσίπρα ήταν πολύ μεγάλες, Γίνονταν συνέδρια μόνο για να μας πετάξουν έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά δεν μπορούσαν γιατί είχαμε μια δύναμη στο κόμμα».
Υποστήριξε, επίσης, ότι «από το 2012 του είχα πει ότι πρέπει να επιστρέψουμε στο εθνικό νόμισμα. Η σύγκρουση είχε ξεκινήσει πριν ανέβουμε στην κυβέρνηση. Δεν το δεχόταν ο Τσίπρας αλλά με κρατούσε επειδή δεν μπορούσε να με διώξει με την επιρροή του ισχυρού αριστερού ρεύματος. Εμείς δώσαμε στον ΣΥΡΙΖΑ τη λαϊκή του πνοή».
Οπως, μάλιστα, σημείωσε, «το ριφιφί για το νομισματοκοπείο που μου χρεώσανε το είπε ο Τσίπρας και το πήρανε τα Μέσα. Αυτά είναι ανοησίες. Το κατασκεύασε για να συνθηματοποιήσει τις κατηγορίες σε βάρος μου. Δεν καταλαμβάνεται το νομισματοκοπείο, είναι αδύνατο, πρέπει να έχεις στρατό. Το νομισματοκοπείο δεν κόβει νομίσματα μόνο αν πάρει εντολή από την ΕΚΤ», εξήγησε.
«Ο Τσίπρας εμένα με θεωρούσε ειλικρινή άσχετα με τι λέει τώρα. Οταν έκανε την κωλοτούμπα εγκατέλειψα το πολιτικό σκάφος και την υπουργική θέση. Τον Βαρουφάκη τον σκεφτόταν διαφορετικά, ήξερε ότι ήταν ο άνθρωπος της πιρουέτας αλλά τον θεωρούσε χρήσιμο –εφόσον τον υπάκουε– για τις διαπραγματεύσεις και όπως μου είχε πει, δεν είχε άλλον. Ήξερε για τους περισσότερους ότι δεν κάνουν. Και αυτό που βάλλει εναντίον όλων και βγάζει λάδι τον εαυτό του είναι πολιτική αυτοκτονία του βιβλίου. Δεν είναι περιγραφή αυτή για ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε» είπε ακόμα ο κ. Λαφαζάνης.
Απαντώντας, δε, σε όσα καταλογίζει στους άλλοτε υπουργούς του ο κ. Τσίπρας, ο κ. Λαφαζάνης παρατήρησε: «Θεωρούσα ότι είχε τη στοιχειώδη ευφυΐα να μην το κάνει. Είναι πανικόβλητος, προσπαθεί να κρατηθεί κάπου να επανέλθει, νόμισε ότι αν πυροβολεί γύρω του θα επανέλθει αλώβητος. Μόνο πολιτικά ανώμαλος θα μπορούσε να το σκεφτεί αυτό, είναι σκέψη πολιτικού βρικόλακα να ρουφήξει το αίμα των γύρω του για να δείξει ότι “παρά όσα έγιναν εγώ ακολούθησα μια πορεία”».
[απολαύστε υπεύθυνα]
-
-
-
Κανέλλη: Σαμπουάν κατά τις πιτυρίδας το βιβλίο Τσίπρα
Σε άλλα νέα, για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, πρώην Πρωθυπουργού και νυν συγγραφέα, ρωτήθηκε και η Λιάνα Κανέλλη, βουλευτής Α’ Αθηνών, η οποία έδωσε συνέντευξη το πρωί της Τετάρτης στο Action24, στην εκπομπή «Action τώρα» (Ντόρα Κουτροκόη και Γιώργος Γρηγοριάδης).
Η κυρία Κανέλλη μίλησε, βέβαια, και για το θέμα της ημέρας, την ανακοίνωση από το υπουργείο Εργασίας της επιστροφής των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, λέγοντας πως «αν και κάθε βήμα προς τη γενίκευση των συλλογικών συμβάσεων είναι θεμιτό, ωστόσο η συμφωνία που διαφημίζει η Νίκη Κεραμέως είναι απλά μία επένδυση πολιτικού κεφαλαίου με μικρά οφέλη για τους εργαζόμενους».
Ωστόσο, αυτός ο μηδενισμός είναι συνηθισμένος για το ΚΚΕ και ως εκ τούτου βαρετός· όλοι περίμεναν την ατάκα της για το συγγραφικό πόνημα του κ. Τσίπρα. «Δεν έχω χρόνο, δεν καταδέχομαι να το διαβάσω», σχολίασε αρχικά η κυρία Κανέλλη, η οποία επιβεβαίωσε ότι ούτε και ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, το διάβασε –«έχουν δημοσιευτεί τόσα» εξήγησε.
«Ξέρετε πώς το βλέπω το βιβλίο του Τσίπρα; Θα το πω όπως μου βγαίνει: Σαμπουάν κατά τις πιτυρίδας, Και στη θέση της πιτυρίδας βάλε όσους δούλεψαν μαζί του και τους διάλεξε ο ίδιος. Θα κάνει μια “τακ” τώρα και τους πετάει. Ετσι τους πετάει, σαν την πιτυρίδα», είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για βιβλίο «ψευδοπλυντήριο για τρίχες» και ζητώντας «συγγνώμη από τα σαμπουάν».
[απολαύστε υπεύθυνα]