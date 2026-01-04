Κλιμακώνουν οι αγρότες: 48ωρος αποκλεισμός εθνικών οδών, παραδρόμων και τελωνείων

Να προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό δρόμων, παραδρόμων και τελωνείων την Πέμπτη και την Παρασκευή, αποφάσισαν στην πανελλαδική τους σύσκεψη στα Μάλγαρα, οι αγρότες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η απόφαση ήταν ομόφωνη ενώ στην σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι 60 και πλέον μπλόκων.

Σύμφωνα με το thesstoday.gr η σύσκεψη κατέληξε ομόφωνα στη μετακίνηση τρακτέρ και αγροτικών μηχανημάτων προς τον Μπράλο, με στόχο τον πλήρη αποκλεισμό κάθε οδικής πρόσβασης από και προς την Αθήνα για τουλάχιστον δύο ημέρες μετά τα Θεοφάνεια.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Ρίζος Μαρούδας, εκπρόσωπος από το μπλόκο Νίκαιας, έκανε λόγο για «κλιμάκωση των κινητοποιήσεων» με «48ωρο κλείσιμο των δρόμων σε κομβικά στρατηγικά σημεία την Πέμπτη και την Παρασκευή».

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση είχε, πριν από τη συνέλευση της Κυριακής στα Μάλγαρα, στείλει το μήνυμα ότι πρόκειται να υιοθετήσει πιο σκληρή γραμμή, εάν οι αγρότες αποφασίσουν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις.

